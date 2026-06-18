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பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை தொழில் கடன் + 25% மானியம்! வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு!

TWEES Scheme 2026: மகளிர் தொழில்முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் 25 சதவீத மானியத்துடன் கூடிய கடன் உதவிக்கு விண்ணப்பிக்க வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 18, 2026, 08:05 AM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:05 AM IST
பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை தொழில் கடன் + 25% மானியம்! வேலூர் மாவட்ட ஆட்சியரின் அறிவிப்பு!
Image Credit: twees scheme 2026 women entrepreneur loan subsidy Latest Update

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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பெண்களுக்கு ரூ.10 லட்சம் வரை தொழில் கடன் + 25% மானியம்! வேலூர் ஆட்சியரின் அறிவிப்பு
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