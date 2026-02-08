சாட்டை துரைமுருகனை சீண்டிய தவெக... 3 TVK நிர்வாகிகள் கைது - மோதலின் பின்னணி என்ன?

TVK vs NTK Clash In Theni, Sattai Duraimurugan: தேனியில் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் நேற்றிரவு (பிப். 7) பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் சாட்டை துரைமுருகன் கலந்து கொண்டார். நிகழ்ச்சி மேடையில் சாட்டை துரைமுருகன் பேசிக் கொண்டிருக்கும்போது சாலையில் தவெக நிர்வாகிகள் கூச்சலிட்டபடியே சென்றதாக கூறப்படுகிறது.
TVK vs NTK Clash: தேனியில் நடந்தது என்ன?
இதனை அடுத்து சாட்டை துரைமுருகன் நிகழ்ச்சியை முடித்துவிட்டு கிளம்பியபோது, கூட்டம் நடைபெற்ற இடத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள் ஐந்து கார்களில் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. அவர்கள் அப்போது 'விஜய், விஜய்' என கோஷம் எழுப்பியதாக கூறப்படுகிறது. இதனை தொடர்ந்து, நாம் தமிழர் கட்சியின் நிர்வாகிகள் அவர்களின் காரை சிறை பிடித்து அவர்களுடன் மோதலில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதில் தவெக நிர்வாகியின் கார் கண்ணாடி உடைக்கப்பட்டு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
TVK vs NTK Clash: மூன்று பேர் கைது, 2 பேர் தலைமறைவு
இதனை அடுத்து இரு கட்சிகளின் மோதல் சம்பவம் குறித்து தேனி போலீசார் மேற்கொண்டனர். தமிழக வெற்றி கழகத்தின் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி உட்பட ஐந்து பேர் பொது இடத்தில் இடையூறு செய்தல் உள்ளிட்ட ஐந்து பிரிவுகளின் கீழ் அவர்களின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. மேலும், இந்த சம்பவத்தில் தவெக நிர்வாகிகள் கௌதம், தன்வந்த், வசந்த், ஆகியோரை தேனி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். மேலும் தலைமறைவாக உள்ள தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் லெப்ட் பாண்டி மற்றும் சின்னமனூர் நகரச் செயலாளர் சலாம் ஆகியோரை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர்.
Sattai Duraimurugan: தவெகவை பகடி செய்யும் சாட்டை துரைமுருகன்
நாம் தமிழர் கட்சியின் மாநில கொள்கை பரப்புச் செயலாளரான சாட்டை துரைமுருகன், தனியே யூ-ட்யூப் சேனலையும் நடத்தி வருகிறார். அதில் அவர் அரசியல் குறித் தும், சமூகம் சார்ந்த பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்தும் தொடர்ந்து வீடியோ பதிவிட்டு வருகிறார். அவருக்கு யூ-ட்யூப் மட்டுமின்றி பல்வேறு சமூக வலைதளங்களில் அதிகளவில் பார்வையாளர்கள் உள்ளனர். அந்த வகையில், இவர் சமீப காலமாக தவெக தலைவர் விஜய் மற்றும் தவெக கட்சியை கடுமையாக சாடி வீடியோ பதிவிட்டு வருகிறார். அதிலும் குறிப்பாக, விஜய்யின் மேடை பேச்சையும், அறிக்கையையும், அரசியல் நகர்வையும் பகடி செய்து சாட்டை துரைமுருகன் போடும் வீடியோக்கள் யூ-ட்யூபை தாண்டி பேஸ்புக், வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம் என பல்வேறு தளங்களிலும் தொடர்ந்து வைரலாகி வருகிறது.
TVK vs NTK: தவெகாவால் நாதகவுக்கு பெரிய பிரச்னை
இதனால், தவெகவினர் மத்தியில் இணையத்திலும் சரி, களத்திலும் சரி நாம் தமிழர் கட்சிக்கு எதிரான மனநிலை பலமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. அதன் எதிரொலியாக கூட சாட்டை துரைமுருகன் தேனியில் பங்கேற்ற இந்த நிகழ்வில் மோதல் வெடித்திருக்கிறது. ஆனால், அரசியல் ரீதியாக பார்த்தோமானால், நாம் தமிழர் கட்சி தொடர்ச்சியாக தனித்து நின்று 7%-9% வாக்குகளை பெற்று வருகிறது. ஆனால், 2026 தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தலில் நாம் தமிழர் கட்சியின் வாக்குகள் பெரியளவில் சரிய வாய்ப்புள்ளது. அதற்கு முக்கிய காரணமே, விஜய்யின் அரசியல் நுழைவு எனலாம். இதனால்தான், நாதக தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் தொடங்கி, சாட்டை துரைமுருகன் உள்ளிட்ட பலரும் தவெகவை கடுமையாகவும் தொடர்ச்சியாகவும் விமர்சித்து வருகின்றனர். தவெக பெறும் வாக்குகள் நாதகவை வாக்கரசியலில் கடுமையாக பாதிக்கும் என அரசியல் வல்லுநர்கள் தங்களின் கணிப்புகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Sattai Duraimurugan: விஜய்யை விமர்சித்த சாட்டை துரைமுருகன்
தேனியில் நடந்த சம்பவம் குறித்தும் சாட்டை துரைமுருகன் அவரது X தளத்தில் பல்வேறு பதிவுகளை பதிவிட்டு வருகிறார். நேற்று அவர் போட்ட பதிவில், "தேனி நாம் தமிழர் பொதுக்கூட்டத்தில் கலவரத்தை ஏற்படுத்தும் நோக்கத்தில் வாகனத்தில் அரிவாள், கத்தி உள்ளிட்ட ஆயுதங்களுடன் வந்த தவெக குண்டர்களை காவல்துறை தடுத்து நிறுத்தியது. கருத்தை கருத்தால் எதிர்கொள்ள முடியாத ஒரு தரம் கெட்ட கூட்டத்தை உருவாக்கி வருகிறார், விஜய்" என தவெக மீதும், அதன் தலைவர் விஜய் மீதும் கடுமையான விமர்சனத்தை முன்வைத்தார்.
