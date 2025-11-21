திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறுகிறதா காங்கிரஸ்? - உதயநிதி சொன்ன 'அந்த' பாயிண்ட்

Udhayanidhi Stalin Latest News Updates: சென்னை தியாகராயநகர் சர்.பி.டி தியாகராயர் அரங்கில், ஊடகவியலாளர் தி.செந்தில்வேல் எழுதிய 'திராவிடம் 2.0 ஏன்? எதற்கு?' நூலினை தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் வெளியிட்டு உரையாற்றினார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி, சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்கள் மயிலை த.வேலு, ஜெ.கருணாநிதி, எழிலன், பரந்தாமன், சென்னை மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் சிற்றரசு, பகுதி செயலாளர் எழுமலை மற்றும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவரும் சட்டமன்ற உறுப்பினருமான செல்வப்பெருந்தகை, நூலாசிரியர் செந்தில்வேல் உள்ளிட்ட பலர் பங்கேற்றனர்.
Udhayanidhi Stalin: 'உறுதியாக இருக்கும் திமுக கூட்டணி'
இந்நிகழ்வில் பேசிய தமிழ்நாடு துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "இப்புத்தகத்தை வெளியிட்டதில் மகிழ்ச்சி. சென்ற ஆண்டு இதே அரங்கில் 'மீண்டும் மக்களாட்சி' என்ற நூலினை வெளியிட்டு பேசினேன். நீதிக்கட்சி தொடங்கப்பட்ட இதே நாளில் இந்நிகழ்ச்சி நடைபெறுவது மகிழ்ச்சி. இந்நிகழ்வின் அழைப்பிதழில் என்னுடைய பெயரும், பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பெயரும், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை பெயரும் இடம்பெற்றது. செல்வப்பெருந்தகை நிகழ்ச்சிக்கு முன்னரே வந்துவிட்டார்.
நான் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வரும்போது தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை கிளம்பிவிட்டார். அவசர அழைப்பின் காரணமாக கிளம்பிச்சென்றதாகவும், நிகழ்ச்சிக்கு திரும்பிவிடுவேன் என அவர் கூறிவிட்டுச் சென்றார். கடைசி வரை வரமாட்டார் போல என நினைத்துவிட்டோம் நிகழ்ச்சிக்கு... கூட்டணிக்கு அல்ல. அதற்குள் பத்திரிகையாளர்கள் செல்வப்பெருந்தகை ஆப்செண்ட்... உதயநிதி அப்செட் ... என்ற தலைப்புடன் எழுத நினைத்திருப்பார்கள். ஆனால், அதற்கு வழியில்லாமல் வரவேண்டிய நேரத்திற்கு சரியான இடத்திற்கு வந்துவிட்டார் செல்வப்பெருந்தகையும், அவரது இயக்கமும்...
நீதிக்கட்சி காலத்தில் தொடங்கிய சமத்துவம்-சமூகநீதி நோக்கிய நம் பயணம் இன்று #திராவிடமாடல் அரசில் பல இலக்குகளை எட்டியுள்ளது, இந்த லட்சியப் பயணம் ‘ திராவிட மாடல் 2.0’ வாக தொடர 2026-ல் வெல்வோம் 200 ! படைப்போம் வரலாறு! #DMK4TN pic.twitter.com/kMrrlP6Bkq
— Udhay - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@Udhaystalin) November 20, 2025
Udhayanidhi Stalin: 200 பேச்சாளர்களை கண்டுபிடித்துள்ளார்
நானும் ஒரு பதிப்பாளர் என்ற வகையிலும் இதில் கலந்துக்கொண்டுள்ளேன். அறிவுத்திருவிழாவில் 11 அமர்வில் 44 சிறந்த பேச்சாளர்கள் பேசினார்கள். அவ்விழாவில் 'காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு' என்ற நூலினையும் வெளியிட்டோம். 'திராவிடம் 2.0 ஏன்? எதற்கு?' என்ற நூலிற்கு தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்கள் அணிந்துரையில் எழுதியுள்ளார். இப்புத்தகம் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டு காட்டியுள்ளார்கள். ஒரே டிவியில் அரைமணி நேரம் பேசினார், ஆனால் இப்போது பல டிவிகளில் சங்கிகளை ஓடவிடுகிறார் செந்தில்வேல்.
தொலைக்காட்சி விவாத நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்கும் சங்கிகள் திமுக சார்பில் யார் வருகிறார் என்று கேட்கிறார்களாம். அவர்களில் சிலர் செந்தில்வேலிடம், 'எங்கள் ஜீ-யையும் நிரந்தர பொதுச்செயலாளரையும் திட்டாதீர்கள்' என்று கேட்கிறார்கள் என கேள்விப்பட்டேன். திமுக இளைஞரணி பயிற்சி பாசறைக்கு செந்தில்வேலை பயன்படுத்துகிறோம். நடுவராகவும் இருந்து சிறந்த 200 பேச்சாளர்களை கண்டுபிடித்துக்கொடுத்துள்ளார்.
Udhayanidhi Stalin: பாஜகவின் கைப்பாவையாக இருக்கும் தேர்தல் ஆணையம்
தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டுமல்ல இந்தியாவிற்கே எப்படி பாஜகவினை எதிர்க்க நினைக்கும் அனைவருக்கும் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார், நம் முதல்வர். காலை சிற்றுண்டி திட்டத்தினை பஞ்சாப் முதல்வர் பாரட்டினார், அடுத்த ஆண்டு முதல் பஞ்சாப்பில் அமல்படுத்த உள்ளோம் என்று மனதார பாராட்டினார்.
புதுமைப்பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் சார்ந்த விழாவில் தெலங்கானா முதல்வர் கலந்துக்கொண்டு பேசி, அவர் இத்திட்டங்களை அடுத்த ஆண்டு முதல் செயல்படுத்தவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
செந்தில்வேல் இந்த புத்தகத்தில் திராவிட மாடல் அரசின் திட்டங்களை விரிவாக ஆதாரத்துடன் எழுதியுள்ளார், அதுமட்டுமல்லாமல் பாஜகவின் முகத்திரையை கிழித்துள்ளார். தேர்தல் ஆணையம் என்பது சுதந்திரமான அமைப்பு. ஆனால் இப்போது பாஜகவின் கைப்பாவையாக உள்ளது. சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை வரிசையில் தேர்தல் ஆணையம் பாஜகவின் கைக்கூலிகாக வருவது ஜனநாயகத்திற்கு விரோதமானது. மோசடிகளை எதிர்த்து தான் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் போராடுகிறோம். ஆனால் எடப்பாடி நாங்கள் SIR-ஐ ஆதரிக்கிறோம் என்கிறார். ஏனென்றால் திமுக எதிர்க்கிறது என்பதால்?
Udhayanidhi Stalin: கோவைக்கு மெட்ரோ தராத மோடி
சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்க உள்ளதால் கோவை வந்த பிரதமர் மோடி, மெட்ரோ தர முடியாது என சொல்வதற்காகவே வந்து சென்றார். மக்கள்தொகை குறைவாக உள்ள ஆக்ரா, கான்பூருக்கு மெட்ரோ தரும் பாஜக அரசு தமிழகத்திற்கு தரவில்லை. கோவை வந்து தமிழ் கற்கவில்லையே என பேசிய மோடியின் அரசு தமிழ் வளர்ச்சிக்கு கொடுத்தது 150 கோடி ரூபாய். செத்துபோன மொழி சமஸ்கிருதத்துக்கு கொடுத்தது 2400 கோடி ரூபாய்" என மத்திய பாஜக அரசை கடுமையாக சாடினார்.
Udhayanidhi Stalin: குட்டிக்கதை சொன்ன உதயநிதி
மேலும், நிகழ்ச்சியின் மேடையில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் குட்டிக்கதை ஒன்றையும் சொன்னார். "ஒரு திருடன் பிக்பாக்கெட் அடிக்குறான். பணத்தை பறிக்கொடுத்தவர் 'திருடன், திருடன்' என கத்துகிறார். உடனே கொஞ்சம் பேர் அந்த திருடனை பிடிப்பதற்காக ஓடுகிறார்கள். அந்த கூட்டத்தில் இந்த திருடனே, இன்னொரு திருடனை செட் செய்து திருடன் இந்த பக்கம் சென்றுள்ளான் என கைகாட்டி மக்களை திசை திருப்பினான். அந்த திருடன் எஸ்கேப் ஆவதற்கு வழிவகை செய்து கொடுத்தான். இன்று மக்களை திசை திருப்ப வாக்குகளை திருடுபவர்களை தப்ப வைக்கும் வேலையை இந்த அடிமைக்கூட்டம் செய்து வருகிறது.
நான் சொன்ன முதல் திருடன் அதிமுக. இரண்டாவது திருடன் பாஜக தலைமையில் இயங்கும் தேர்தல் ஆணையம். செத்துப்போன மொழி சமஸ்கிருதத்திற்கு கொடுத்த கோடிகள் எத்தனை?, தமிழ் மொழிக்கு என்ன செய்தீர்கள்?, இதற்கெல்லாம் என்ன பதில் சொல்லுவதுதான் வரும் தேர்தல். பாசிஸ்டிகளுக்கு எதிராக ஒவ்வொரு ஊரிலும் கிராமத்திலும் ஒவ்வொரு வாக்குச்சாவடியிலும் கட்சி உறுப்பினர்கள் போராடுவார்கள். தலைவர் (ஸ்டாலின்) சொன்னதை போல் 200க்கும் மேற்பட்ட இடத்தை பிடித்து மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக ஸ்டாலின் ஆட்சியினை பிடிப்பார். 'காலத்தின் நிறம் கருப்பு சிவப்பு' 8 ஆயிரம் புத்தகங்கள் விற்றுள்ளது. எத்தனை புத்தகங்கள் விற்பனையானது என்பதை விட எத்தனை பேர் படித்தார்கள் என்பது முக்கியம். வெல்வோம் 200... படைப்போம் வரலாறு..." என்றார்.
