/'எம்எல்ஏக்களை பிடிப்பதை விடுங்க' CM விஜய்க்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் சொன்ன அட்வைஸ்

Udhayanidhi Stalin : ஆட்சியை காப்பாற்றுவதற்கு எம்எல்ஏக்களை பிடிக்கும் வேலையை விட்டுட்டு, முதலமைச்சர் விஜய் தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறையை ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட வைக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் விஜய்க்கு, எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
Udhayanidhi Stalin Latest News Updates : தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை விமர்சித்து அவரது X தளத்தில் இன்றிரவு (மே 28) ஒரு நீண்ட பதிவை போட்டிருந்தார்.
குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் கடந்த சில நாள்களாக நடந்து வரும் பல்வேறு குற்றச்சம்பவங்களை பட்டியலிட்டு, சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து கிடப்பதாகவும், காவல்துறை மீதும் கடுமையாக சாடியுள்ளர்.
அதில், சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் தலைமை காவலர் உட்பட 3 பேர் சேர்ந்து, ஒரு சிறுவனை கட்டாயப்படுத்தி மது அருந்த வைத்து, பாலியல் தொலைக்கு ஆளாக்கிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், காவல் துறையினரிடம் இருந்து தன்னை காப்பாற்றிக் கொள்ள, அந்த சிறுவன் காவல் நிலையத்திற்கு ஓட வேண்டிய நிலையில்தான் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்து கிடப்பதாகவும் அவர் தவெக அரசை சாடியுள்ளார்.
சென்னை கோடம்பாக்கத்துல Police உட்பட 3 பேர் சேர்ந்து, ஒரு சிறுவனை கட்டாயப்படுத்தி மது அருந்த வச்சு, Sexual Harassment-க்கும் ஆளாக்குன சம்பவம் அதிர்ச்சியை தருது.— Udhay (@Udhaystalin) May 28, 2026
Police-ட்ட இருந்து காப்பாத்திக்க, அந்த சிறுவன் Police Station-க்கு ஓட வேண்டிய நிலையில தான் தமிழ்நாட்டின் சட்டம் ஒழுங்கு…
அதுமட்டுமின்றி, தலைநகர் சென்னையிலேயே வேளச்சேரி பகுதியில் நடைபயிற்சிக்கு செல்ல, வெளியே வந்த 61 வயது முதாட்டியை ஒரு கும்பல் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய கொடுமையும் நடந்துள்ளதாக குறிப்பிட்டுள்ள உதயநிதி, கும்பகோணத்தில் ஆளும் தவெகவினர் தாக்கியதில் ஒரு காவலருக்கே கை உடைந்து போனதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும், முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசை Sofa Model அரசு விமர்சித்துள்ள அவர், காவல்துறையால் பொதுமக்களுக்கும் பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் காவலர்களுக்குமே தற்போது பாதுகாப்பு இல்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
பதிவில் இறுதியாக, ஆட்சியை காப்பாற்றுவதற்கு எம்எல்ஏக்களை பிடிக்கும் வேலையை விட்டுட்டு, முதலமைச்சர் விஜய் தனது கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் காவல்துறையை ஆக்கப்பூர்வமாக செயல்பட வைக்க முயற்சிக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தி உள்ளார்.
சென்னை கோடம்பாக்கம் பகுதியில் 16 வயது சிறுவனுக்கு பாலியல் தொல்லை அளிக்கப்பட்டதாக கொடுக்கப்பட்ட புகாரில் தலைமைக் காவலர் வேலப்பன் பணியிடை நீக்கம் செய்து சென்னை காவல் துறை உத்தரவிட்டது. போக்சோ வழக்கில் கைதான தலைமை காவலர் வேலப்பன், சைதாப்பேட்டை நீதிமன்றத்தில் போலீசாரால் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்கப்பட்டார். வேலப்பன் வடபழனி காவல் நிலையத்தில் பணியாற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது.
இச்சம்பவம் தலைநகரில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொதுச்செயலாளர் டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டோரும் கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்துள்ளனர்.
அதேபோல், சென்னை வேளச்சேரி 100 அடி சாலை HP பெட்ரோல் பங்க் அருகில் உள்ள பூங்காவில் அதே பகுதியை சேர்ந்த 60 வயது மூதாட்டி ஒருவர் பூங்காவிற்கு நடைபயிற்சி மேற்கொள்ள சென்றுள்ளார். இளைஞர்கள் சுமார் ஐந்து பேர் போதையில் மூதாட்டியை பலவந்தமாக பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட முயற்சித்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த மூதாட்டி சம்பவ இடத்திலேயே ரத்த வெள்ளத்தில் கூச்சலிட்டு மயங்கி விழுந்தார் என கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து வழக்கு பதிவு செய்து சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி குற்றவாளிகளை தேடும் பணியில் போலீசார் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.