தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Udhagamandalam Election Result 2026: நீலகிரி மாவட்டத்தில் உள்ள உதகமண்டலம் (Udhagamandalam) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட வேட்பாளர்கள், கட்சி வாரியாக வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 4, 2026, 05:42 AM IST
  • உதகமண்டலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்.
  • உதகமண்டலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026.
  • உதகமண்டலம் தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை.

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Udhagamandalam Election Result 2026: உதகமண்டலம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: நீலகிரி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உதகமண்டலம், தமிழக சட்டமன்றத்தின் நூற்று எட்டாவது (108) தொகுதியாகும். இது நீலகிரி மக்களவைத் தொகுதியின் கீழ் வருகிறது. இது பெரும்பாலும் படுகர் சமூக மக்களின் வாக்குகள் முக்கியத்துவம் பெறும் ஒரு பொதுப் பிரிவினருக்கான தொகுதியாகும். இது மலைகளின் ராணி என அழைக்கப்படும் பிரபலமான சுற்றுலாத் தலமாக உள்ளது. அரசு தாவரவியல் பூங்கா, ஊட்டி ஏரி, ரோஜா தோட்டம், தொட்டபெட்டா சிகரம், தேயிலை அருங்காட்சியகம் மற்றும் மெழுகு அருங்காட்சியகம் ஆகியவை இங்குள்ள முக்கிய சுற்றுலா இடங்களாகும்.

உதகமண்டலம் தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவரும். உதகமண்டலம் தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் பற்றி இங்கே அறிந்துகொள்ளலாம். 

உதகமண்டலம் வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

காங்கிரஸ் (Congress) : பி.ராமசந்திரன்

பாஜக (BJP): போஜராஜன்

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ரகுபதி பீமன்

தவெக (TVK): ஆர்.இப்ராஹிம்

உதகமண்டலம் தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 1,88,826

ஆண் வாக்காளர்கள்: 89,733

பெண் வாக்காளர்கள்: 99,082

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 11

உதகமண்டலம் தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 77.59% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

உதகமண்டலம் சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி: ஆர்.கணேஷ் (காங்கிரஸ்) - 65,530 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: போஜராஜன் (பாஜக) - 60,182 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: ஆ.ஜெயக்குமார் (நாம் தமிழர் கட்சி) - 6,381 வாக்குகள்

நான்காம் இடம்: சுரேஷ் பாபு (மநீம) - 4,935 வாக்குகள்

உதகமண்டலம் தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் உதகமண்டலம் தொகுதியில் 69.02% வாக்குகள் பதிவாகின.

நீலகிரி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

உதகமண்டலம்

கூடலூர்

குன்னூர்

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

