இளம் பெண்ணை காவலர்கள் பாலியல் வன்புணர்வு செய்த விவகாரம்! 2 பேர் பணியிடை நீக்கம்..

TN Policemen Suspended Woman Harassment Case : திருவண்ணாமலை மாநகரில் அமைந்துள்ள உலகப் பிரசித்தி பெற்ற பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் அக்னி ஸ்தலமாகவும் நினைத்தாலே முக்தி அளிக்கும் திருத்தலமாகவும் விளங்கக்கூடிய அருணாசலேஸ்வரர் கோவிலுக்கு சுவாமி தரிசனம் செய்வதற்காக ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து மினி வேனில் வாழைத்தார் ஏற்றி வந்துள்ளனர்.
இந்நிலையில் ஆந்திராவில் இருந்து திருவண்ணாமலைக்கு வாழைத்தார் ஏற்றி வந்த மினி வேன் திருவண்ணாமலை அடுத்த ஏந்தல் புறவழிச் சாலை அருகே கடந்த இரண்டு தினங்களுக்கு முன்பு இரவு ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்த திருவண்ணாமலை கிழக்கு காவல் நிலைய காவலர்கள் சுரேஷ்ராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகிய இரண்டு பேரும் மினி வேனில் வந்தவர்களை மடக்கி சோதனை செய்தபோது ஓட்டுநர் இரவு நேரத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் முழித்துள்ளார், அப்போது வேனில் இருந்த தாய் மற்றும் மகள் ஆகிய இருவரை கீழே இறங்குங்கள் சந்தேகமாக உள்ளது என்று கூறி மிரட்டி உள்ளனர்.
அதனைத் தொடர்ந்து சுரேஷ்ராஜ் மற்றும் சுந்தர் ஆகிய இரண்டு காவலர்கள் அவர்களது இரண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் தாய் மற்றும் மகள் ஆகிய இருவரையும் தனித்தனியாக அருணாசலேசுவரர் கோவிலுக்கு அழைத்து செல்வதாக கூறி இருசக்கர வாகனத்தில் அமர வைத்து திருவண்ணாமலை நோக்கி செல்லாமல் விழுப்புரம் சாலையில் சுமார் மூன்று கிலோ மீட்டர் தூரத்திற்கு அழைத்து சென்று தாயை சாலையின் வலது புறத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் இருந்து பள்ளத்தில் தள்ளிவிட்டு சென்றுள்ளார், பின்னர் மற்றொரு காவலர் இருசக்கர வாகனத்தில் அழைத்து வந்த இளம் பெண்ணை இடது புறம் உள்ள புதரில் கடத்திச் சென்று இரண்டு காவலர்களும் பாலியல் பலாத்காரம் செய்துள்ளனர், பின்னர் அங்கிருந்து விடியற்காலை 4 மணி அளவில் இளம் பெண்ணை அழைத்து வந்து சாலையில் விட்டுவிட்டு காவலர்கள் இரண்டு பேரும் அங்கிருந்து சென்றுள்ளனர்.
பின்னர் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் சாலையில் சென்றவர்களிடம் உதவி கேட்டு அருகே உள்ள செங்கல் சூலைக்கு சென்றுள்ளார், பின்னர் செங்கல் சூலையில் இருந்தவர்கள் என்ன நடந்தது என்று கேட்டறிந்த பின்பு தாயும் அங்கு வந்துள்ளார், அதனை தொடர்ந்து 108 ஆம்புலன்ஸ் மூலம் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர், அதனைத் தொடர்ந்து மருத்துவமனை சார்பில் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் மற்றும் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் சதீஷ் ஆகியோர் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று சம்பவம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு இரண்டு காவலர்கள் மீதும் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
இதனிடையே பாலியல் வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றவாளிகளை திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் சுரேஷ் மற்றும் சுந்தர் ஆகியோரை பணி இடை நீக்கம் செய்து உத்தரவிட்ட நிலையில் பாலியல் வன்கொடுமை செய்து சிறையில் உள்ள காவலர்கள் சுரேஷ் மற்றும் சுந்தர் ஆகியோரை திருவண்ணாமலை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் காவல்துறையிலிருந்து பணிநீக்கம் செய்து உத்தரவிட்டுள்ளார்.
