/உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது: களத்தில் திமுக, ஸ்தம்பிக்கும் தமிழ்நாடு - தவெகவுக்கு குவியும் கண்டனங்கள்

DMK Protest Amid Udhayanidhi Stalin Arrest : முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை குறித்து ஆட்சேபனைக்குரிய வகையில் பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது சென்னை நீலாங்கரை இல்லத்தில் கைது செய்யப்பட்டார். தற்போது தஞ்சை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த, போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை தஞ்சாவூர் அழைத்துச் செல்கின்றனர்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்தும், அவரை விடுவிக்கக் கோரியும் திமுகவினர் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அவர்களை போலீசார் ததடுக்க முயற்சித்து வருகின்றனர். அதிரடி படை போலீசார் குவிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சாவூருக்கு சென்றுகொண்டிருந்த போலீசார் வாகனத்தை திமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, ஆகியோர் பின்தொடர்ந்தனர். இந்நிலையில், தாம்பரம் செக் போஸ்டில் அவர்களின் கார்களை பேரிகாட் பயன்படுத்தி போலீசார் தடுத்து நடத்தினர்.
DMK members have alleged that a party functionary was injured after being assaulted by the police. pic.twitter.com/M8W8nZ3ArS— Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) August 4, 2026
உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சும், கைதும் கண்டிக்கத்தக்கவை. ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சியும் ஆக்கப்பூர்வ அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும் என பாமக தலைவர் மருத்துவர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்துள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் பேச்சும், கைதும்— Dr ANBUMANI RAMADOSS (@draramadoss) August 4, 2026
கண்டிக்கத்தக்கவை: ஆளுங்கட்சியும், எதிர்க்கட்சியும்
ஆக்கப்பூர்வ அரசியலை முன்னெடுக்க வேண்டும்!
மேகதாது அணை கட்டப்படுவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து தஞ்சாவூரில் நேற்று நடைபெற்ற போராட்டத்தின் போது முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து தெரிவித்த சில…
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதுக்கு தேமுதிக பொதுச்செயலாளர் பிரேமலதா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வாய் பூட்டு என்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது என்றும்; அதற்கு இணையாக எதிர்க்கட்சிகளை முடக்கும் இந்த செயல் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் பிரேமலதா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
ஆங்கிலேயர் காலத்தில் வாய் பூட்டு என்ற ஒரு சட்டம் இருந்தது, அதற்கு இணையாக எதிர்க்கட்சிகளை முடக்கும் இந்த செயல் கண்டித்து அறிக்கை!#dmdkofficial #premamalathavijayakanth pic.twitter.com/ZmdOHE8PC7— Premallatha Vijayakant (@PremallathaDmdk) August 4, 2026
தூத்துக்குடி மக்களவை உறுப்பினரும், திமுக துணை பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி அவரது X தளத்தில், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை தனிப்பட்ட முறையில் பழிவாங்க வேண்டும் என்றால், அரசு வழக்குத் தொடுக்கட்டும். நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கட்டும்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. @Udhaystalin அவர்களைத் தனிப்பட்ட முறையில் பழிவாங்க வேண்டும் என்றால், அரசு வழக்குத் தொடுக்கட்டும். நீதிமன்றம் தீர்ப்பளிக்கட்டும்.— Kanimozhi (கனிமொழி) (@KanimozhiDMK) August 4, 2026
ஆனால், எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் தி.மு.க-வை எதிர்கொள்ளத் துணிச்சலின்றி, இப்படியான அடக்குமுறைகளில் தவெக அரசு ஈடுபடுவது…
ஆனால், எதிர்க்கட்சியாக இருக்கும் திமுகவை எதிர்கொள்ளத் துணிச்சலின்றி, இப்படியான அடக்குமுறைகளில் தவெக அரசு ஈடுபடுவது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது. நாளை தொடங்கவுள்ள சட்டமன்றக் கூட்டத்தொடரில் எதிர்க்கட்சித் தலைவரைப் பங்கேற்கவிடாமல் தடுப்பதற்காகவே கைது செய்வது அப்பட்டமான கோழைத்தனம்" என தவெக அரசை கண்டித்துள்ளார்.
முன்னாள் அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு அவரது X தளத்தில், "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது மேற்கொள்ளப்படும் கைது நடவடிக்கை ஜனநாயக உரிமைகள் மீதான நேரடித் தாக்குதலாகும். உச்சக்கட்ட அடக்குமுறையும், அரசியல் பழிவாங்கும் போக்கும் ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே கேள்விக்குறியாக்குகின்றன.
மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது மேற்கொள்ளப்படும் கைது நடவடிக்கை ஜனநாயக உரிமைகள் மீதான நேரடித் தாக்குதலாகும். உச்சக்கட்ட அடக்குமுறையும், அரசியல் பழிவாங்கும் போக்கும் ஜனநாயகத்தின் அடித்தளத்தையே கேள்விக்குறியாக்குகின்றன.— Thangam Thenarasu-தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@TThenarasu) August 4, 2026
ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்துப்…
ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்துப் பேசுவோர் மீது அடக்குமுறையைக் கட்டவிழ்த்துவிடுவது ஆட்சியின் பலத்தை காட்டுவதல்ல; மாறாக, அதன் அச்சத்தையே வெளிப்படுத்துகிறது. எதிர்க்கட்சியின் குரலை வழக்குகள் மற்றும் கைது நடவடிக்கைகள் மூலம் ஒடுக்க முயல்வது ஜனநாயக மரபுகளுக்கும், அரசியல் நாகரிகத்திற்கும் முற்றிலும் எதிரானது. இது ஒரு தலைவருக்கு எதிரான நடவடிக்கை அல்ல; தமிழ்நாட்டின் உரிமைக் குரலுக்கு எதிரான அரசியல் பழிவாங்கல்" என தவெக அரசை கண்டிதுள்ளார்.