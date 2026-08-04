/உதயநிதி ஸ்டாலின் 9 பிரிவுகளின் கீழ் கைது.. எப்ஐஆரில் இருப்பது என்ன? முழு விவரம்

Udhayanidhi Stalin Arrest: காவரி நீர் தொடர்பாக திமுக சார்பாக நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் போராட்டம் நடைபெற்றது. எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் நேற்று போராட்டம் நடைபெற்றது. இந்த போராட்டத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலின் முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதற்கு பலரும் கண்டனங்கள் குவிந்து வந்தது. உதயநிதி பேச்சுக்கு எதிராக தவெக மகளிர் அணி சார்பில் தஞ்சாவூர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. இதனை அடுத்து, இன்று காலை 9.30 மணியளவில் உதயநிதியை கைது செய்ய நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு போலீசார் வந்தனர். உதயநிதி கைது செய்வதை எதிர்த்து, தமிழகம் முழுவதும் போராட்டடங்கள் நடந்து வருகிறது.
உதயநிதி ஸ்டாலினிடம் சிறிது நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்திய போலீசார், அவரை கைது செய்து தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்றனர். உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைதை கண்டித்து தமிழகத்தில் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடந்து வருகிறது. இந்த நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. எனவே, முதல் தகவல் அறிக்கையில் என்னென்ன இருக்கிறது என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என முதல் தகவல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), 2023 பிரிவு 196, பிரிவு 192, பிரிவு 352, பிரிவு 79, பிரிவு 296(b), பிரிவு 61, பிரிவு 351(2) ஆகிய 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்பு (திருத்த) சட்டம் பிரிவு 4, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000, பிரிவு 67-ன் கீழ வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
|சட்டப்பிரிவு
|விளக்கம்
|சட்டப்பிரிவு 196
|மதம், மொழி, இனம், பிறப்பிடம் போன்ற அடிப்படையில் சமூகங்களுக்கிடையே பகைமை அல்லது வெறுப்பைத் தூண்டும் செயல்கள் அல்லது ஒற்றுமையை பாதிக்கும் செயல்கள்.
|சட்டப்பிரிவு 192
|பொய்யான தகவல், வதந்தி அல்லது தவறான தகவலை உருவாக்குதல் அல்லது பரப்புதல் (False evidence / fabricated information தொடர்பான குற்றங்கள்).
|சட்டப்பிரிவு 352
|பொதுமக்களின் அமைதியைக் குலைக்கும் வகையில் திட்டமிட்டு அவமதித்தல் அல்லது தூண்டிவிடும் செயல்கள் (Intentional insult with intent to provoke breach of peace).
|சட்டப்பிரிவு 79
|ஒரு பெண்ணின் மரியாதையை அவமதிக்கும் நோக்கத்துடன் சொல், செயல் அல்லது சைகை மூலம் தாக்குதல் அல்லது அவமதித்தல்.
|சட்டப்பிரிவு 296(b)
|ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கக்கேடான வார்த்தைகள், பாடல்கள் அல்லது செயல்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு அல்லது தொந்தரவு ஏற்படுத்துதல்.
|சட்டப்பிரிவு 17
|பெண்களை துன்புறுத்துதல், தொந்தரவு செய்தல் அல்லது அவமதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல்.
|சட்டப்பிரிவு 67
|சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கக்கேடான தகவல், படம், வீடியோ போன்றவற்றை வெளியிடுதல் அல்லது பகிர்தல்.
|சட்டப்பிரிவு 4
|பெண்களை துன்புறுத்துதல், தொந்தரவு செய்தல் அல்லது அவமதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல்.
|சட்டப்பிரிவு351(2)
|குற்றவியல் மிரட்டல் (Criminal intimidation) – அச்சுறுத்தும் வகையிலான மிரட்டல் விடுத்தல்.
|சட்டப்பிரிவு 61
|குற்றத்தைச் செய்ய பலர் இணைந்து செயல்படுதல் அல்லது பொதுவான நோக்கத்துடன் குற்றத்தில் பங்கேற்பது (Common intention / joint liability).
மேற்கண்ட 9 பிரிவுகளின் கீழ் தான், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது உதயநிதி ஸ்டாலினை போலீசார் தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு அழைத்து சென்றிருக்கின்றனர். மதியம் 12 மணி வரை கைது செய்யக் கூடாது என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டு இருந்தது. இதன்பிறகும், போலீசார் உதயநிதியை கைது செய்தது தமிழகம் முழுவதும் திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.