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Explained: தாத்தா கருணநிதியால் பேரன் உதயநிதி கைது.. ஆப்பாக மாறிய சட்டம்! என்ன தெரியுமா?

Udhayanidhi Arrest Explained: முதல்வர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று கைது செய்யப்பட்டார். உதயநிதி மீது 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்ட நிலையில், இதில் இருக்கும் பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்பு  சட்டத்தை முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கொண்டு வந்தார்.  எனவே, இந்த சட்டத்தை அவர் எப்படி கொண்டு வந்தார்,  அதனின் விவரம் குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Aug 04, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:38 PM IST
Explained: தாத்தா கருணநிதியால் பேரன் உதயநிதி கைது.. ஆப்பாக மாறிய சட்டம்! என்ன தெரியுமா?
Image Credit: Udhayanidhi Arrest Explained

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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