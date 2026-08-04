Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது - திமுகவினர் மறியல்... நீலாங்கரையில் பதற்றம்

உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது - திமுகவினர் மறியல்... நீலாங்கரையில் பதற்றம்

Udhayanidhi Stalin Arrest : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்ய போலீசார் அவரது இல்லத்திற்கு வருகை தந்தனர். இந்நிலையில், தஞ்சை போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். இதனால் நீலாங்கரையில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது.

Written BySudharsan G
Published: Aug 04, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:56 PM IST
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது - திமுகவினர் மறியல்... நீலாங்கரையில் பதற்றம்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin | File Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது..நிவேதா பெத்துராஜ் பதிவிட்ட திருக்குறள்! இதன் அர்த்தம் என்ன?
2
3
4
5