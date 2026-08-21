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திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வேண்டாம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு.. காரணம் இதுதான்!

TN MLA Car Package: திமுகவினருக்கு கார் வேண்டாம் என சட்டப்பேரவையில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். நிதி சுமை காரணமாக தங்களுக்கு கார் வேண்டாம் என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 21, 2026, 12:43 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 12:47 PM IST
திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வேண்டாம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு.. காரணம் இதுதான்!
Image Credit: TN MLA Car Package

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வேண்டாம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு.. காரணம் இதுதான்!
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