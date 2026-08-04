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உதயநிதி ஸ்டாலின் 9 பிரிவுகளின் கீழ் கைது.. எப்ஐஆரில் இருப்பது என்ன? முழு விவரம்

Udhayanidhi Stalin Arrest: முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது செய்யப்பட்டார். சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றம் - 1 அழைத்து செல்லப்படுகிறார். இந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது என்னென்ன பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 04, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:00 PM IST
உதயநிதி ஸ்டாலின் 9 பிரிவுகளின் கீழ் கைது.. எப்ஐஆரில் இருப்பது என்ன? முழு விவரம்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Arrest

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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