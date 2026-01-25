ஓட்டு போயிடும்.. இங்கெல்லாம் விசில் அடிக்காதீங்க! தவெக தொண்டர்களுக்கு செங்கோட்டையன் அட்வைஸ்

Sengottaiyan On TVK Whistle Symbol: தமிழக சட்டப்பேரவைக்கும் இன்னும் சில மாதங்களே உள்ளன. இதனால், அனைத்து கட்சிகளும் தீவிர பரப்புரையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதற்கிடையில், அரசியல் களத்திற்கு வந்த தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் தனது கட்சியை அனைத்து மட்டத்திலும் பலப்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறார்.
விசில் குறித்து செங்கோட்டையன் அட்வைஸ்
இதற்கிடையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தேர்தலில் போட்டியிட விசில் சின்னத்தை தேர்தல் ஆணையம் ஒதுக்கி இருக்கிறது. தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்த விசில் சின்னத்தை அறிவித்த நாளில் இருந்தே தவெக தொண்டர்கள் உற்சாகமடைந்துள்ளனர். இதனால், விசில் சின்னத்தை வைத்து சோஷியில் மீடியால் அலப்பறை செய்து வருகின்றனர். மேலும், பொது இடங்களில் கூட தவெக தொண்டர்கள் விசில் அடித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழக தலைவர் விஜய் தலைமையில் மாநில, மாவட்ட அளவில் செயல்வீரர்கள் கூட்டம் இன்று (ஜனவரி 25) மாமல்லபுரத்தில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள், செங்கோட்டையன், ஆதவ் ஆர்ஜுனா, புஸ்ஸி ஆனந்த் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த கூட்டத்தில் செங்கோட்டையன் பேசினார். அப்போது, அவர் விசில் சின்னம் குறித்து தவெக தொண்டர்களுக்கு முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளார்.
அப்போது அவர் பேசுகையில், "நமக்கு விசில் சின்னம் கிடைத்திருக்கிறது. நாம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தூங்கிக் கொண்டிருப்பவர்களின் காதுகளில் விசில் அடித்து விடாதீர்கள். இதனால், நமக்கு ஓட்டு போய்விடும். பேருந்து நிலையங்களில் வயதானவர்கள் இருக்கக் கூடிய இடங்களில் திடீரென விசில் அடித்தால் அவர்கள் தடுமாறி போய்விடுவார்கள். எனவே, நம்முடைய விசிலை பொறுத்தவரை எச்சரிக்கை அதனை கையாள வேண்டும்" என்று கூறினார்.
"மக்களுக்கு என் மேல் மட்டும் நம்பிக்கை இருந்தா பத்தாது”
இதற்கு முன்னதாக, தவெக தலைவர் விஜய் அரங்கிற்கு வந்தவுடன் விசில் அடித்து தவெக தொண்டர்கள் வரவேற்பு அளித்தனர். அரங்கம் முழுவதும் அந்த சத்தம் எதிரொலித்தது. இதனை அடுத்து, காதில் விரல் வைத்து, விஜய் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். தொடர்ந்து, நிகழ்ச்சியின் இறுதியில் தவெக தலைவர் விஜய், விசில் சின்னத்தை மேடையில் அறிமுகப்படுத்தினார். மேலும், விசில் அடித்தும் பரபரப்புரை மேற்கொண்டார். அப்போது, தொண்டர்கள் விசில் அடித்து உற்சாகமடைந்தனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியல் பேசிய தவெக தலைவர் விஜய், "மக்களுக்கு என் மேல் மட்டும் நம்பிக்கை இருந்தா பத்தாது. என்னோடு பயணிக்கிற எல்லோருடனும் நம்பிக்கை வரணும். நம்பிக்கை இல்லையென்று சொல்லவில்லை. நம்பிக்கை இருக்கிறது. அது தொடர்ந்து இருப்பது போல நடந்து கொள்ள வேண்டும். தயவு செய்து கொஞ்சம் எல்லாரும் ஒற்றுமையாக இருந்து உழைத்து ஜெயிக்கனும்.
அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் சரி. அதிகாரத்திற்கு வந்ததற்கு அப்புறமும் சரி இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க மாதிரியோ, இப்ப இருக்கிறவங்க மாதிரியோ ஊழல் செய்யவே மாட்டான். ஒரு பைசா தொட மாட்டேன். எனக்கு அது அவசியமும் இல்லை. ஒரு துளி ஊழல் கறை கூட படியவே படியாது. 30 வருசமாக நம்மை குறைத்து மதிப்பிட்டு கொண்டு தான் இருக்கிறார்கள். ஆனால், மக்கள் நம்மை சரியாக மதிபபிட்டு சரியா இடம் கொடுத்திருங்காங்க. மக்கள் இப்போ நம்மல நம்புறாங்க. நம்மோட தமிழக வெற்றிக் கழகத்தை நம்புறாங்க. விஜய் கூட இருப்பானு நம்புறாங்க. நம்மை நம்புற மக்களுக்காக நாம் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
