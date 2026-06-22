/தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஏன் ஒருமுறை பாடப்பட்டது? உதய் கேள்வி - ஆதவ் சொன்ன விளக்கம்

Udhayanidhi Stalin Speech In Assembly : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் உள்பட 11 உறுப்பினர்கள் உரையாற்றினர்.
இடையிடையே மேகதாது அணை கட்டுமானம் திட்டத்திற்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் குறித்தும், சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பரிந்துரைத்த திருத்தம் குறித்தும் அவையில் விவாதிக்கப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக, நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா உள்ளிட்டோரும் அவையில் விளக்கம் அளித்தனர்.
இன்றைய நிகழ்வின் இறுதியாக, சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசினார். திமுக உறுப்பினர்கள் சார்பாக முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.
40 நாள்கள் ஆட்சியில் எந்த சாதனையும் நடக்கவில்லை. எங்களுககு ஏமாற்றம்தான் ஏற்பட்டுள்ளது. ஆளுநர் உரையில் எந்த சாதனைகளும் எங்கள் கண்களுக்குபடவில்லை. காதுகளுக்கும் கேட்கவில்லை.
சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு முன்னர், முதலில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தும், இரண்டாவதாக தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது. நிகழ்வின் இறுதியிலும் தேசிய கீதமும் பாடப்பட்டது. இதை மரபு மீறல் என உதயநிதி ஸ்டாலின் குறிப்பிட்டு பேசினார். அதாவது இரண்டு முறை தேசிய கீதமும், ஒரு முறை தமிழ்த்தாய் கீதமும் பாடப்பட்டது ஏன்? என்று உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இதற்கு முன்பு இருந்த ஆளுநர் (ஆர்.என். ரவி), எங்களுடைய ஆட்சிக் காலத்திலும் வைத்திருந்தார். ஆனால் எங்களது தலைவர் (ஸ்டாலின்) அப்போது மிக உறுதியாக இருந்து, இந்த அவையுடைய இறையாண்மையை நாங்கள் பாதுகாத்திருக்கிறோம்.
பதவியேற்பு தான் ஆளுநர் மாளிகையில நடந்தது, அங்கு அவர் கேட்டுக்கொண்டபடி தேசிய கீதம், வந்தே மாதரம் பாடினார்கள். ஆனால், இப்போது ஆளுநர் உரை, மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகள், சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள், நாம் பணி செய்கின்ற இந்த சட்டமன்றத்தில்தான் வாசிக்கப்பட்டுள்ளது. இது நம்மளோட டெரிட்டரி (Territory). இந்த நம்மளோட டெரிட்டரியை ஏன் ஆளுநரிடம் கொடுக்கும் அளவுக்கு இங்கு என்ன காம்ப்ரமைஸ் (Compromise) நடந்தது என்று மக்கள் கேட்க ஆரம்பித்தார்கள்" என பேசினார்.
சபாநாயகர் குறுக்கிட்டு: ஆளுநர் உரையாற்ற வந்தபோது தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் பாடப்பட வேண்டும் எனும் இந்த அரசின் உறுதியான கொள்கையில் நாங்கள் நின்றோம். இந்த அவை நின்றதா என்பதை நீங்கள் முதலில் பார்க்க வேண்டும்.
நாட்டுப்பண் இரண்டு முறை பாடியதில் என்ன தவறு என்று எனக்கு தெரியவில்லை. நாட்டுப்பண் இரண்டாம் முறை பாடியது தவறு என்று நீங்கள் சொல்ல வருகின்றீர்களா? அப்படி தவறு என்றால் அது எந்த அடிப்படையில் தவறு என்று சொல்ல வருகிறீர்கள்? நமக்கு வேண்டியது, நம்முடைய தாய்மொழிக்கு முக்கியத்துவம் தர வேண்டும்.
அதில் உறுதியாக நிற்கிறது இந்த அரசு... இந்த அரசு எந்த சர்ச்சையையும் ஏற்படுத்தாமல், நிதானமாக, உறுதியாக, தாய் தமிழ் தான் எங்களுக்கு அடிப்படை என்பதை வைத்து தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாட வைத்தார்களா இல்லையா?
அந்த தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை பாட முடியாமல் வேறு விதமாக இந்த அவை திசை திருப்பப்பட்டு, பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கெல்லாம் ஆளான காரணங்களை கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் பார்த்தோம், 2023ஆம் ஆண்டில் பார்த்தோம், 2024ஆம் ஆண்டில் பார்த்தோம், 25ஆம் ஆண்டில் பார்த்தோம், 2026 ஆண்டிலும் பார்த்தோம்.
இந்த ஆண்டு தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாட வைத்து, தேசிய கீதத்தை இருமுறை பாடியதில் எந்தத் தவறும் இருப்பதாக நாங்கள் கருதவில்லை. அப்படி தவறு என்று நீங்களும் கருதக் கூடாது என்று நான் சொல்ல விரும்புகின்றேன்" என்றார்.
உடனே பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டதன்படியே தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதலில் ஒருமுறை பாடினீர்கள்... அதற்கு வாழ்த்துகள். பொதுவாக இந்த அவையில் இருக்கக்கூடிய மரபு, கடந்த காலங்களில், கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஒரு முறையும், நிகழ்ச்சி முடிந்த உடன் தேசிய கீதம் ஒரு முறையும் தான் பாடப்பட்டு நிகழ்ச்சிகள் முடியும். ஆனா இந்த முறை நாங்கள் கேட்பது, ஏன் இரண்டு முறை தேசிய கீதம் பாடப்பட்டது?
வேண்டுமென்றால், தமிழ்த்தாயும் இரண்டு முறை, நீங்கள் பாடச் சொல்லி உங்களுடைய ஆளுநரிடம் நீங்கள் ஒரு கோரிக்கையை வைத்திருந்தோம். அதுவும் இங்கு பேசும்போது உறுப்பினர்கள் எல்லாம் ஆளுநர் அவ்வளவு மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் என சொல்கிறார்கள், ஆளுநரை விட நீங்கெல்லாம் மிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள்.
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை, ஆளுநர் முன் நாங்கள் பாட வைத்துவிட்டோம் என பெருமை பொங்க இங்கெல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் சொல்வதை பார்த்தால் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை விட ஆளுநர் தான் உங்களுக்கு முக்கியமா என்ற எண்ணம் எங்களுக்கும் ஏற்படுகிறது, மக்களுக்கும் ஏற்படுகிறது" என்றார்.
உடனே பேசிய அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து முதல்வருக்கு உயிருக்கு எந்த அளவிற்கு முக்கியமோ, அதே அந்த அளவிற்கு நாங்க முக்கியம். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சொல்லக்கூடிய நோக்கம், தமிழக மக்களுக்குத் தவறாக சொல்லக் கூடாது என்பதற்காக இந்த பதிவை நாங்கள் செய்கிறோம்.
எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய எண்ணம் என்ன, தமிழக மக்களுடைய எண்ணமோ அதுதான் எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய எண்ணம். கடந்த மூன்று, நான்கு வருடங்களாக தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இங்கு பாடப்படவில்லை" என பேசினார்.
உடனே குறுக்கிட்ட சபாநாயகர்: அன்று தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து பாடப்பட்டது என முடித்துவைத்தார்.
தொடர்ந்து ஆதவ் அர்ஜுனா: காம்ப்ரமைஸ் (Compromise) என்ற வார்த்தை வந்து எங்களுக்குக் கடினமாக இருந்தது. நாங்கள் மீண்டும் நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறோம், எந்த விதமான காம்ப்ரமைஸும் கிடையாது. தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாடப்பட்டது எங்களுடைய முதலமைச்சருடைய வெற்றி, தமிழக மக்களுடைய வெற்றி என்பதுதான் நாங்கள் பதிவு பண்ணிக்கிறோம். எந்த காம்ப்ரமைஸும் இங்கு நடக்கவில்லை" என்றார்.
இருப்பினும் உதயநிதி கேட்ட, ஏன் தேசிய கீதம் மட்டும் இரண்டு முறை பாடப்பட்டது, ஏன் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து இரண்டு முறை பாடப்படவில்லை என்ற கேள்விக்கு விடையளிக்கவில்லை.