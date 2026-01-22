English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • விஜய்க்கு முன்..விசில் சின்னத்தை பெற்ற இரண்டு நடிகர்கள்! அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா?

விஜய்க்கு முன்..விசில் சின்னத்தை பெற்ற இரண்டு நடிகர்கள்! அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா?

Actors Whistle Symbol Election Before TVK Vijay : விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு ‘விசில்’ சின்னம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதே போல இதற்கு முன்னர் யார் யாருக்கெல்லாம் விசில் சின்னம் இருந்தது என்பதை பார்ப்போமா?  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 22, 2026, 06:07 PM IST
  • தவெக கட்சிக்கு விசில் சின்னம்!
  • இதற்கு முன்னர் விசில் சின்னம் வைத்திருந்த 2 பேர்..
  • இதோ முழு விவரம்..

Trending Photos

தங்கம் விக்கிற விலைக்கு..வீட்டில் தங்க டாய்லெட் வைத்திருக்கும் அமிதாப் பச்சன்! விலை எவ்வளவு?
camera icon7
Amitabh Bachchan
தங்கம் விக்கிற விலைக்கு..வீட்டில் தங்க டாய்லெட் வைத்திருக்கும் அமிதாப் பச்சன்! விலை எவ்வளவு?
Budget 2026: அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
Budget 2026
Budget 2026: அடல் பென்ஷன் திட்டத்தில் கிடைக்கும் ஓய்வூதியம் அதிகரிக்கிறதா? முக்கிய அப்டேட்
தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
camera icon7
Job
தமிழ் தெரிந்தால் போதும்! ரூ.40,000 சம்பளத்தில் தமிழக அரசு வேலை.. விண்ணப்பிக்க கடைசி சான்ஸ்
EPFO அதிரடி: விரைவில் EPFO 3.0 ஆரம்பம், ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM, UPI வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்
camera icon11
EPFO
EPFO அதிரடி: விரைவில் EPFO 3.0 ஆரம்பம், ஆட்டோ க்ளெய்ம், ATM, UPI வசதி, இன்னும் பல நன்மைகள்
விஜய்க்கு முன்..விசில் சின்னத்தை பெற்ற இரண்டு நடிகர்கள்! அவர்களுக்கு வெற்றி கிடைத்ததா?

Actors Whistle Symbol Election Before TVK Vijay : தமிழ் சினிமாவில் நடிகராக மட்டும் இருந்த விஜய், ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ‘தமிழக வெற்றிக்கழகம்’ அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார். அதிலிருந்து தொடர்ந்து தனது வார்த்தைகள் மட்டுமன்றி செயல்பாடுகளின் மூலமாகவும் அரசியல் பேசி வருகிறார். வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில், விஜய் முதல்வர் வேட்பாளராக நிற்கிறார். இதையடுத்து, தவெக கட்சி, முதல் தேர்தலை சந்திக்க இருக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

விசில் சின்னம்:

இன்னும் 2 மாதங்களில் அனைத்து தமிழ்நாட்டு கட்சிகளும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள இருக்கின்றன. இதனால் தேர்தல் பிரச்சார பணிகளில் அரசியல் கட்சிகளா அனைத்தும் இறங்கி இருக்கின்றன. ‘திமுகவிற்கும் தவெக-விற்கும்தான் போட்டி’ என்கிற நிலையும் நிலவி வருகிறது. இதையடுத்து, தவெக கட்சிக்கு என்ன சின்னம் கொடுக்கப்படும் என்கிற எதிர்ப்பார்ப்பு எழுந்திருந்தது. இந்த நிலையில், விஜய்க்கு, வரும் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்ள தவெக கட்சிக்கு விசில் சின்னம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே இந்த சின்னத்திற்காக தவெக கட்சி கோரியிருந்த நிலையில் தற்போது அதே சின்னமே அவர்களுக்கு தேர்தல் ஆணையத்தால் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது.

Whistle

விசில் சின்னம் பெற்ற இரண்டு நடிகர்கள்:

தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சிக்கு முன்னர், இன்னும் சிலரும் இந்த விசில் சின்னத்திற்கு சொந்தக்காரர்களாக இருந்திருக்கின்றனர். ஏற்கனவே, கர்நாடகாவில் 2019ஆம் ஆண்டில் சுயேட்சையாக போட்டியிட்ட நடிகர் பிரகாஷ் ராஜுக்கு இந்த விசில் சின்னம் வழங்கப்பட்டிருந்தது. இவரது கட்சி, 2.41 சதவீத வாக்குகளையே பெற்றதாக கூறப்படுகிறது. இதனால் இந்த தேர்தலில் அவருக்கு வெற்றி கிடைக்கவில்லை.

அதே சமயத்தில் தமிழ் நாட்டில், மறைந்த நகைச்சுவை நடிகர் மயில்சாமியும் விசில் சின்னத்தை வைத்து போட்டியிட்டு இருக்கிறார். 2021ஆம் ஆண்டில், சுயேட்சை வேட்பாளராக நின்ற அவருக்கு விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. விருகம்பாக்கம் தொகுதியில் நின்ற அவருக்கு, இந்த தேர்தலில் வெற்றி கிடைக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

பொது சின்னம்:

விசில் சின்னம் என்பது, பொது சின்னம் ஆகும். அங்கீகாரம் பெறாத கட்சிகள், பொது சின்னத்தை ஒதுக்குமாறு விருப்ப சின்னங்களாக சிலவற்றை குறிப்பிட்டு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும். அதன்படி, கடந்த நவம்பர் மாதத்தில் விசில் உள்பட சில சின்னங்களை விருப்ப சின்னங்களாக தமிழக வெற்றிக்கழகம் சமர்ப்பித்திருந்தது. இதையடுத்து, தவெகவிற்கு அனைத்து தொகுதிகளிலும் விசில் சின்னத்தை பொது சின்னமாக ஒதுக்கீடு செய்து, தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்திருக்கிறது. 

ஆனந்த் பேச்சு:

விசில் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டதை அடுத்து தவெக பொது செயலாளர் ஆனந்த், செய்தியாளர்களை சந்தித்திருந்தார். அப்போது, விசில் சின்னம் ஒதுக்கியதில் மகிழ்ச்சி என்றும், இதுதான் வெற்றி சின்னம் என்றும் கூறினார். இதையடுத்து, கட்சி அலுவலகத்தில் இருந்த தவெக தொண்டர்கள் அனைவருக்கும் இனிப்பு வழங்கி விசில் சின்னத்தை கொண்டாடினார்.

மேலும் படிக்க | கலைஞர் கனவு இல்லம்: புது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு முதலமைச்சர் கொடுத்த குட்நியூஸ்

மேலும் படிக்க | தவெகவிற்கு விசில் சின்னம் ஏன்? விஜய் கேட்டது என்ன? முழு விவரம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
WhistlevijayTVKElectionsWhistle Podu

Trending News