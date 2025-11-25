English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2 குட்நியூஸ்! மானியம், கடன் ஈஸியாக வாங்கலாம்

பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2 குட்நியூஸ்! மானியம், கடன் ஈஸியாக வாங்கலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கு மூன்று முக்கிய அறிவிப்புகளை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. தொழில் தொடங்க கடனுதவி, மானியம் பெற விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:43 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • பெண்கள் தொழில் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
  • மானியம், கடனுதவி பெறுவது எப்படி? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் 2 குட்நியூஸ்! மானியம், கடன் ஈஸியாக வாங்கலாம்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டின் பொருளார வளர்ச்சியில் பெண்களின் பங்கு மேலும் அதிகரிக்க வேண்டும். என்ற நோக்கத்தோடு மகளிரை தொழில் முனைவோராக்கும் பொருட்டு தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டம் என்ற புதிய திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ.10,00 லட்சம் வரை 25 சதவீதம் (அதிகபட்சமாக ரூ.2.00 லட்சம் வரை) மானியத்துடன் கூடிய வங்கிக் கடனுதவியும், வழங்குவதோடு, தொழில் வளர்ச்சிக்குத் தேவையான தொழில் நுட்ப மற்றும் சந்தைபடுத்துதல் உள்ளிட்ட அனைத்து உதவிகளும் வழங்கப்படும். இத்திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற பெண்கள் மட்டுமே தகுதியானவர்கள் ஆவார்கள். 

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

குறைந்தபட்ச வயது 18 முதல் அதிகபட்ச வயது 55 வரை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தி, வியாபாரம் மற்றும் சேவை சார்ந்த தொழில்களுக்கு மானியத்தடன் கூடிய கடன் வசதி பெறலாம். தமிழ்நாடு மகளிர் தொழில் முனைவோர் மேம்பாட்டுத் திட்டத்தில் மக்கும் பொருட்கள் தயாரிப்பு, விவசாய உற்பத்தி கழிவுகளில் (தவுடு, வைக்கோவ்) இருந்து பொருட்கள் தயாரித்தல், தென்னை நாரிமூலம் தயாரிக்கப்படும் செடி வளர்க்கும்
தொட்டிகள், காகித கழிவுகளிலிருந்து பென்சில் தயாரித்தல், ஆடை வடிவமைப்பு,அலங்கார அணிகலன்கள் தயாரிப்பு, கண்ணாடி ஒவியம் தொழில் செய்ய விண்ணப்பிக்கலாம்.

என்னென்ன தொழில்கள் செய்யலாம்?

கண்ணாடி பொருட்கள் தயாரிப்பு,  பட்டு நூல் அணிகலன் தயாரிப்பு, குழந்தைகள் பராமரிப்பு நிலையம், வீட்டில் தயார் செய்யும் உணவுப்பொருட்கள், யோகா நிலையம், வளர்ப்பு பிராணி பராமரிப்பு நிலையம், உடற்பயிற்சி நிலையம், சலவை நிலையங்கள், அழகு நிலையம். மெகந்தி மற்றும் டாட்டூ நிலையம், சத்து மாவு உருண்டைகள் தயாரிப்பு, சத்து மாவு சார்ந்த பேக்கரி உணவுபொருட்கள் தயாரிப்பு. தானிய வகைகளில் தயார் செய்யும் ஐஸ்கிரிம், எலுமிச்சை எண்ணெய் தயாரிப்பு. வெட்டி வேர் எண்ணெய் தயாரிப்பு உள்ளிட்ட தொழில்களுக்கு முன்னுரிமை அளித்து மானியத்துடன்
கூடிய வங்கிக் கடன்பெற்று வழங்கப்படும்.

எப்படி விண்ணப்பிப்பது?

எனவே இத்திட்டத்தில் தொழில் துவங்க ஆர்வமுள்ள பெண்கள் உரிய ஆவணங்களான புகைப்படம், குடும்ப அட்டை, ஆதார் அட்டை, ஜாதி சான்றிதழ்.
விலைப்புள்ளி பட்டியலுடன் https://msmeonline.tn.gov.in/ என்ற இணையதள முகவரி மூலம் விண்ணப்பித்து பயன் பெறுமாறும், அல்லது உரிய
ஆவணங்களுடன் பொது மேலாளர், மாவட்ட தொழில் மையம், தாந்தோணிமலை, கரூர் அலுவலகத்தை நேரிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம். அலுவலக தொலைபேசி எண்-(04234-255177), 89255 33960

மாவட்ட தொழில் மையம், 95/2A2, ராஜா நகர், கள்ளக்குறிச்சி அலுவலகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது 04151-294057, 7760037120, 8248878219, 8825883896 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் வாயிலாகவோ தொடர்பு கொள்ளலாம். மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்ட தொழில் மையத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

ரூ. 3 லட்சம் நிதியுதவி யாருக்கு கிடைக்கும்?

பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்த தையல் தொழில் தெரிந்த 10 நபர்களைக் கொண்ட குழுவிற்கு,
தகுதிகளின் அடிப்படையில் நிதியுதவி வழங்கப்படவுள்ளது என சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினரின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக, மாறிவரும் சூழலுக்கு ஏற்ப ஆயத்த ஆடையக உற்பத்தி
அலகு ஏற்படுத்திட தையல் தொழில் தெரிந்த 10 நபர்கள் (ஆண் மற்றும் பெண்) கொண்ட குழுவிற்கு ரூ.3,00,000/- மதிப்பீட்டிலான நிதியுதவி வழங்கப்படவுள்ளது. 

இந்நிதியுதவி பெற விண்ணப்பிக்கும் குழுவினைச் சார்ந்த உறுப்பினர்கள் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகப்பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சீர்மரபினர் இனத்தைச் சார்ந்தவர்களாகவும், குறைந்தபட்சம் 20 வயது பூர்த்தி அடைந்தவர்களாகவும், 10 நபர்களை கொண்ட ஒரு குழுவாகவும் இருந்திடல் வேண்டும். மேலும், குழுவில் உள்ள உறுப்பினர்களின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.1,00,000/த்திற்கு மிகாமலும், அக்குழுவினை சார்ந்த 10 நபர்களுக்கும் தையல் தொழில் தெரிந்திருத்தல் அவசியம் ஆகும்.

மேலும், குறு, சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises) துறையின் மூலம் பயிற்சி பெற்ற நபர்களை கொண்ட குழுவிற்கு முன்னுரிமையும், விதவை, கணவரால் கைவிடப்பட்ட பெண்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற விதவை பெண்களால் அமையப்பெற்றுள்ள குழுவிற்கு முன்னுரிமையும் வழங்கப்படும்.

எனவே, குறிப்பிட்டுள்ள திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற விருப்பமும், தகுதியும் உள்ள குழுவினர், சிவகங்கை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் செயல்பட்டு வரும் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தை உரிய ஆவணங்களுடன் நேரில் அணுகி, விண்ணப்பித்து பயன்பெறலாம் 

