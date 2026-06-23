/'கணவனை தேடும் மனைவியின் கதை' விஜய் குட்டிக்கதைக்கு... உதயநிதி பதில் அட்டாக்

CM Vijay vs Udhayanidhi Stalin : ஆளுநர் உரையுடன் கடந்த ஜூன் 18ஆம் தேதி தொடங்கிய சட்டப்பேரவை கூட்டத்தொடர், முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதிலுரையுடன் இன்று (ஜூன் 23) நிறைவடைந்தது. ஆளுநர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானத்தின் மீது விவாதம் கடந்த சில நாள்கள் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று முதலமைச்சர் பதிலுரை ஆற்றினார்.
இதில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் நேற்றைய (ஜூன் 22) குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில், முதலமைச்சர் விஜய் பல்வேறு விஷயங்களை குறிப்பிட்டு பேசினார். சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு மேல் விஜய் சட்டப்பேரவையில் உரையாற்றினார். விஜய்யின் பேச்சுக்கு இடையே திமுகவினர் கடும் அமளியில் ஈடுபட்டு வெளிநடப்பு செய்தனர்.
இந்நிலையில், எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில், முதலமைச்சர் விஜய்யின் பதிலுரையை விமர்சித்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில், "சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு பதிலுரை என்ற பெயரில் scripted (எழுதிகொடுக்கப்பட்ட) அவதூறுகளை அள்ளிவீசி acting performance (நடித்துக்) காட்டி இருக்கிறார் முதலமைச்சர்.
பேரவையின் லைவ் கேமராவை, சினிமா கேமரா என்று நினைத்துக்கொண்டு அவர் பேச, அதனை எதிர்க்கட்சிகளின் குறுக்கீடுகள் இன்றி சிங்கிள் டேக்கில் ஷூட் செய்ய வேண்டும் என்று பேரவைத் தலைவர் மெனக்கெட்டது ஏற்புடையது அல்ல என்றும் விஜய்யின் பேச்சை கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
சட்டப்பேரவையில் ஆளுநர் உரைக்கு பதிலுரை என்ற பெயரில் scripted அவதூறுகளை அள்ளிவீசி acting performance காட்டி இருக்கிறார் முதலமைச்சர்.— Udhay (@Udhaystalin) June 23, 2026
பேரவையின் live Camera-வை, சினிமா camera என்று நினைத்துக் கொண்டு அவர் பேச, அதனை எதிர்க்கட்சிகளின் குறுக்கீடுகள் இன்றி single take-இல் shoot செய்ய… pic.twitter.com/54XX1k929L
முதலமைச்சரின் பதிலுரையில் ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகளும் பஞ்ச் டயலாக்கும் மட்டும்தான் இருந்ததே தவிர, மின்வெட்டு, விவசாயிகள் பிரச்சினை, மோசமாகி இருக்கும் சட்டம் ஒழுங்கு வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்கான திட்டங்கள் பற்றி எந்த பதிலும் இல்லை என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் விளக்கமளித்துள்ளார். எதிர்க்கட்சிகள் தூண்டுதலில் விவசாயிகள் போராடுவதாக விவசாயிகளை அவர் கொச்சை செய்ததுக் கண்டிக்கத்தக்கது என்றும் உதயநிதி பேசி உள்ளார்.
குட்டிக்கதை சொல்கிறேன் என்ற அவரது உளறல் அவை மாண்புக்கு முற்றிலும் எதிரானது என்றும்; செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் கணவனை தேடும் மனைவி கதை எல்லாம் தமிழ்நாட்டுக்கே தெரியும் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலமைச்சருக்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் ஒரு குட்டிக் கதை சொல்லியிருந்தார். 'எங்கப்பா உங்கப்பாவ காணோம்' என விஜய் பேசியிருந்தார். அதாவது, முன்னாள் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சட்டப்பேரவையிலேயே இல்லை என்பதை சைலண்டாக விமர்சித்திருந்தார்.
இதற்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போது விஜய்யின் விவாகரத்து வழக்கை குறிப்பிட்டு பதிலடி கொடுத்துள்ளார். செங்கல்பட்டு நீதிமன்றத்தில் விஜய்யிடம் இருந்து விவாகரத்து கேட்டு அவரது மனைவி சங்கீதா வழக்கு தொடர்ந்திருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
மேலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பதிவின் இறுதியில், ஆகவே விஜய் தான் நடிகர் என்பதை மறந்து, இனியாவது முதலமைச்சராக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சித்துள்ளார்.