/முகத்தில் ரத்தம்.. திமுகவினர் தமிழகம் முழுவதும் போராட்டம் - உதயநிதி கைதின்போது சம்பவம்

Udhayanidhi Stalin Arrest: எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் தீவிரமாக வெடித்துள்ளளது. பல்வேறு மாவட்டங்களில் திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில், திமுக தொண்டர் ஒருவர் முகததில் ரத்தம் சொட்டும் வகையில், போலீசார் தாக்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதனை அடுத்து, அவர் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்லப்பட்டார்.
தஞ்சாவூரில் நேற்று எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தலைமையில் போராட்டம் நடந்தது. இந்த பேராட்டத்தில் பேசிய உதயநிதி, இரட்டை அர்த்தத்தில் முதல்வர் விஜய் மற்றும் நடிகைத த்ரிஷா குறித்து பேசியதாக அவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் போலீசார் அவரை அதிரடியாக கைது செய்தனர். இன்று காலையிலேயே நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது வீட்டிற்கு வந்த போலீசார், சிறிது நேரம் காத்திருந்து பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். பிறகு, அவரை போலீசார் கைது செய்து அழைத்து சென்றனர். தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை அழைத்து சென்றுள்ளனர்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதை கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் போராட்டங்கள் வெடித்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களில் திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். சாலை அமர்ந்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். பேராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் திமுகவினரை போலீசார கைது செய்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், திமுக தொண்டர் ஒருவர் முகத்தில் ரத்தம் வடிந்தபடி போராட்ட களத்தில் இருந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது. அதாவது, சென்னை நீலாங்கரை வீட்டில் இருந்து போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்தபோது, அங்கிருந்த திமுகவினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். உதயநிதி ஸ்டாலின் இருந்த வாகனத்தை திமுகவினர் தடுத்து நிறுத்தினர். வாகனத்தின் முன்பு படுத்து தடையை ஏற்படுத்தினர். இதனால், போலீசார் அவர்களை குண்டுக்கட்டாக அப்புறப்படுத்தி உதயநிதியை அங்கிருந்து அழைத்து சென்றனர்.
DMK members have alleged that a party functionary was injured after being assaulted by the police. pic.twitter.com/M8W8nZ3ArS— Vignesh Theni (@Vignesh_twitz) August 4, 2026
ஆனாலும், போலீசார் வாகனத்தின் முன்பும், பின்பும் படுத்து தடுத்து நிறுத்தினர். அப்போது, திமுக தொண்டர் ரத்தம் வடிந்தபடி இருந்தார். இதனை அடுத்து அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். தன்னை போலீசார் அடித்ததாக குற்றச்சாட்டினர். இந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியாகி வேகமாக பரவி வருகிறது.
பொதுமக்களை தாக்கும் திமுகவினர்!— Rajmohan (@imrajmohan) August 4, 2026
மக்களுக்கு இடையூறாக சாலை மறியல் செய்ய வேண்டாம் எனக் கூறிய இருசக்கர வாகன ஓட்டியை, திமுகவினர் சரமாரியாக தாக்கும் காட்சி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது!
அடுத்தடுத்து பெண்களை தரக்குறைவாக பேசி வந்த திமுகவினர் தற்போது வன்முறையை கையில் எடுக்கிறார்கள். பேச்சில்… pic.twitter.com/xArFYrpZMk
பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டு இருப்பதாவது, "பொதுமக்களை தாக்கும் திமுகவினர்! மக்களுக்கு இடையூறாக சாலை மறியல் செய்ய வேண்டாம் எனக் கூறிய இருசக்கர வாகன ஓட்டியை, திமுகவினர் சரமாரியாக தாக்கும் காட்சி அதிர்ச்சி அளிக்கிறது! அடுத்தடுத்து பெண்களை தரக்குறைவாக பேசி வந்த திமுகவினர் தற்போது வன்முறையை கையில் எடுக்கிறார்கள். பேச்சில் வன்கொடுமையும், செயலில் வன்முறையும் மிகவும் மோசமானது. இவர்களின் அச்சுறுத்தல் காரணமாக பொது மக்கள், பெண்கள், வியாபாரிகள் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இது ஏற்புடையது அல்ல. சமூக ஒழுங்கை சீர்குலைத்து பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தால். சட்டம் தன் கடமையை செய்யும்" என்றார்.