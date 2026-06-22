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தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஏன் ஒருமுறை பாடப்பட்டது? உதய் கேள்வி - ஆதவ் சொன்ன விளக்கம்

Udhayanidhi Stalin : தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஒருமுறை பாடப்பட்டபோது, ஏன் தேசிய கீதம் மட்டும் இரண்டு முறை பாடப்பட்டது என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் கேள்வி எழுப்ப, சபாநாயகரும் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனாவும் அதற்கு அளித்த பதிலை இங்கு காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 22, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 03:03 PM IST
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து ஏன் ஒருமுறை பாடப்பட்டது? உதய் கேள்வி - ஆதவ் சொன்ன விளக்கம்
Image Credit: Image Credit : Udhayanidhi Stalin, CM Vijay | Image Source : Screengrab - Youtube/Tamilnadu Assembly

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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