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Explained : உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது சட்டப்படி தவறா? சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுவது இதுதான்!

Udhayanidhi Stalin Arrest : எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தஞ்சையில் நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், பிரபல நடிகையை தரக்குறைவாக பேசியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டார். இருப்பினும், அவர் பேசியது என்ன என்பது குறித்த டவுட்டும், அது சட்டப்படி தவறானதா? போன்ற கேள்விகளும் இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை, இந்த விரிவான கட்டுரை மூலம் தெரிந்து கொள்வோம்.

Written ByYuvashree
Published: Aug 04, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:14 PM IST
Explained : உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது சட்டப்படி தவறா? சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுவது இதுதான்!
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Arrest | X Page

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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