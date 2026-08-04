/உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: வீடியோ எடுத்து வேடிக்கை பார்த்த முதல்வர் விஜய்யின் நண்பர், போட்டோ வைரல்

Udhayanidhi Stalin Controversy: தமிழகத்தில் தற்போது அரசியல் சூழல் பெரும் பரபரப்பில் உள்ளது. தமிழக எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் சர்ச்சை பேச்சு குறித்த விவகாரத்தில் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அவர் கைது செய்யப்பட்ட காட்சியை முதல்வர் விஜய்யின் நண்பர் சஞ்சீவ் தனது போனில் வீடியோ எடுக்கும் காட்சி வைரலாக பரவி வருகிறது.
தஞ்சாவூரில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) ஆளும் தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை கண்டித்து திமுக பிரம்மாண்ட கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தை நடத்தியது. இதில் காவிரி நீரைக் கொண்டு வர அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்டி, முதல்வர் விஜய்யை எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக தாக்கிப் பேசினார்.
இதனுடன் நிறுத்திக்கொள்ளாத உதயநிதி ஸ்டாலின், சிரித்துக்கொண்டே பேசிய சில இரட்டை அர்த்த வார்த்தைகளால் பெரும் சர்ச்ச்சை வெடித்துள்ளது. அவரது பேச்சுக்கு கடும் கண்டனம் எழுந்த நிலையில், சற்று முன்னர் அவர் கைது செய்யபட்டார்.
முன்னதாக, எதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் வீட்டை சுற்றி போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். உதயநிதிக்கு ஆதரவாக திமுக-வினர் கோஷம் எழுப்பிய நிலையில், அங்கு பெரும் பரபரப்பான சூழல் நிலவியது.
இந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலினின் வீட்டின் முன் இருந்த பரபரப்பை முதல்வர் விஜய்யின் நண்பரும், சின்னத்திரை மற்றும் சினிமா நடிகருமான சஞ்சீவ் தனது போனில் வீடொயோ எடுத்த காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By— ANI (@ANI) August 4, 2026
தமிழக எதிர்கட்சித் தலைவர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதை திராமிட முன்னேற்றக் கழகம் கடுமையாக கண்டித்துள்ளது.
பதில் சொல்ல வக்கற்ற த.வெ.க அரசு
'காவிரி பிரச்சினைக்காக நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் த.வெ.க அரசு மீது, எதிர்க்கட்சித்தலைவர் முன்வைத்த எந்த விமர்சனங்களுக்கும் பதில் சொல்ல வக்கற்ற த.வெ.க அரசு, பொய்வழக்கு போட்டு தன் கையாலாகாத்தனத்தைக் காட்டுகிறது.' என திமுக இளைஞரணி தனது X பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
கழக இளைஞர் அணிச்செயலாளர், மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் @Udhaystalin அவர்களைக் கைது செய்த பாசிச த.வெ.க அரசை வன்மையாக கண்டிக்கின்றோம்.— DMK Youth Wing (@dmk_youthwing) August 4, 2026
காவிரி பிரச்சினைக்காக நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் த.வெ.க அரசு மீது, மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித்தலைவர் அவர்கள் முன்வைத்த எந்த விமர்சனங்களுக்கும்…
கர்நாடகத்துடனான காவிரி நதிநீர் விவகாரத்தைக் கையாள்வது தொடர்பாக முதல்வர் விஜயை விமர்சித்துத் தமிழ்நாட்டின் எதிர்க்கட்சித் தலைவரான உதயநிதி ஸ்டாலின் உரையாற்றிக்கொண்டிருந்தபோது, அவரது பொதுக்கூட்டத்தில் நடிகை திரிஷா தொடர்பான முழக்கங்கள் எழுப்பப்பட்ட விவகாரம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
உதயநிதியின் பேச்சை "அருவருப்பானது, ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது" என்று பலர் சாடி வருகின்றனர். மேலும், அரசியல் விவாதத்தின் தரத்தைக் குறைத்து, வேண்டுமென்றே ஆத்திரமூட்டும் செயல்களில் திமுக தலைமை ஈடுபடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டப்பட்டு வருகின்றது.
அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் சிரித்தபடியே சில கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானதுடன், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெண்கள் மத்தியிலும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.