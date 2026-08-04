/Explained : உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது சட்டப்படி தவறா? சட்ட வல்லுநர்கள் கூறுவது இதுதான்!

Udhayanidhi Stalin Arrest : எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், தன்னுடைய நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து காவல் துறையினரால் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்காக தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார். இதையடுத்து, இவர் மீது இப்படியொரு குற்றச்சாட்டு எழுவதற்கு காரணம் என்ன, அவர் பேசிய விஷயம் சட்டப்படி குற்றமா? என்றும் சில சட்ட ஆலோசகர்கள் பேசி வருகின்றனர்.
தஞ்சாவூரில், தமிழ்நாட்டிற்கு காவிரி நீரை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்கிற கோரிக்கையை வலியுறுத்தி, திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைப்பெற்றது. இதற்கு எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமை தாங்கினார். அப்போது மேடையில் பேசுகையில் முதல்வர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசிக்கொண்டிருந்த போது, மேடைக்கு கீழே இருந்தவர்கள் ”த்ரிஷா த்ரிஷா..” என முழக்கமிட்டனர். இதைக்கேட்டு சிரித்த உதயநிதி, “எங்கே தண்ணி வருதோ இல்லையோ, அங்க தண்ணீர் வரணும்..நான் காவிரிய சொன்னேன்” என்று கூறினார். இவர் இப்படி பேசியதற்கு தமிழ்நாட்டின் அரசியல் தலைவர்கள் அனைவரும் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்தனர்.
ஜோதிமணி, குஷ்பு, வானதி ஸ்ரீனிவாசன் உள்ளிட்ட பெண் தலைவர்கள் இதற்கு கண்டனம் தெரிவித்தது பெரும் பேசு பொருளானது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக, தவெக தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் பைரவி அளித்த புகாரின் பேரில், உதயநிதி ஸ்டாலின் 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டார்.
முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினரும், திமுக சட்டப்பிரிவின் செயலாளராகவும் இருப்பவர், என்.ஆர்.இளங்கோ. இவர், உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைது குறித்து பேசியிருந்தார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைது நடவடிக்கை, அவரை நாளை கூட இருக்கும் சட்டமன்றத்திற்கு வரவிடாமல் தடுக்கும் நோக்கத்துடன், முக்கியமான கேள்விகளை அவ எழுப்புவதை தடுக்கும் நோக்கத்துடனும் மாநில அரசு தற்போது அவரை கைது செய்திருக்கிறது என கூறினார்.
காலை 10.30 மணிக்கு உயர்நீதிமன்றத்தில், உதயநிதியின் கைது குறித்து முறையிட்டதாகவும், உயர்நீதிமன்றம் வழக்கை 12 மணிக்கு கேட்க முடியவில்லை, இதனால் 1.00 மணிக்கு வழக்கு விசாரணைக்கு ஒத்தி வைக்கப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தார். இந்த சமயத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டதால், முன் ஜாமின் மனு செல்லாது என மாநில அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாநில அரசின் இந்த நிலையை தாங்கள் எதிர்த்ததாக கூறிய அவர், தனிநபர் சுதந்திரத்தை எப்போதும் பாதுகாக்கும் உயர்நீதிமன்றம், சட்டவிரோதமாக அல்லது தேவையற்ற முறையில் கைது செய்யப்படுவோரை காப்பாற்றும் இடமாக இருந்துள்ளது என்பதை உதாரணங்களுடன் சுட்டிக்காட்டியதாக தெரிவித்தார்.
”எதிர்கட்சி தலைவரை கைது செய்து காவலில் வைக்கும் எண்ணம் எங்களுக்கு இல்லை” என்று கூறிய உயர்நீதிமன்றம், அவரை இன்றே ரிலீஸ் செய்வதாக கூறியதாக தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வழக்கு முற்றிலும் அரசியல் பழிவாங்கும் நடவடிக்கையால் போடப்பட்டதுதான் என்று இந்த மாநிலமே சொல்வதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
உயர்நீதிமன்றத்தின் தலையீடு!
திமுக எம்.பியும், தமிழ்கத்தின் முன்னாள் கூடுதல் அரசு தலைமை வழக்குரைஞருமான வில்சனும், இந்த கைது நடவடிக்கை குறித்து பேசியிருக்கிறார். அதில், இந்த புகாரே ஒரு பொய்யான புகார் என்றும், இதனை கொடுத்த பெண், தவெகவை சேர்ந்தவர்-பேசாததை பேசியதாக எழுதி கொடுத்திருக்கிறார் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
எதிர்கட்சி தலைவர் பேசியதை கூட வைத்துப்பார்த்தால், அது போன்ற தவறான எந்த பேச்சும் அவர் பேசவில்லை என்றும், பொய்யாகவே ஒரு புகாரை கொடுத்துவிட்டு, எப்படியாவது அடாவடித்தனமாக அவரை கைது செய்ய வேண்டும் என்கிர எண்ணத்தில்தான், இன்று போலீசார் வந்ததாக கூறியிருக்கிறார்.
உயர்நீதிமன்றம் இதில் தலையிட்டு, அவர்களை கைது செய்யக்கூடாது என்று காலையிலேயே சொல்லியும் கூட, அதையும் மீறி அவர்களை வலுக்கட்டாயமாக வண்டியில் ஏற்றி தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து செல்லப்பார்த்ததாக கூறினார். உயர்நீதிமன்றம், இதனை தவறானது என குறிப்பிட்டு உடனே விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறது.
வழக்கறிஞர் பிரியதர்ஷினி, உதயநிதியின் கைது நடவடிக்கை குறித்து நம் ஜீ தமிழ் சேனலுக்கு நேர்காணல் அளித்திருந்தார். அதில், சென்னை போலீசாரால் அல்லாமல் தஞ்சாவூர் போலீசாரால் உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டதாக குறிப்பிட்ட அவர், திமுக தரப்பில் முன் ஜாமினுக்காக உயர்நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது, இதை அவசர வழக்காக எடுத்து, 12 மணிக்குள்ளாக அவரை கைது செய்யக்கூடாது என்று நீதிமன்றத்தால் கூறப்பட்டும், உதயநிதி கைது செய்யப்பட்டதை அவர் குறிப்பிட்டதோடு, போலீசார் நீதிமன்றத்தின் அந்த தீர்ப்பை மீறியிருக்கிறார்கள் என்றால் அது நீதிமன்ற அவமதிப்பாக மாறி, அந்த போலீசார் சட்ட நெருக்கடியை சந்திக்க நேரிடலாம் என்று கூறியிருக்கிறார்.
இந்த விஷயம், முழுக்க முழுக்க கேட்பவர் எப்படி எடுத்துக்கொள்கிறாரோ அதை வைத்துதான் இருக்கிறது என்று கூறிய பிரியதர்ஷினி, தொண்டர்கள் ஒரு குறிபிட்ட நடிகையின் பெயரை சொல்லி கத்தும் போது, “அப்படியெல்லாம் கத்தாதீர்கள்” என அவர்களை அமைதிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டார்.
இதை யார் வேண்டுமானலும், எப்படி வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறிய அவர், மொத்தத்தில் அவர் கூறிய விஷயம் அருவருக்கத்தக்கதாக இருப்பதாக தெரிவித்திருந்தார். எந்த அரசியல் கட்சியாக இருந்தாலும், அவர்கள் அரசியல் ரீதியாக பேச்சுவார்த்தையால் தாக்கிக்கொள்ளலாமே தவிர, பர்சனல் அட்டாக் என்கிற ஒன்று இருக்கக்கூடாது என்று தெரிவிக்கிறார். அதிலும் பெண்களை நோக்கி அந்த விஷயம் திரும்பும் போது, அது சீரியஸான ஒன்றாகத்தான் மாறும் என கூறுகிறார்.
இவர்கள் சொல்வதை வைத்து பார்க்கையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது தார்மீக ரீதியாக தவறு என்றாலும், சட்டப்பட்டி தவறா இல்லையா என்பதை, நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் வைக்கும் வாதங்களை வைத்துதான் நீதிமன்றம் முடிவெடுக்கும்.