/பயந்து நடுங்க கூடாது... முதல்வர் விஜய்யை கிழித்தெடுத்த உதயநிதி... காவி திருவள்ளூவர் சர்ச்சை

Tamil Nadu Latest News Updates : திருவள்ளுவருக்கு காவி சாயம் பூசியதற்கு தமிழ்நாடு ஆளுநரையும், இதற்கு முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ந்து மௌனமாக இருப்பதையும் கண்டித்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டித்து தெரிவித்துள்ளார்.
Tamil Nadu Latest News Updates : சென்னை கிண்டியில் உள்ள ஆளுநர் மாளிகையின் பாரதியார் மண்டபத்தில் இன்று (மே 30) திருவள்ளுவர் திருநாள் கழகம் ஏற்பாடு செய்த திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா (வைகாசி அனுஷம் வள்ளுவர் திருநாள்) நடைபெற்றது. இதில், தமிழ்நாடு பொறுப்பு ஆளுநர் ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் விழாவுக்கு தலைமை தாங்கி கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
திருவள்ளுவரின் திருவுருவப்படத்திற்கு மரியாதை செலுத்திய நிலையில், அறம், ஒழுக்கம் மற்றும் நெறிப்படுத்தப்பட்ட வாழ்வு ஆகிய உயர்ந்த மனித மதிப்புகளை எடுத்துரைக்கும் உலகப் புகழ்பெற்ற நூலாக திருக்குறள் இருப்பதாக குறிப்பிட்டார். திருவள்ளுவரின் போதனைகள் காலம், பண்பாடு, எல்லைகள் ஆகியவற்றை தாண்டி நிலைத்திருக்கின்றன என்றும் குறிப்பிட்டார்.
மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு. ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர், அவர்கள் சென்னை, மக்கள் மாளிகை, பாரதியார் மண்டபத்தில் இன்று (30.05.2026) நடைபெற்ற திருவள்ளுவர் திருநாள் கழகம் ஏற்பாடு செய்த திருவள்ளுவர் திருநாள் விழா (வைகாசி அனுஷம் வள்ளுவர் திருநாள்) விழாவிற்கு தலைமை தாங்கி கலந்து… pic.twitter.com/v8xmJhEtIc— LOK BHAVAN, TAMIL NADU (@lokbhavan_tn) May 30, 2026
ஆளுநர் மரியாதை செலுத்திய திருவுருப்படத்தில், திருவள்ளுவருக்கு காவி நிற உடை அணிவிக்கப்பட்டது. இது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது. இந்நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆளுநரின் செயலுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து பதிவிட்டுள்ளார். ஆளுநரை கண்டித்த அதேவேளையில், தொடர்ந்து மௌனம் சாதிப்பதாக கூறி, முதலமைச்சர் விஜய்யையும் கண்டித்துள்ளார்.
இதுகுறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், எப்போதுமே மௌனத்தில் இருப்பவர் முதலமைச்சராக இருக்கிறார் எனும் தைரியத்தில் ஆளுநர் மாளிகையில திருவள்ளுவருக்கு மறுபடியும் காவி சாயம் பூசியிருக்கிறார்கள் என அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி மாதத்தில் திருவள்ளுவர் நாளை அதிகாரப்பூர்வமாக கொண்டாடும் வேளையில், வைகாசி அனுஷம் திருவள்ளுவர் நாள் என்று புதிதாக ஒரு பொய் புரட்டு எங்கே இருந்து வந்தது என கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
திமுக ஆட்சியில் இதே மாதிரி வேலையைப் பார்த்த அப்போதைய ஆளுநரை கடுமையாக கண்டித்தோம் என்றும் சங்பரிவார் சக்திகளை திருத்தினோம் என்றும் கூறியிருக்கும் உதயநிதி ஸ்டாலின், இப்போது மறுபடியும் தமிழர்களின் சுயமரியாதையை உரசிப்பார்க்கிறார்கள் என்றும் பொங்கியுள்ளார்.
தொடர்ந்து அவரது பதிவில், வள்ளுவரை அவமதிக்கும் பாசிச சக்திகளுக்கும், அதை அனுமதிக்கும் தவெக அரசுக்கும் என்னுடைய கடும் கண்டனங்கள் என அவரது எதிர்ப்பை பதிவு செய்துள்ளார்.
எப்போதுமே Mute-ல இருக்கவர் முதலமைச்சரா இருக்காருங்கிற தைரியத்துல ஆளுநர் மாளிகையில திருவள்ளுவருக்கு மறுபடியும் காவி Paint அடிச்சு இருக்காங்க.— Udhay (@Udhaystalin) May 30, 2026
தமிழ்நாடு அரசு ஜனவரி மாசத்துல திருவள்ளுவர் நாளை அதிகாரப்பூர்வமா கொண்டாடுது.
ஆனா, வைகாசி அனுஷம் திருவள்ளுவர் நாள்னு புதுசா ஒரு உருட்டு… pic.twitter.com/8DqpYpAwlr
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்தை முதலில் பாட அனுமதி கொடுக்க வேண்டும் என டெல்லிக்கு சென்று கேட்டது போல், இந்த விஷயத்தில் முதலமைச்சர் பயந்து நடுங்கக் கூடாது என விஜய்யை விமர்சித்துள்ளார். மேலும், சட்டம் ஒழுங்கு விஷயத்தில்தான் முதலமைச்சர் அமைதியாக இருக்கிறார் என்றால், கொள்கை எதிரிகள் வள்ளுவருக்கு காவி சாயம் பூசும் அநியாயத்தை தட்டிக் கேட்கவும் தயங்குவது ஏன்? என கேள்வியும் எழுப்பி உள்ளார்.
கடந்த மே 27ஆம் தேதி முதலமைச்சர் விஜய் டெல்லி சென்றார். அப்போது அவர் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆகியோர் சந்தித்தார். அப்போது அரசு நிகழ்ச்சிகளில் தொடக்கத்தில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடலை பாடுவதற்கு உள்துறை அமைச்சகத்தால் உரிய தெளிவுரை வழங்கப்பட வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்தார்.
மேலும், காவிரி இணை ஆற்றுப்படுகை மாநிலங்களின் ஒப்புதல் இல்லாமல் மேகதாது அணை திட்டத்தினை அனுமதிக்கக் கூடாது என்றும் மேகதாது குறித்து ஜல் சக்தி அமைச்சகத்திற்கும் மத்திய நீர்வள ஆணையத்திற்கும் அறிவுறுத்த வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார்.
அதேபோல், இலங்கை சிறையில் உள்ள 58 மீனவர்கள், 266 படகுகளை விடுவிக்க உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் வான்வழி அமைப்பு மையத்தின் தமிழ்நாட்டில் அமைக்க வேண்டும் என்றும் முதலமைச்சர் விஜய் பிரதமரிடம் வேண்டியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.