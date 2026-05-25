/15 நாட்களில் 25 கொலைகள்.. முதல்வர் விஜய்க்கு உதயநிதி எழுப்பும் 3 முக்கிய கேள்விகள்!

தமிழகத்தில் சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலைந்துள்ளதாகக் கூறி, "ஆட்சி அமைத்த 15 நாட்களில் 25 கொலைகள் நடந்துள்ளன. உங்களது சிங்கப் பெண் அதிரடிப் படை எங்கே?" என முதலமைச்சர் விஜய்யை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
தமிழகத்தில் கடந்த சில நாட்களாக அதிரச்சிகரமான பல சம்பவங்கள் அரங்கேறி வருகிறது. குறிப்பாக சமீபத்தில் கோவை சூலூர் அருகே 10 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாகி உயிரிழந்தது மாநிலம் முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. இது மட்டுமல்லாமல் மதுரையில் சிறுவன் ஒருவர் வெட்டிக்கொலை, கோவை இளம்பெண் வீட்டில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு என அடுக்கடுக்கான கொலைகள் நடந்து வருவது பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் குறையும், அவர்களுக்கான பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என முதலமைச்சர் விஜய் கூறியதை சுட்டிக்காட்டி எதிர்கட்சியினர் கடுமையான விமர்சனங்களை வைத்து வருகிறன்றனர். அதேபோல் பதவியேற்றபோது, முதல் கையெழுத்தாக சிங்கப் பெண் அதிரடி படை திட்டத்திற்கு விஜய் கையெழுத்திட்டார். இதையும் மேற்கோள்காட்டி, சிங்க பெண் படை எங்கே என கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.
இது தொடர்பாக எக்ஸ் பக்கத்தில் வெளியிட்டிருக்கும் செய்திக்குறிப்பில், தமிழ்நாட்டில் கடந்த 15 நாட்களில் 25 கொலைகள், 4 இரட்டைக் கொலைகள், 19 பாலியல் குற்றங்கள் என செய்திகளில் வந்த சம்பவங்கள் மட்டுமே இவை. மாற்றம், மாற்றம் என்று சொன்னவர்களின் ஆட்சியில், தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு மாறி இருப்பதற்கு இந்த சம்பவங்களே சாட்சி என குற்றம்சாட்டினார்.
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே, இது தமிழ்நாடா, உத்தரபிரதேசமா? எங்கே போனது உங்க சிங்கப்பெண் அதிரடிப் படை? தேர்தலுக்கு முன்பு வீர வசனங்களை பேசிய முதலமைச்சர் இப்போது ஏன் வாய் திறக்க மறுக்கிறார்?
அதிகரிக்கும் குற்றச் சம்பவங்களால் பொதுமக்கள் அச்சத்தில் தவிக்கும் போது, இன்று காலை கண்துடைப்புக்காக காவல்துறை அதிகாரிகள் கூட்டத்தை நடத்தி பொத்தாம் பொதுவாக அறிக்கை விடுவதை ஏற்க முடியாது. நிலைமையின் தீவிரத்தை முதலில் அரசு உணர வேண்டும்.
பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான குற்றச்செயல்களை தடுக்க, முதலமைச்சர் ஆக்கப்பூர்வமாக என்ன செய்யப் போகிறார் என்ற தமிழ்நாட்டின் கேள்விக்கு அவர் நேரடியாக பதில் சொல்லி ஆக வேண்டும்.