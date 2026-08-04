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அடுத்தது இதுதான் நடக்கும்! Scene 1, 2, 3.. இதைதான் த்ரிஷா செய்யப்போகிறார்.. பகீர் தகவல்

எதிர்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தஞ்சாவூரில் நடைபெற்ற ஆர்ப்பாட்டத்தில் சர்ச்சைக்கூரிய வகையில் பேசிய நிலையில், அவர் போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த விவகாரம் தமிழக அரசியலில் பெரும் அதிர்வலையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. 

Written ByR Balaji
Published: Aug 04, 2026, 04:07 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 04:07 PM IST
அடுத்தது இதுதான் நடக்கும்! Scene 1, 2, 3.. இதைதான் த்ரிஷா செய்யப்போகிறார்.. பகீர் தகவல்

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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அடுத்தது இதுதான் நடக்கும்! Scene 1, 2, 3.. இதைதான் த்ரிஷா செய்யப்போகிறார்..
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