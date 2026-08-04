/Explained: தாத்தா கருணநிதியால் பேரன் உதயநிதி கைது.. ஆப்பாக மாறிய சட்டம்! என்ன தெரியுமா?

Udhayanidhi Arrest Explained: திமுக இளைஞரணி செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று செய்யப்பட்டது ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பதியப்பட்ட முக்கிய வழக்கு பிரிவுகளின் ஒன்று அவரது தாத்தா கருணாநிதி முதலமைச்சராக இருந்தபோது கொண்டு வரப்பட்ட சட்டம் தான். இந்த சட்டத்தின் கீழ் தான் உதயநிதி தற்போது கைதாகி உள்ளார். இந்த நிலையில், இந்த சட்டம் குறித்தும், உதயநிதி ஸ்டாலின் ஏன் கைது செய்யப்பட்டார் என்பது குறித்தும் இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
காவிரி நிதிநீர் பிரச்னை தொடர்பாக தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) திமுக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இதில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்து கொண்டு பேசினார். அப்போது, தமிழக முதலமைச்சர் விஜய்யை கடுமையாக விமர்சித்தார். இது ஒருபுறம் இருக்க முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகர் த்ரிஷாவை தொடர்புப்படுத்தி இரட்டை அர்த்தத்தில் மறைமுகமாக பேசியதாக சர்ச்சை எழுந்தது.
அதாவது, உதயநிதி பேசுவையில், "காவிரியில் ஒரு சொட்டு நீர் கூட நமக்கு வரவில்லை. ஆனால், இதைப் பற்றி முதலமைச்சர் வாய் திறக்கிறாரா? இல்லை" என பேசினார். அப்போது, கூட்டத்தில் இருந்த சிலர் 'த்ரிஷா.. த்ரிஷா' என முழக்கமிட்டர். அந்த முழக்கங்களைக் கேட்ட உதயநிதி, சிறிது நேரம் உரையை நிறுத்தி சிரித்தவாறே, "எங்க தண்ணீர் வருதோ.. இல்லையோ, அங்க தண்ணீர் வரணும்..” எனக் கூறி, பின்னர் அது காவிரி நீரைப் பற்றியது என விளக்கம் முயன்றார். இந்த இரட்டை அர்த்தத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.
உதயநிதியின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு தவெக மகளிரணி நிர்வாகி ஒருவர் அளித்த புகாரின்பேரில், தஞ்சாவூர் போலீசார் 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தனர். அதைத் தொடரநது, சென்னையில் நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்துக்கு சென்ற தஞ்சாவூர் மற்றும் சென்னை போலீசார் உதயநிதியை அதிரடியாக கைது செய்தனர். கைது செய்த உதயநிதியை தஞ்சாவூருக்கு போலீசார் அழைத்து சென்றனர். தஞ்சாவூர் நடுவர் நீதிமன்றத்தில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர். அப்பேது, நீதிமன்றம் உதயநிதி ஸ்டாலினை இன்று இரவுக்குள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என உத்தரவிட்டது.
இதற்கிடையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது தஞ்சாவூர் போலீசார் 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். பாரதிய நியாய சன்ஹிதா (Bharatiya Nyaya Sanhita - BNS), 2023 சட்டப்பிரிவு 196, சட்டப்பிரிவு 192, சட்டப்பிரிவு 352, சட்டப்பிரிவு 79, சட்டப்பிரிவு 296(b), சட்டப்பிரிவு 61, சட்டப்பிரிவு 351(2), சட்டப்பிரிவு 4, சட்டப்பிரிவு 67-ன் கீழ் ஆகிய 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
|சட்டப்பிரிவு
|விளக்கம்
|சட்டப்பிரிவு 196
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மதம், மொழி, இனம், பிறப்பிடம் போன்ற அடிப்படையில் சமூகங்களுக்கிடையே பகைமை அல்லது வெறுப்பைத் தூண்டும் செயல்கள் அல்லது ஒற்றுமையை பாதிக்கும் செயல்கள்.
|சட்டப்பிரிவு 192
|பொய்யான தகவல், வதந்தி அல்லது தவறான தகவலை உருவாக்குதல் அல்லது பரப்புதல் (False evidence / fabricated information தொடர்பான குற்றங்கள்).
|சட்டப்பிரிவு 352
|பொதுமக்களின் அமைதியைக் குலைக்கும் வகையில் திட்டமிட்டு அவமதித்தல் அல்லது தூண்டிவிடும் செயல்கள் (Intentional insult with intent to provoke breach of peace).
|சட்டப்பிரிவு 79
|ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கக்கேடான வார்த்தைகள், பாடல்கள் அல்லது செயல்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு இடையூறு அல்லது தொந்தரவு ஏற்படுத்துதல்.
|சட்டப்பிரிவு 17
|பெண்களை துன்புறுத்துதல், தொந்தரவு செய்தல் அல்லது அவமதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல்
|சட்டப்பிரிவு 61
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குற்றத்தைச் செய்ய பலர் இணைந்து செயல்படுதல் அல்லது பொதுவான நோக்கத்துடன் குற்றத்தில் பங்கேற்பது (Common intention / joint liability).
|சட்டப்பிரிவு351(2)
|குற்றவியல் மிரட்டல் (Criminal intimidation) – அச்சுறுத்தும் வகையிலான மிரட்டல் விடுத்தல்.
|சட்டப்பிரிவு 4
|பெண்களை துன்புறுத்துதல், தொந்தரவு செய்தல் அல்லது அவமதிக்கும் செயல்களில் ஈடுபடுதல்
|சட்டப்பிரிவு 67
|சமூக வலைதளங்களில் ஆபாசமான அல்லது ஒழுக்கக்கேடான தகவல், படம், வீடியோ போன்றவற்றை வெளியிடுதல் அல்லது பகிர்தல்.
இதில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால், உதயநிதி மீது பதியப்பட்ட வழக்குப்பதிவில் தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் சட்டம் 1998-ன் பிரிவு 4 முக்கியமானது. ஏனென்றால், இந்த சட்டத்தை முன்னாள் முதல்வருமான, உதயநிதியின் தாத்தாவான கருணாநிதி இயற்றினார். 1998ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்புச் சட்டமானது (Tamil Nadu Prohibition Of Harassment Of Women Act, 1998) முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதி கொண்டு வந்தார். அதாவது, இந்த சட்டம் முதலில் 'ஈவ் டீசிங் தடுப்புச் சட்டம்' என்ற பெயரில் 1998ஆம் ஆண்டு அப்போதைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு கொண்டு வந்தது.
தமிழகத்தில் பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு ஈவ் டீசிங் தடுப்புச் சட்டம் 1998 இந்தியாவிலேயே தமிழகத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது. சென்னை எத்திராஜ் கல்லூரியைச் சேர்ந்த சரிகாஷா மற்றும் அவரது தோழிகள் 1998ஆம் ஆண்டு கல்லூரி சென்றுவிட்டு வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தபோது, அப்போது ஆட்டோவில் சென்ற சிலர் சரிகாஷா மற்றும் அவரது தோழிகள் மீது தங்கள் கைகளில் இருந்த தண்ணீர் பாக்கெட்டை அவர்கள் மீது அடித்து கேலி செய்தனர். ஆட்டோவில் இருந்த ஒருவர் சரிகாஷா மீது விழுந்ததை அடுத்து, தலையில் அடிப்பட்டு அந்த பெண் உயிரிழந்தார். இந்த சம்பவம் ஒட்டுமொத்த நாட்டையே உலுக்கியதை அடுத்து, அப்போது முதல்வராக இருந்து கருணாநிதி 'ஈவ் டீசிங் தடுப்புச் சட்டத்தை கொண்டு வந்தார்.
பின்னர், இந்த சட்டத்தை முன்னாள் முதல்வர் ஸ்டாலின் கடுமையாக்கினார். பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து வகையான துன்புறுத்தல்களையும் உள்ளடக்கும் வகையில், சட்டத்தின் பெயர் தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்டம் என மாற்றப்பட்டது. கடந்த ஆண்டு 2025, ஜனவரி மாதம் தமிழ்நாடு பெண்கள் துன்புறுத்தல் தடுப்பு சட்டத்தை என மாற்றப்பட்டது.
தற்போது உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது பதியப்பட்ட வழங்குகளில் இந்த சட்டமும் இருக்கிறது. தாத்தா கொண்டு வந்த சட்டத்திலேயே உதயநிதி மீது தஞ்சாவூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.