Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /'கணவனை தேடும் மனைவியின் கதை' விஜய் குட்டிக்கதைக்கு... உதயநிதி பதில் அட்டாக்

'கணவனை தேடும் மனைவியின் கதை' விஜய் குட்டிக்கதைக்கு... உதயநிதி பதில் அட்டாக்

CM Vijay vs Udhayanidhi Stalin : சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் இன்று பதிலுரை ஆற்றியபோது, குட்டிக்கதை ஒன்றை கூறினார். விஜய்யின் குட்டிக்கதைக்கு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கடும் பதிலடியை கொடுத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 01:41 PM IST
'கணவனை தேடும் மனைவியின் கதை' விஜய் குட்டிக்கதைக்கு... உதயநிதி பதில் அட்டாக்
Image Credit: Image Credit : Udhayanidhi Stalin, CM Vijay | Image Source : X/@CMOTamilnadu, @Udhay

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'கணவனை தேடும் மனைவியின் கதை' விஜய் குட்டிக்கதைக்கு... உதயநிதி பதில் அட்டாக்
Udhayanidhi Stalin14 min ago
2
Coimbatore15 min ago
3
CM Vijay32 min ago
4
CM Vijay51 min ago
5
Puducherry1 hr ago