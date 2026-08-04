/உதயநிதி ஸ்டாலின் கைது - திமுகவினர் மறியல்... நீலாங்கரையில் பதற்றம்

Udhayanidhi Stalin Arrest, Latest News Updates : முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு கடும் கண்டனங்கள் குவிந்து வருகின்றன. அமைச்சர்கள், அரசியல் தலைவர்கள், தவெகவினர் என பலரும் தங்களின் கண்டனங்களை முன்வைத்து வருகின்றனர்.
தவெக இன்று காலை ஆர்பாட்டம் அறிவித்திருந்தனர். இந்நிலையில், சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் வீட்டை சுற்றி ஏராளமான போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உதயநிதியின் பேச்சு குறித்து தஞ்சாவூர் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தஞ்சாவூர் டிஎஸ்பி அழகேசன் தலைமையில் போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லம் வருகை தந்துள்ளனர். 6 பிரிவுகளின் கீழ் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
காவல் இணையர் ஆணையர் விஜயகுமார், உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்யவே உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு வருகை தந்துள்ளதாக தெரிவித்தார். இதையடுத்து, உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு வெளியே திமுகவினர் குவிந்தனர். அங்கு போலீசாரின் நடவடிக்கைக்கு எதிராக அவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பிய நிலையில், திமுகவினர் - போலீசார் இடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
உதயநிதியை கைது செய்ய வந்த போலீஸ் அதிகாரிகள் முன்னாள் அமைச்சர் மா. சுப்பிரமணியன் மற்றும் உதயநிதியின் மனைவி கிருத்திகா ஆகியோரிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். சட்ட ஆலோசகர்கள் வருகை தந்த பின்னர் உரிய பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, அதற்கு பிறகு அமைதியாக அழைத்துச் செல்லலாமே என போலீசாரிடம் மா.சுப்பிரமணியன் பேசினார்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் இல்லத்தில்தானே இருக்கிறார், எங்கு சென்றுவிடப் போகிறார் என்றும் அதற்கு சற்று காலஅவகாசம் கொடுக்கவும் என்றும் மா. சுப்பிரமணியன் போலீசாரிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினார்.
மறுமுனையில், உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்ய தடைக்கோரி சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் முறையிடப்பட்டது. இந்த வழக்கு இன்று பிற்பகலில் விசாரணைக்கு வரும் என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது. எனவே, மதியம் 12 மணிவரை உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்யக் கூடாது என அரசு வழக்கறிஞரிடம் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
இந்நிலையில், தஞ்சை போலீசார் உதயநிதி ஸ்டாலினை பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டார். இதனால் நீலாங்கரையில் பரபரப்பான சூழல் நிலவுகிறது. சென்னை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் திமுகவினர் மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
#WATCH | Tamil Nadu | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay pic.twitter.com/d1evXEG2By— ANI (@ANI) August 4, 2026
உதயநிதி ஸ்டாலின் அழைத்துச் செல்லப்படும் வாகனத்தின் மீது திமுகவினர் ஏறியதால் பரபரப்பு உண்டானது. மேலும், காவல்துறைக்கு எதிராக திமுகவினர் கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பி வருகின்றனர். சென்னை காவல்துறை ஆணையர் அமல்ராஜ் தலைமையிலான போலீசார் உதயநிதியை கைது செய்தனர்.
#WATCH | DMK leader and LoP Udhayanidhi Stalin detained by Police from his Chennai residence, following an FIR against him over his alleged defamatory remarks against CM Vijay. Slogans directed at actor Trisha were raised at his rally yesterday. pic.twitter.com/wTM6rABo85— ANI (@ANI) August 4, 2026
அவரை தஞ்சாவூர் அழைத்துச் செல்வதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. கைது செய்யப்பட்ட உதயநிதி ஸ்டாலினை விடுவிக்கக் கோரி, தமிழ்நாடு முழுவதும் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர்.
Chennai, Tamil Nadu: DMK leader and Leader of Opposition Udhayanidhi Stalin was detained by police from his Chennai residence following an FIR registered against him over his alleged defamatory remarks against Chief Minister Vijay pic.twitter.com/ZdtfL5qVx4— IANS (@ians_india) August 4, 2026
நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலினின் கைதுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து திமுக எம்பிக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.