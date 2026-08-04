/உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட திமுக பெண் நிர்வாகி: ஒரு பெண்ணே.... விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்

Udhayanidhi Stalin Controversy: தஞ்சாவூரில் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தமிழக வெற்றிக் கழக அரசை கண்டித்து திமுக சார்பில் பிரம்மாண்ட கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. ஆர்ப்பாட்டத்தில் பேசிய ஏதிர்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், காவிரி நீரைக் கொண்டு வர அரசு எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என முதலமைச்சர் விஜய்யைக் கடுமையாக விமர்சித்துப் பேசினார்.
அப்போது கூட்டத்தில் சிலர் நடிகை ஒருவரின் பேரைக் கூறி கூச்சலிட்டனர். அதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்தத்தில் சிரித்தபடியே சில கருத்துகளைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த பேச்சு இணையத்தில் வெளியாகி வைரலானதுடன், அரசியல் வட்டாரத்திலும் பெண்கள் மத்தியிலும் பெரும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு பல தரப்புகளிலிருந்து வலுவான கண்டனங்கள் எழுந்துவரும் நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து திமுக நிர்வாகி வைஷ்ணவி பகிர்ந்துள்ள பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
உதயநிதியின் பேச்சை நியாயப்படுத்தும் விதமாக அவர் தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். X கணக்கில் அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:
முள்ளை முள்ளால்தான் எடுக்க வேண்டும்
"முள்ளை முள்ளால்தான் எடுக்க வேண்டும்! அரசியலில் நாகரிகத்தை பலவீனமாக நினைத்து தொடர்ந்து அவதூறு, பொய் பிரச்சாரம், தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு, உண்மையும் துணிவும் கொண்ட அரசியல் பதில்தான் கிடைக்கும்.
மக்களை ஏமாற்றும் நாடக அரசியலுக்கு எதிராக, மக்கள் நலன் பேசும் உறுதியான அரசியலே எங்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் ஆயுதம்!
வார்த்தைக்கு வார்த்தை, பொய்க்கு உண்மை, அரசியலுக்கு அரசியல்!"
"முள்ளை முள்ளால்தான் எடுக்க வேண்டும்!"— Vaishnavi (@vaishnavi_cbe) August 3, 2026
அரசியலில் நாகரிகத்தை பலவீனமாக நினைத்து தொடர்ந்து அவதூறு, பொய் பிரச்சாரம், தரம் தாழ்ந்த விமர்சனங்களை ஆயுதமாக பயன்படுத்துபவர்களுக்கு, உண்மையும் துணிவும் கொண்ட அரசியல் பதில்தான் கிடைக்கும்.
மக்களை ஏமாற்றும் நாடக அரசியலுக்கு எதிராக, மக்கள் நலன்… pic.twitter.com/b8tlEUFo3s
அவர் கேள்விகளுக்கு உங்களிடம் பதில் இல்லை!
"எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பெண்களை தரக்குறைவாகப் பேசிவிட்டார்" என்று கதறும் TVK-வினரே... அவர் என்ன பேசினார்? யாரைப் பற்றி பேசினார்? எந்தச் சூழலில் பேசினார்? என்பதை வெளிப்படையாகச் சொல்ல உங்களால் ஏன் முடியவில்லை? காரணம் ஒன்றுதான்.
அவர் எழுப்பிய மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கும் குறிப்பாக விவசாயிகளுக்கான பிரச்சினைகளுக்கும் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உங்களிடம் பதில் இல்லை. அந்தக் கேள்விகளை மக்கள் கேட்க ஆரம்பித்துவிடுவார்கள் என்ற பயம்தான் இந்த கைது நடவடிக்கை!
மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாத தவெக அரசு உணர்ச்சிகளைத் தூண்டி மக்களை திசைதிருப்ப முயற்சிக்கிறது! கரூரில் பின்னங்கால் பிடறியில் அடிக்க ஒடிய தொடை நடுங்கிகள் அல்ல நாங்கள்!
"எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பெண்களை தரக்குறைவாகப் பேசிவிட்டார்" என்று கதறும் TVK-வினரே...— Vaishnavi (@vaishnavi_cbe) August 4, 2026
அவர் என்ன பேசினார்? யாரைப் பற்றி பேசினார்? எந்தச் சூழலில் பேசினார்? என்பதை வெளிப்படையாகச் சொல்ல உங்களால் ஏன் முடியவில்லை?
காரணம் ஒன்றுதான்.
அவர் எழுப்பிய மக்கள் பிரச்சினைகளுக்கும் குறிப்பாக… pic.twitter.com/q49cuBMYFT
உதயநிதியின் பேச்சை நியாயப்படுத்தும் விதமாக திமுக நிர்வாகி வைஷ்ணவி பகிர்ந்துள்ள இந்த பதிவுகள் பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளன. அவரது பதிவில் பல தவெக ஆதரவாளர்கள் கடுமையாக பின்னூட்டம் இட்டு வருகின்றனர்.
'ஒரு பெண்ணாக இருந்துகொண்டு உதயநிதி ஸ்டாலினின் பேச்சுக்கு வைஷ்ணவி ஆதரவு அளித்து பேசியுள்ளது மிகவும் வருந்தத்தக்கது. தனது கட்சி தலைவர் என்ற நிலையில், உதயநிதியின் கருத்தை அவரால் கண்டிக்க இயலாவிட்டாலும், பெண்களின் மாண்பு கருதி அதை நியாயப்படுத்தாமலாவது இருக்கலாம்.' என்ற கருத்து பரவலாக உள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த சர்ச்சைக்குரிய பேச்சைத் தொடர்ந்து, தவெக தஞ்சாவூர் மாவட்ட மகளிர் அணி அமைப்பாளர் பைரவி அளித்த புகாரின் பேரில், 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.
இன்று (ஆகஸ்ட் 4) காலை சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின் வீட்டின் முன் திரளான காவல்துறையினர் குவிக்கப்பட்டனர்.
தகவல் அறிந்து வந்த துரைமுருகன், கே.என்.நேரு, எ.வ.வேலு, மா.சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்ட திமுக முன்னணி தலைவர்களை வீட்டிற்குள் செல்ல விடாமல் போலீசார் தடுத்ததால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
எனினும், வீட்டிற்குள் சென்ற காவல்துறையினர், உதயநிதி ஸ்டாலினை கைது செய்வதாகத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
முன்ஜாமீன் கோரிய உதயநிதி ஸ்டாலின்
உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு முன்ஜாமீன் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி தர்மாதிகாரி அமர்வில் திமுக வழக்கறிஞர்கள் அவசர வழக்காக முறையீடு செய்தனர். இந்த முறையீட்டை ஏற்றுக்கொண்ட தலைமை நீதிபதி, மனுவை பிற்பகலில் விசாரிப்பதாக தெரிவித்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
காவிரி விவகாரம் தொடர்பான போராட்டக் கூட்டம்
காவிரி விவகாரம் தொடர்பான போராட்டக் கூட்டத்தில் பேசுகையில், கூட்டத்தினர் எழுப்பிய முழக்கங்களுக்கு உதயநிதி அளித்த பதில் பரவலான எதிர்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் வகிக்கும் பொறுப்பான பொதுப் பதவியைக் கருத்தில் கொள்ளும்போது, அவரது இந்தக் கருத்து பொருத்தமற்றதாகவும் கண்ணியக்குறைவானதாகவும் இருப்பதாக அரசியல் தலைவர்கள், திரையுலகினர் மற்றும் சமூக ஊடகப் பயனர்கள் கண்டனம் தெரிவித்தனர்.
பாஜக தலைவர்கள் இக்கருத்தை "அநாகரிகமானது மற்றும் அவமானகரமானது" என்று சாடியதுடன், இதற்கு உடனடியாகப் பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினர். பிற எதிர்க்கட்சித் தலைவர்களும் இந்த விமர்சனத்தில் இணைந்து, அரசியல்வாதிகள் பொது மேடைகளில் கண்ணியத்தைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும் என்றும், தனிப்பட்ட அல்லது பாலின உணர்வுகளைப் புண்படுத்தும் வகையிலான கருத்துகளைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டனர்.
இவ்விவகாரம் இணையத்தில் வேகமாகப் பரவியதுடன், இது தொடர்பான ஹேஷ்டேக்குகள் சமூக ஊடகத் தளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆகின. நடிகையின் ஆதரவாளர்கள் தங்கள் அதிருப்தியை வெளிப்படுத்திய நிலையில், வேறு சிலர் அவர் பகிரங்கமாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர். முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்துப் பேசும்போது, குறிப்பாகப் பொதுப் பிரமுகர்கள் உணர்வுப்பூர்வமான தளங்களில் கருத்து தெரிவிக்கும்போது கண்ணியமான உரையாடலை மேற்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை சிவில் சமூக அமைப்புகள் சில சுட்டிக்காட்டின.
இதற்கிடையில், திரையுலகினர் பெரும்பாலும் இது குறித்துக் கருத்து தெரிவிக்காமல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டாலும், ஒரு சிலர் கண்ணியம் மற்றும் பரஸ்பர மரியாதையின் முக்கியத்துவத்தை மறைமுகமாக வலியுறுத்தினர். நீர் விவகாரங்கள் மற்றும் நிர்வாகம் போன்ற முக்கியப் பிரச்சினைகளை இத்தகைய சர்ச்சைகள் பின்னுக்குத் தள்ளி, தவிர்க்கக்கூடிய தனிப்பட்ட கருத்துகளின் பக்கம் கவனத்தைத் திருப்பிவிடுவதாக அரசியல் ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டனர்.
இந்த சர்ச்சை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், நிலைமையைச் சுமூகமாக்க உதயநிதி தனது கருத்து குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் அல்லது மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகின்றன. மாநிலத்தில் அரசியல் ரீதியான கருத்துப் பரிமாற்றங்களின் தன்மை மற்றும் பொது விவாதங்களை வடிவமைப்பதில் தலைவர்களுக்கு உள்ள பரந்த பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றை இச்சம்பவம் மீண்டும் ஒருமுறை கவனத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளது.