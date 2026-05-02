'தவெக 121 இடங்களில் ஜெயிக்கும்... 41% வாக்குகள்' முன்னாள் போலீசாரின் கருத்துக்கணிப்பு

TN Election Exit Polls: தவெகவுக்கு 41% வாக்குகள் கிடைக்கும் என்றும், 121 தொகுதிகளில் வெற்றிவாய்ப்புள்ளது என்றும் தேர்தலுக்கு பின் தான் நடத்திய கருத்துக்கேட்பில் தெரியவந்துள்ளது என முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரவி தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : May 2, 2026, 08:18 AM IST
  • முன்னாள் காவல் துறையினர் மூலம் கருத்துக்கேட்பு நடத்தப்பட்டது.
  • ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் 100 பேரிடம் கருத்துக்கேட்பு.
  • 2.34 லட்சம் பேரிடம் கருத்துக்கேட்டுள்ளனர்.

Tamil Nadu Assembly Election, IPS Ravi Exit Poll Result: தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளிலும் முன்னாள் காவல் துறையினரை வைத்து, ஐபிஎஸ் அதிகாரி ரவி நடத்திய தனிப்பட்ட கருத்துக்கேட்பில் இந்த முடிவுகள் கிடைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

2.34 லட்சம் பேரிடம் கருத்துக்கேட்பு

அதவாது, தமிழ்நாட்டின் 234 தொகுதிகளில் தலா 10 முன்னாள் காவல் துறையினரை வைத்து, அவர்களில் ஒவ்வொருவரும், ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் 100 பொதுமக்களை சந்தித்து இந்த கருத்துக்கேட்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். அதன்படி, 2340 முன்னாள் காவல்துறையினர், தமிழ்நாடு முழுவதும் 2.34 லட்சம் பேரிடம் கருத்துக்கேட்டுள்ளனர்.

கடந்த ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி தமிழ்நாட்டில் மொத்தமாக சுமார் 4.88 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களித்துள்ளனர். அதில் 2.27 கோடி ரேசன் அட்டைதாரர்கள் இதில் வாக்களித்துள்ளனர். இந்த கருத்துக்கேட்பில் ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் 40 குடும்பத்தைச் சேர்ந்த 100 பேரிடம் கருத்துகள் கேட்கப்பட்டுள்ளன.

இது தேர்தலுக்கு முந்தைய கருத்துக்கணிப்பும் (Opinion Poll) இல்லை, தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்பும் இல்லை (Exit Poll) என்று தெரிவித்துள்ள ரவி, இது தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகள் எடுக்கப்பட்ட பின்னர் எடுக்கப்பட்ட கருத்துக்கேட்பு (Post Exit Poll) எனவும் தெரிவித்துள்ளார்.

தவெக எத்தனை இடங்களில் வெல்ல வாய்ப்பு?

இதில் அனைத்து வயதினர், சமூகத்தினர், பாலித்தனவர்களை தேர்வு செய்து முன்னாள் காவல்துறையினர் கருத்துக்கேட்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதில் 41% தவெகவுக்கு வாக்குசதவீதம் கிடைக்கும் என்றும் 121 தொகுதிகள் வரை தவெகவுக்கு கிடைக்கும் என்றும் கருத்துக்கணிப்பில் தெரியவந்துள்ளதாக ரவி கூறினார். இதன்மூலம், தவெக தனித்து ஆட்சியமைக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

தவெக ஆதரவுக்கான காரணம்

பாரம்பரியமாக திமுக, அதிமுகவுக்கு வாக்களித்து வந்தவர்கள் இந்த முறை தங்களின் குழந்தைகள், பேரன், பேத்திகள் கேட்டுக்கொண்டதாகவும், அதற்காக தவெகவுக்கு வாக்களித்ததாகவும் கூறியிருப்பதாக ரவி கூறினார். மாற்றம் வேண்டும் என்பதற்காக விஜய்க்கு வாக்களித்ததாக பெரும்பாலானோர் கூறியிருக்கின்றனர் என்றும் ரவி தெரிவித்தார்.

1.50 கோடி குடும்பங்களில்...

மொத்தமுள்ள 2.27 ரேசன் அட்டைதாரர்களில் 1.50 கோடி குடும்பங்களில் குறைந்தபட்சம் 1 வாக்குகள் விழுந்துள்ளது. சிறுபான்மையினர், இளைஞர்கள், மீனவர்கள் தரப்பில் விஜய்க்கு வாக்களித்திருப்பதாக தெரிவித்தார். 

தவெகவுக்கு எங்கெல்லாம் ஆதரவு?

கொங்கு மண்டலத்தில் திமுக - அதிமுக - தவெக மூன்றும் கடுமையாக போட்டிப்போடுகின்றன என்றும், சென்னை மண்டலத்தில் தவெகவுக்கு செல்வாக்கு அதிகளவில் காணப்படுகிறது என்றும் ரவி தெரிவித்தார். அதேபோல், தென்மாவட்டங்களிலும் அனைத்து கட்சிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதாகவே கருத்துக்கணிப்பின் புள்ளிவிவரம் சொல்கிறது என்றும் ரவி தெரிவித்தார்.

கருத்துக்கணிப்பு தவறாகலாம்

கருத்துக்கேட்பில் மூலம் கிடைத்த தரவுகளை செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் செயல்படுத்தி துல்லியமான முடிவுகளை பெற்றிருப்பதாக ரவி கூறினார். மேலும், கருத்துக்கணிப்புகள் தவறாகவும் முடியலாம் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.

மற்ற கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகள்

இதேபோல், Axis My Poll நடத்திய கருத்துக்கணிப்பில் ஆளும் திமுகவுக்கு 92-110 இடங்களும், அதிமுகவுக்கு 22-32 இடங்களும், தவெகவுக்கு 98-132 இடங்களும் கிடைக்கும் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், நமது ஜீ நியூஸ் Zeenia எனப்படும் செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பம் வாயிலாக எடுத்த கருத்துக்கணிப்பு முடிவுகளில், திமுக 140-162, அதிமுக 52-74, தவெக 8-18 இடங்களையும், நாம் தமிழர் 0-2 இடங்களையும் வெல்லலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது. தேர்தலுக்கு பிந்தைய கருத்துக்கணிப்புகளில் அதிகமாக திமுகவே ஆட்சியமைக்கும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

233 தொகுதிகளிலும் தனித்து போட்டி

விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 233 தொகுதிகளில் விசில் சின்னத்தில் போட்டியிட்டது. சேலம் எடப்பாடி தொகுதியில் தவெக வேட்பாளரின் வேட்புமனு ரத்து செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, அந்த தொகுதியில் தொலைக்காட்சி பெட்டி சின்னத்தில் போட்டியிடும் சுயேச்சை வேட்பாளருக்கு தவெக ஆதரவளித்தது. தவெக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் தொடங்கப்பட்டதாகும்.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by M Ravi IPS (@dr.ravi_ips)

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

