Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /முகத்தில் ரத்தம்.. திமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் - உதயநிதி கைதின்போது சம்பவம்

முகத்தில் ரத்தம்.. திமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் - உதயநிதி கைதின்போது சம்பவம்

Udhayanidhi Stalin Arrest: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்து சென்னை உட்பட பல்வேறு மாவட்டங்களில் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளது. முகத்தில் ரத்தம் வடிந்தபடி, திமுக தொண்டர் போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.  தன்னை போலீசார் தாக்கியமாக திமுக தொண்டர் குற்றச்சாட்டியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 04, 2026, 01:31 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:59 PM IST
முகத்தில் ரத்தம்.. திமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் - உதயநிதி கைதின்போது சம்பவம்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Arrest

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
"திரிஷா" "திரிஷா" முழக்கம்.. உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன "அந்த" பதில் -இதுதான் நடந்தது?
2
3
4
5