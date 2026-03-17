2026 தேர்தல்: யாருக்கு வெற்றி? விஜய் டெபாசிட் வாங்குவதே கஷ்டம் - மூத்த பத்திரிகையாளர் கணிப்பு!

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026 செய்திகள்: தமிழக அரசியல் களம் 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை நோக்கி சூடுபிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. தேர்தல் நன்னடத்தை விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், சமீபத்தில் வெளியான சில கருத்துக்கணிப்புகள் தமிழகத்தில் 'தொங்கு சட்டசபை' அமைய வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறுகின்றன. இது குறித்து மூத்த பத்திரிக்கையாளரும், வழக்கறிஞருமான முனைவர் தராசு ஷயாம் யூடியூப் சேனலுக்கு வழங்கிய பிரத்யேக நேர்காணலின் முக்கிய அம்சங்கள் குறித்து பார்ப்போம்.
மட்ரைஸ் ஐஏஎன்எஸ் (Matrize-IANS) கருத்துக்கணிப்பு
மார்ச் 15, 2026 அன்று மட்ரைஸ் ஐஏஎன்எஸ் (Matrize-IANS) நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ள தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை முன்னறிவிக்கிறது. தற்போதைய ஆளுங்கட்சியான திமுகவை விட அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி முன்னிலை பெறும் என்று அந்தக் கணிப்பு தெரிவித்துள்ளது.
அதாவது அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி (AIADMK+) திமுகவை வீழ்த்தி ஆட்சியைப் பிடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக இந்தக் கணிப்பு கூறுகிறது. நாம் தமிழர் கட்சி (NTK) மற்றும் தமிழக வெற்றிக் கழகம் (TVK) போன்ற கட்சிகள் கணிசமான வாக்குகளைப் பிரிப்பதன் மூலம் பிரதானக் கட்சிகளின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கும் காரணியாக இருக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டு உள்ளது. அதேநேரம் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணிக்கு (DMK Alliance)கடும் போட்டி நிலவுவதாகவும், அவர்கள் பின் தங்கியிருப்பதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் அறிவிக்கப்பட்ட, அதே நாளில் வெளியான இந்தக் கருத்துக்கணிப்பு, தற்போதைய அரசியல் களத்தில் அதிமுக கூட்டணியின் பலம் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டு வருகிறது. எனவே இந்தமுறை மீண்டும் திமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்குமா? அல்லது எதிர்கட்சியான அதிமுக கூட்டணி ஆட்சி அமைக்குமா? அல்லது தொங்கு சட்டசபை ஏற்படுமா? மூத்த பத்திரிக்கையாளர் தராசு ஷயாம் என்ன சொல்கிறார்? பார்ப்போம்.
கருத்துக்கணிப்புகள் ஏன் நம்பகமானவை அல்ல?
தற்போது வெளியாகும் தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளைத் தான் நம்புவதில்லை என ஷயாம் திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்தார். அதற்கு அவர் கூறும் காரணங்கள் என்னவென்று பார்த்தால்,
வாக்காளர் பட்டியல் (Voter List): ஒரு முறையான கருத்துக்கணிப்பு என்பது இறுதி செய்யப்பட்ட வாக்காளர் பட்டியலிலிருந்து 'ரேண்டம் சாம்பிள்' எடுத்து செய்யப்பட வேண்டும். ஆனால் தற்போதுதான் வாக்காளர் பட்டியலே இறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதற்கு முன்பே எடுக்கப்பட்ட சர்வேக்கள் அறிவியல்பூர்வமானவை அல்ல.
பட்ஜெட் அரசியல்: ஊடகங்கள் கொடுக்கும் பட்ஜெட்டிற்குள் தான் சாம்பிள் சைஸ் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. சாம்பிள் விரிவாக இருந்தால் மட்டுமே துல்லியமான தரவு கிடைக்கும். பட்ஜெட் சுருங்கும் போது தரவின் நம்பகத்தன்மையும் குறைகிறது. எனவே வாக்கு சதவீதத்தை கணிப்பதே கடினம் எனும் போது, அதைத் தொகுதிகளாக (Seats) மாற்றிச் சொல்வது அதைவிடக் கடினமான காரியம்.
பலமுனைப் போட்டி - திமுகவுக்கு பலம்
தேர்தல் வெற்றியை அவர் "எத்தனை முனைப் போட்டி?" மற்றும் "ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் பிரிகிறதா?" என்ற கோணத்திலேயே பார்க்கிறார். இந்த தேர்தலில் திமுக கூட்டணி ஒரு வலுவான நிலையில் இருப்பதாக ஷயாம் குறிப்பிடுகிறார்.
ஆரம்ப நிலை (Base Strength): திமுக கூட்டணி தற்போதைய சூழலில் 150 முதல் 180 தொகுதிகளில் உறுதியான வெற்றியை (Sure Win) கையில் வைத்துக்கொண்டுதான் களத்தைச் சந்திக்கிறது. வேட்பாளர் தேர்வு மற்றும் களப்பணிகளைப் பொறுத்து இது 200 வரை உயர வாய்ப்புள்ளது.
எதிர்ப்பு வாக்குகள் பிளவு: தற்போதைய நிலையில் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகள் அதிமுக, பாஜக கூட்டணி மற்றும் நாம் தமிழர் கட்சி , டிவிகே (விஜய்) என மூன்று அல்லது நான்கு முனைகளாகப் பிளவுபடுவது திமுகவிற்கே சாதகமாக முடியும்.
தவெக விஜய் -ஒரு எதார்த்த பார்வை
நடிகர் விஜய்யின் வருகை மற்றும் 'டிவிகே' கட்சியின் தாக்கம் குறித்து ஷயாம் சில முக்கிய புள்ளிவிவரங்களைப் பகிர்ந்து கொண்டார். அவர் கூறுகையில், விஜய்க்கு சினிமா ஹைப் இருக்கிறது. அவருக்கு 8% முதல் 12% வரை வாக்குகள் கிடைக்கலாம் என்பது ஷயாம் அவர்களின் கணிப்பு. ஆனால் 30% வாக்குகள் என்பது சாத்தியமற்றது. சினிமாவில் இருக்கும் 'ஹைப்' அரசியலில் அப்படியே எடுபடாது. ஒரு கட்சி டெபாசிட் வாங்க வேண்டுமெனில் 16.6% வாக்குகள் பெற வேண்டும்.
தமிழகத்தில் சுமார் 4.5 கோடி வாக்குகள் பதிவாகும் என வைத்துக் கொண்டால், 10% வாக்கு பெறவே 45 லட்சம் வாக்குகள் தேவை. 20% பெற ஒரு கோடி வாக்குகள் தேவை. திமுக போன்ற பெரிய கட்சிகளே கூட்டணியோடு சேர்ந்துதான் 1.75 முதல் 2 கோடி வாக்குகளைப் பெறுகின்றன. விஜய்க்கு இளைஞர்கள் மற்றும் நகர்ப்புற பெண்களிடம் செல்வாக்கு இருந்தாலும், அது 5% முதல் 8% வரை மட்டுமே இருக்க வாய்ப்புள்ளது. மற்ற நடிகர்களின் ரசிகர் பட்டாளம் மற்றும் ஊரக வாக்குகள் இதில் பெரும் சவாலாக இருக்கும்.
அதிமுக - பாஜக கூட்டணி சந்திக்கும் சிக்கல்கள்
பாமக (டாக்டர் ராமதாஸ்) மற்றும் சசிகலா எடுக்கும் முடிவுகள் என்டிஏ கூட்டணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தலாம். இவர்கள் தனித்தனியாகப் போட்டியிட்டு 2000 முதல் 5000 வாக்குகளைப் பிரித்தாலும், அது நேரடியாக என்டிஏ கூட்டணிக்குத்தான் நஷ்டம்.
தராசு ஷயாம் கணிப்பு
இந்தத் தேர்தலில் பல முனைப் போட்டிகள் உருவாவது ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான வாக்குகளைச் சிதறடித்து, இறுதியில் திமுக கூட்டணிக்கே சாதகமான சூழலை உருவாக்கும் என்பது தராசு ஷயாம் அவர்களின் தெளிவான பார்வையாக உள்ளது.
மேலும் படிக்க - எம்பி இல்லை! சட்டசபை தேர்தலில் போட்டியிடும் கனிமொழி? வெளியான தகவல்!
மேலும் படிக்க - தாமரை தடாகமாக மாறும் தமிழகம்.. தீர்மானிக்கும் விஜய்! திமுகவிற்கு தலைவலி.. கருத்து கணிப்பில் அதிர்ச்சி
மேலும் படிக்க - ராமதாஸ் பாமக + தவெக.. விஜய்யின் பிளான் என்ன? தைலாபுரம் செல்லும் செங்கோட்டையன்
