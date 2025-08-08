English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அதிமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெக தலைவர் விஜய் பதில்!

Vijay About Admk Alliance: அதிமுகவுடன் தவெக ஒருபோதும் கூட்டணி வைக்காது என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 8, 2025, 06:02 PM IST
  • அதிமுக - தவெக கூட்டணியா?
  • விஜய் நேரடி பதில்

அதிமுகவுடன் கூட்டணியா? தவெக தலைவர் விஜய் பதில்!

TVK - Admk Alliance: நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற கட்சியை தொடங்கி எதிர்வரும் 2026 தேர்தலை நோக்கி பயணித்து வருகிறார். தற்போது நடிகர் விஜய் அவரது கடைசி படம் என கூறப்படும் ஜனநாயகன் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தில் நடித்து முடித்துவிட்டு முழுவதுமாக கட்சி பணியில் இறங்க உள்ளார். விரைவில் தமிழ்நாடு முழுவதும் சுற்றுப்பயணமும் செய்ய இருக்கிறார். 

ஆகஸ்ட் 21ல் 2வது மாநாடு

ஏற்கனவே கடந்த அக்டோபர் மாதம் விழுப்புரத்தில் முதல் மாநாட்டை நடத்தி கொள்கை எதிரி யார் என்பதையும் கட்சி கொடியின் விளக்கத்தையும் தெரிவித்தார். இச்சூழலில், தென் மாவட்டங்களை ஒருங்கிணைக்கும் வகையில் மதுரையில் வரும் ஆக்ஸ்ட் 21ஆம் தேதி 2வது மாநில மாநாடு நடத்தப்பட உள்ளது. இம்மாநாடு பணிகள் தற்போது மிகத் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த மாநாட்டில் விஜய் என்ன பேச போகிறார் என்பதுதான் அனைவரதும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. 

இது ஒருபக்கம் இருக்க, வரும் தேர்தலில் தமிழக வெற்றி கழகம் எந்த கட்சியுடன் கூட்டணி வைக்கப்போகிறது என்ற கேள்வி மறுப்பக்கம் இருக்கிறது. தவெக தலைவர் விஜய், திமுக, பாஜக கட்சிகள் தனது நேரடி எதிரிகள் என்றும் திமுகவை வீழ்த்துவதுதான் தனது இலக்கு என்றும் கூறி வரும் நிலையில், அவர் யாருடனாவது கூட்டணி வைப்பாரா அல்லது தனித்து போட்டியிடுவாரா என்ற கேள்வி உள்ளது. அதேசமயம் அதிமுக தவெகவை கூட்டணிக்கு அழைத்ததாகவும் கூறப்பட்டு வருகிறது. இது அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசும்பெருளாக இருந்து வருகிறது. 

அதிமுகவுடன் கூட்டணியா?

இந்த நிலையில், அதிமுகவுடன் தவெக ஒருபோதும் கூட்டணி வைக்காது என அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.  அரசியல் கட்சி தொடங்கியதில் இருந்து இதுவரை எந்த ஒரு செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொள்ளாத விஜய், தற்போது ஒரு தனியார் தொலைக்காட்சி செய்தியாளருடன் கலந்துரையாடல் நடத்தி இருக்கிறார். இந்த கலந்துரையாடலில் அவர் தனது அரசியல் பயணம் குறித்து பேசி உள்ளார். 

அவர் பேசியதாவது, எனக்கு எதிராக வரும் எந்த விமர்சனத்தையும் கண்டு நான் கலங்குவது இல்லை. மாற்றத்தை நோக்கியே எனது பயணம் இருக்கிறது. கூட்டணியை பொருத்தவரையில், அதிமுக - பாஜக என்ற பேச்சிற்கே இடமில்லை. எக்காரணத்தை கொண்டும் பாஜகவுடன் கூட்டணி அமைக்கப்போவதில்லை. அதேபோல், என்னை முதலமைச்சர் வேட்பாளராக ஏற்கும் கட்சிகள் எங்களுடன் கூட்டணிக்கு வந்தால் ஏற்றுக்கொள்வோம். எங்களின் ஒரே இலக்கு திமுகவை வீழ்த்துவதுதான் என தெரிவித்தார். 

மேலும் படிங்க: மாநில கல்விக் கொள்கை: திமுக நடத்தும் பள்ளிகளில் மட்டும் ஹிந்தி! ஆனால்.. அண்ணாமலை கடும் சாடல்

மேலும் படிங்க: மாநில கல்வி கொள்கை: தமிழகத்தில் வருகிறது திறந்த புத்தகத் தேர்வு.. Open Book Exam என்றால் என்ன?

