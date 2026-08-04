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உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட திமுக பெண் நிர்வாகி: ஒரு பெண்ணே.... விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்

Udhayanidhi Stalin Controversy: உதயநிதி ஸ்டாலின் இரட்டை அர்த்த பேச்சுக்கு பல தரப்புகளிலிருந்து வலுவான கண்டனங்கள் எழுந்துவரும் நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து திமுக நிர்வாகி வைஷ்ணவி பகிர்ந்துள்ள பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 11:09 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 11:51 AM IST
உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட திமுக பெண் நிர்வாகி: ஒரு பெண்ணே.... விளாசும் நெட்டிசன்ஸ்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Controversy (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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