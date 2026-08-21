/திமுக எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வேண்டாம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவிப்பு.. காரணம் இதுதான்!

TN MLA Car Package: தமிழகத்தில் சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி முதல் பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நடந்து வருகிறது. துறை வாரியாக மானிய கோரிக்கைகள் மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று நீதி, சிறை, சட்டம், எரிசக்தி, அறநிலையத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடந்து வருகிறது. இந்த விவாதத்தின்போது பேசிய எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுகவினருக்கு கார் வேண்டாம் என திட்டவட்டமாக கூறியுள்ளார்.
சமீபத்தில் முதல்வர் விஜய் 110 விதியின் கீழ் அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கு கார் வழங்கப்படும் என அறிவித்துள்ளார். அவர் கூறுகையில், பொருளாதார பலமில்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பணியாற்றும் மற்றும் முதல் முதலாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் தங்களது மக்கள் பணியை தொய்வின்றித் தொடர்வதற்கும். அவர்கள் தங்களின் தொகுதிப் பணிகளைத் திறம்பட வசதியாக சட்டமன்ற மேற்கொள்வதற்கும் அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் அரசு சார்பில் வாகனம் வழங்கப்படும் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
இந்த அறிவிப்பு, சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், தங்களின் பயணத் தேவைகளுக்காக பிறரைச் சார்ந்து இருப்பதைத் தடுத்து. அவர்கள் எவ்வித சமரசமும் இன்றி சுதந்திரமாகவும், நேர்மையாகவும் தங்களின் தொகுதிக்குட்பட்ட கிராமப்புற மற்றும் தொலைதூரப் பகுதிகளுக்கு எளிதாகப் பயணம் செய்து, தொகுதி முழுவதும் உள்ள மக்களை நேரடியாகச் சந்தித்து அவர்களின் குறைகளுக்கு தீர்வு காண வழிவகுக்கும்.
அதோடு மட்டுமின்றி. சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் பொருளாதார சுமையை குறைத்து, கடைகோடி மக்களுக்கு லஞ்ச லாவண்யமற்ற, நேர்மையான மற்றும் வெளிப்படையான நிர்வாகத்தை அளிக்கவும் உதவும். மேலும், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது தொகுதி சார்ந்த பல்வேறு பணிகளை மேற்கொள்ள ஏதுவாக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்வது அவசியம் ஒரு கருதப்படுகிறது.
எனவே, சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு அரசு வாங்கி வழங்கும் வாகனத்தை பராமரிக்கும் விதமாக, வாகனத்திற்கு ஓட்டுநர். எரிபொருள், வாகனப் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட செலவினங்களுக்காக மாதந்தோறும் ரூபாய் 75,000/- வாகனப் படியாகவும், அலுவலகப் பணிகளில் உதவிசெய்ய ஓர் உதவியாளரை நியமித்துக் கொள்ள மாதந்தோறும் ரூபாய் 25,000/- உதவியாளர் படியாகவும் வழங்கப்படும் என தெரிவித்தார்.
அனைத்து எம்எல்ஏக்களுக்கும் கார் வழங்கப்படும் என முதல்வர் விஜய் அறிவித்தது விமர்சனத்தை கிளப்பியுள்ளது. பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினருக்கு மட்டும் கார் வழங்குவது உகந்ததாக இருக்கும் என பலரும் கூறி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திமுகவினருக்கு கார் வேண்டாம் என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். சட்டப்பேரவையில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கூறுகையில், "திமுகவைச் சேர்ந்த 59 எம்எல்ஏக்களும் அரசு வழங்கும் காரைப் பெறப்போவதில்லை என முடிவு எடுத்து இருக்கிறோம். ஏற்கனவே, தமிழ்நாடு அரசு கடும் நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாக முதலமைச்சர் கூறி வருகிறார். பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த உறுப்பினர்களுக்கு மட்டுமே கார் அளிக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.
இதற்கு விளக்கம் அளித்த பொதுபணித்துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, "கார் வைத்திருக்கும் தவெக எம்எல்ஏக்கள் யாரும் சென்று கார் கேட்கப்போவதில்லை. கார் வைத்திருக்காத எம்எல்ஏக்கள், ஏழ்மையாக இருப்பவர்களுக்கு அவர்கள் விண்ணப்பம் கொடுத்தால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சொந்த கார் என்னிடம் இருக்கிறது. ஆனால், அரசு காரில் சென்றால் ஒரு மரியாதையாக இருக்கும் என மன்னார்குடி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சொன்னார்.
ஏன் எதிர்க்கட்சித்தலைவருக்கு 2,3 வீடுகள் இருக்கின்றன. ஆனால் அவர் அரசு பங்களாவில்தான் இருக்கிறார். அந்தக் கடிதத்தை பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக, என்னிடம்தான் அரசு பங்களா வேண்டும் என்று கொடுத்தார். நீங்கள் உங்கள் தேர்தல் பத்திரத்தில் கார் இல்லை என்று சொல்லலாம்; வீடு இல்லை என்று சொல்லலாம். 10 ஆயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கிறது என்று சொல்லலாம். ஆனால் எங்கள் கட்சியிலும் சரி, பிற கட்சிகளிலும் சரி, கார் இல்லாமலும், வீடு இல்லாமலும் இருக்கிறார்கள்” என்று கூறினார்.
தொடர்ந்து, கார் எங்களுக்கு வேண்டாம் என்பது தான் எங்கள் நிலைப்பாடு என சிபிஐ எம்எல்ஏ ராமச்சந்திரன் அறிவித்துள்ளார். மேலும், பொருளாதார ரீதியாக தேவைப்படுபவர்களுக்கு தேவைப்படுபவர்களுக்க கார் வழங்கலாம் என்பது எங்கள் நிலைப்பாடு என பா.ம.க எம்எல்ஏ கனேஷ்குமார் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து, கலைஞர் காலத்தில், நகராட்சி சேர்மேன்களுக்கு கார்கள் வழங்கப்பட்டது. அதனால் இது புதிய நடைமுறை இல்லை என அமைச்சர் ஷாஜகான் தெரிவித்துள்ளார். அதோடு, இது தொடர்பாக அதிமுக தங்களுது நிலைப்பாடை அறிவிக்கவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.