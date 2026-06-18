/பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை தொழில் கடன் + 25% மானியம்! வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு!

பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளின் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கும் பொருட்டு, தமிழக அரசின் குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தரத் தொழில் நிறுவனங்கள் (MSME) துறை சார்பில் 'தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் (TWEES)' ஏற்கனவே வெற்றிகரமாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில், நடப்பு 2026-27 ஆம் நிதியாண்டிற்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் தகுதியான பயனாளிகள் விண்ணப்பித்துப் பயன்பெறலாம் என்று வேலூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் லீலா அலெக்ஸ் அவர்கள் புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். வேலூர் மாவட்டத்திற்கு நடப்பு ஆண்டில் 402 பயனாளிகள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதால், தகுதியுடையவர்கள் உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள் பொருளாதார ரீதியாகத் தற்சார்பு அடைந்து, சுயதொழில் தொடங்கி மற்றவர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கும் உன்னத நோக்கில் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் புதிய உற்பத்தி சார்ந்த தொழில்கள், சேவைத் துறை மற்றும் வணிகத் தொழில்களைத் தொடங்க அதிகபட்சமாக 10 லட்சம் ரூபாய் வரை திட்டச் செலவு கொண்ட புதிய தொழில்களுக்கு வங்கிக் கடன் உதவி வழங்கப்படும்.
இத்திட்டத்தின் சிறப்பம்சமே இதனுடன் வழங்கப்படும் மானியமாகும். திட்ட மதிப்பில் 25 சதவீத மானியம் (அதிகபட்சமாக ரூ.2 லட்சம் வரை) தமிழக அரசால் பயனாளிகளுக்கு நேரடியாக வழங்கப்படுகிறது. இதனால் கடன் சுமை பாதியாகக் குறைந்து பெண்கள் எளிதாகத் தொழில் தொடங்க முடியும்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் நிதியுதவி மற்றும் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கும் பயனாளிகள் பின்வரும் தகுதிகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்:
இருப்பிடம்: விண்ணப்பதாரர்கள் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகளாக இருக்க வேண்டும். வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை.
வயது வரம்பு: விண்ணப்பிக்கும் நாளில் குறைந்தபட்சம் 18 வயது பூர்த்தியடைந்திருக்க வேண்டும் மற்றும் அதிகபட்சமாக 55 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.
ஆர்வமுள்ளவர்கள்: புதிய தொழில் தொடங்கி வெற்றிகரமாக நடத்த வேண்டும் என்ற ஆர்வமுள்ள புதிய தொழில்முனைவோராக இருக்க வேண்டும்.
ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் போது பின்வரும் ஆவணங்களின் தலா 2 நகல்களை தயாராக வைத்துக்கொண்டு சமர்ப்பிக்க வேண்டும்:
விண்ணப்பதாரரின் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம்
ஆதார் அட்டை
பான் அட்டை
குடும்ப அட்டை / ரேஷன் கார்டு
சாதிச் சான்றிதழ் / வகுப்புச் சான்றிதழ்
தொடங்கவிருக்கும் தொழில் தொடர்பான இயந்திரங்கள் மற்றும் தளவாடப் பொருட்களுக்கான விலைப்புள்ளிகள் (Quotations - 2 நகல்கள்)
சுயதொழில் தொடங்கி தொழில்முனைவோராக உயர விரும்பும் தகுதியுடைய பெண்கள் மற்றும் திருநங்கைகள், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான www.msmeonline.tn.gov.in என்ற முகவரி வழியாகத் தங்களின் விண்ணப்பங்களை ஆன்லைனில் உடனடியாகப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
இத்திட்டம் குறித்த கூடுதல் விபரங்களைப் பெறவும், விண்ணப்பம் பதிவு செய்வது தொடர்பான ஆலோசனைகள் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பெறவும் பொதுமக்கள் நேரடியாக, "பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், காங்கேயநல்லூர் சாலை, காட்பாடி, வேலூர் - 632 006" என்ற முகவரியில் உள்ள அலுவலகத்தை அணுகலாம். மேலும், 0416-2242512 / 2242413 என்ற தொலைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொண்டும் தங்களின் சந்தேகங்களைத் தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.