விஜய் + ராகுல்... தேசிய அரசியலை குறிவைக்கும் தவெக... ஸ்டாலின் நிலைமை என்னவாகும்?

TVK Vijay Latest News: தவெக தமிழ்நாட்டு அரசியலில் வரலாற்று சிறப்புமிக்க இடத்தை பிடித்திருக்கும் நிலையில், ராகுல் காந்தி உடன் விஜய் இணைந்து தேசிய அரசியலில் பயணிக்க வாய்ப்புள்ளது. இதனால், தவெக விஜய்யின் வீச்சு தமிழக அரசியலில் மட்டுமின்றி தேசிய அரசியல் வரை ஒலிக்கும். இதுகுறித்து இங்கு விரிவாக அலசலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 4, 2026, 08:36 PM IST
  • தவெக 1.50 கோடிக்கு மேல் வாக்குகளை பெற்றது.
  • தவெக 34% வாக்கு சதவீதத்தை பெற்றுள்ளது.
  • விஜய்க்கு ராகுல் காந்தி போன் போட்டு வாழ்த்து.

TVK Vijay Rahul Gandhi Alliance Speculation: தமிழ்நாட்டில் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன், கட்சியை தொடங்கி, 233 தொகுதிகளிலும் ஒரே சின்னத்தில் வேட்பாளர்களை நிறுத்தி, சுமார் 1.50 கோடிக்கு மேல் வாக்குகளை பெற்று, 100க்கும் மேலான தொகுதிகளில் தொடர் முன்னிலையில் இருக்கிறது, விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம்.

விஜய் அலை

விஜய் அலையில் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி இருக்கிறது திமுகவும், அதிமுகவும்... விஜய்யின் தவெகவிடம் கட்டமைப்பு இல்லை, சரியாக பிரச்சாரம் செய்யவில்லை, களத்தில் சென்று மக்களை பார்க்கவில்லை, இந்த தேர்தலில் வெறும் 15% வாக்குகளையும், 1-2 சீட்களை மட்டுமே தவெக பெறும் என்று பல விமர்சனங்கள் இருந்தது.

ஆளும் திமுகவும், அதிமுகவும் பலத்த கூட்டணியை அமைத்து தேர்தலை சந்தித்த நிலையில், விஜய் தனித்து நின்று பெருவாரியான வாக்குகளை பெற்றிருப்பது, தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் முன்னுதாரணம் இல்லாத சாதனையாகும். எம்ஜிஆர் கூட முதல் தேர்தலிலேயே வென்று ஆட்சியமைத்தபோது, பல கட்சிகளை கூட்டணியில் வைத்திருந்தார். ஆனால், விஜய் தனியாக நின்று சுனாமி அலை போல் தமிழ்நாட்டு மக்களின் வாக்குகளை சுறையாடியிருக்கிறார்.

தேசிய அரசியலிலும் விஜய்

விஜய்யின் இந்த வெற்றி இதோடு நிற்கப்போவதில்லை. இளைஞர்கள், பெண்கள் உள்ளிட்டோரின் வாக்குகளை விஜய் பெருவாரியாக பெற்றுள்ளார். வடக்கு முதல் தெற்கு வரை அனைத்து மண்டலங்களிலும் கணிசமான வாக்குகளை குவித்திருப்பதன் மூலம் அவரது செல்வாக்கின் வீச்சை புரிந்துகொள்ளலாம். எனவே இது தமிழக அரசியலோடு நிற்காது, தேசிய அரசியல் வரை நீளும்.

மத்தியில் பாஜகவுக்கு எதிராக அமைக்கப்பட்ட இந்தியா கூட்டணியில் திமுக முக்கிய கட்சியாக இருந்து வருகிறது. அதில் மு.க.ஸ்டாலின் முக்கிய தலைவராகவும் இருந்தார். மு.க.ஸ்டாலினுக்காக காங்கிரஸ் தேசிய தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, கர்நாடக துணை முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார், ஆர்ஜேடி தலைவர் தேஜஸ்வி யாதவ், ஆம் ஆத்மி தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் உள்ளிட்டோர் தமிழ்நாட்டில் வாக்கு சேகரித்தனர். 

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணி

அப்படியிருக்க, இப்போது தவெக தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்திருப்பதன் மூலம் தேசியளவிலும் விஜய் முக்கியத்துவம் பெறுவார். அதுவும் ராகுல் காந்தி, விஜய்யுடன் அரசியல் ரீதியாக பயணிக்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வார். இந்த முறையே ராகுல் காந்திக்கு தவெக உடன் கூட்டணி சேரவே விருப்பம் இருந்ததாகவும், சோனியாவும் கார்கேவும்தான் திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியை உறுதிசெய்ததாகவும் கூறப்பட்டது.

தென்னிந்தியாவில் பலம் பெறும் காங்கிரஸ் 

அப்படியிருக்க, 2029 மக்களவை தேர்தலை முன்னிட்டு தவெக - காங்கிரஸ் இணைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. தமிழ்நாட்டில் நிலவும் பாஜக எதிர்ப்பு வாக்குகளை ஒருங்கிணைக்க விஜய் முக்கிய புள்ளியாக இனி இருப்பார். கர்நாடகா, தெலங்கானாவை தொடர்ந்து கேரளாவிலும் ஆட்சியை பிடித்திருக்கிறது காங்கிரஸ். இதனால் தென்னிந்தியாவில் காங்கிரஸின் பலம் அதிகமாகியிருக்கிறது.

ராகுல் காந்தி போட்ட ட்வீட்

இதை ராகுலின் சமீபத்திய பதிவை வைத்தும் புரிந்துகொள்ளலாம். ராகுல் காந்தி அவரது X பக்கத்தில், "நான் விஜய்யிடம் பேசி, தவெகவின் இந்த அற்புதமான வெற்றிக்கு வாழ்த்து தெரிவித்தேன். இந்த மக்களின் ஆணை, புறக்கணிக்க முடியாத, புறக்கணிக்கவும் கூடாத இளைஞர்களை எழுச்சிமிக்க குரலை பிரதிபலிக்கிறது" என்றார். தற்போது தொங்கு சட்டசபை அமையும்பட்சத்தில் தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளிக்கலாம் என்றும் கிசுகிசுக்கப்படுகிறது.

மேலும் அவரது பதிவில், "தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரியை சேர்ந்த காங்கிரஸ் தொண்டர்களின் கடின உழைப்புக்கும், ஆதரவிற்கும் மனமார்ந்த நன்றிகள். காங்கிரஸ் கட்சி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மக்களின் பாதுகாப்பிற்காகவும் சேவைக்காகவும் தொடர்ந்து பாடுபடும் என்பதை மீண்டும் வலியுறுத்துகிறேன்" என்றார்.

ராகுல் காந்தி - விஜய் காம்போ

தற்போது தமிழகத்தில் விஜய்யுடன் இணைந்தால் நான்கு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் தனது வேர்களை பரப்பலாம். தமிழ்நாட்டில் 15க்கும் மேற்பட்ட மக்களவை உறுப்பினர்களை பெற காங்கிரஸ் திட்டமிடும். மேலும், ராகுல் காந்தி - விஜய் என்ற காம்போ பெரியளவில் பேசப்படும் என அரசியல் வல்லுநர்களும் கணிக்கிறார்கள். எனவே, விஜய் தமிழ்நாட்டில் மட்டுமின்றி தேசிய அரசியலிலும் முக்கிய புள்ளியாக இருப்பார்.

ஸ்டாலினின் நிலைமை என்ன?

திமுகவுக்கு இனி மாநிலங்களவையில் எண்ணிக்கை குறையும். திமுகவிடம் 22 மக்களவை உறுப்பினர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றாலும்,  அடுத்து தேசியளவில் திமுகவின் நிலையும், ஸ்டாலினின் நிலையும் என்ன என்ற கேள்வி தற்போது எழுந்துள்ளது.

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

