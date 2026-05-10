DMK: சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர் யார்? திமுக முக்கிய அறிவிப்பு!

நடந்து முடிந்த 2026 தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில், 108 இடங்களை கைப்பற்றி விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆட்சி அமைத்துள்ளது. மறுபுறம், கடந்த ஐந்தாண்டுகளாக ஆளுங்கட்சியாக இருந்த திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் இந்த தேர்தலில் மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. இந்த சூழலில், தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் புதிய எதிர்க்கட்சி தலைவராக மு.க. ஸ்டாலினின் மகனும், முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் என்ற செய்தி தமிழக அரசியல் களத்தில் பெரும் பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. மேலும் திமுக சட்டமன்ற குழு துணை தலைவராக கே.என் நேரு, கொறடாவாக எ.வ வேலு நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
மு.க. ஸ்டாலினின் அதிர்ச்சி தோல்வி
இந்த தேர்தலில் திமுக சந்தித்த மிகப் பெரிய அடியாக பார்க்கப்படுவது அக்கட்சியின் தலைவரும் முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க. ஸ்டாலினின் தோல்வி தான். கடந்த 35 ஆண்டுகளாக தேர்தல் களத்தில் தோல்வியையே சந்திக்காத மு.க. ஸ்டாலின், இம்முறை தனது சொந்த தொகுதியான கொளத்தூரில், தவெக வேட்பாளரிடம் அதிர்ச்சி தோல்வியடைந்தார். அதே போல், முந்தைய திமுக அமைச்சரவையில் இடம்பெற்றிருந்த 15 முக்கிய அமைச்சர்களும் இந்த தேர்தலில் படுதோல்வியை சந்தித்துள்ளனர். இருப்பினும், மு.க. ஸ்டாலினின் மகனும் முன்னாள் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக போட்டியிட்டு வெற்றிவாகை சூடினார். தவெக வேட்பாளர் டி. செல்வத்தை 7,140 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி, சேப்பாக்கம் தொகுதியை தக்கவைத்து கொண்டார் உதயநிதி.
எதிர்க்கட்சி தலைவர் நாற்காலி யாருக்கு?
சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு கட்சியின் தலைவர் தோல்வியடையும்போது, அந்த கட்சியின் சார்பில் வெற்றி பெற்ற மூத்த எம்.எல்.ஏ-க்களில் ஒருவர் எதிர்க்கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது வழக்கம். கொளத்தூர் தொகுதியில் மு.க. ஸ்டாலின் தோல்வியடைந்ததால், அவர் சட்டப்பேரவைக்குள் நுழைய முடியாத சூழ்நிலை உருவானது. இதனால், திமுக சார்பில் துரைமுருகன், எ.வ. வேலு போன்ற பல மூத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் இருந்தாலும், சேப்பாக்கம் தொகுதியில் வெற்றி பெற்ற உதயநிதி ஸ்டாலினை தமிழ்நாடு சட்டமன்றத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவராக கொண்டு வர மு.க. ஸ்டாலின் விரும்புவதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் தகவல்கள் கசிந்தன. தற்போது அது உறுதியாகி உள்ளது.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் நிலைப்பாடு
இந்த சலசலப்புகளுக்கு மத்தியில், அண்மையில் பேட்டியளித்த உதயநிதி ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவி குறித்துத் தனது நிலைப்பாட்டை தெளிவுபடுத்தினார். "இந்த தேர்தலில் திமுக மிகப்பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது உண்மைதான். எதிர்க்கட்சி தலைவர் பதவியை பொறுத்தவரை, திமுகவில் பல மூத்த தலைவர்களும், அனுபவமிக்க எம்.எல்.ஏ-க்களும் உள்ளனர். என்னை எதிர்க்கட்சி தலைவராக நியமிப்பதா அல்லது வேறு மூத்த தலைவர்களை நியமிப்பதா என்பது குறித்து கட்சி தலைமைதான் இறுதி முடிவெடுக்கும். என் தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் என்ன சொல்கிறாரோ, அதற்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பேன்" என்று மிகவும் நிதானமாக பதிலளித்தார்.
திமுகவின் எதிர்கால வியூகம்
எது எப்படி இருப்பினும், திமுகவின் உயர்மட்ட செயல் திட்டக் குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் வெற்றி பெற்ற எம்.எல்.ஏ-க்களுடன் மு.க. ஸ்டாலின் தீவிர ஆலோசனை நடத்தினார். கட்சியின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டும், இளைஞர்களை ஈர்க்கும் வகையிலும், சட்டப்பேரவையில் ஆளுங்கட்சியான தவெக-வை எதிர்த்து வலிமையான விவாதங்களை முன்வைக்கவும் உதயநிதி ஸ்டாலினே சரியான நபராக இருப்பார் என பலரும் ஆதரவு தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.
"கடந்த காலங்களில் சிறந்த ஆளுங்கட்சியாக செயல்பட்ட திமுக, இனி வரும் காலங்களில் ஒரு பொறுப்பான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படும்" என மு.க. ஸ்டாலின் ஏற்கனவே அறிவித்துள்ளார். அதன்படி, தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் ஆளுங்கட்சித் தலைவராக முதலமைச்சர் விஜய்யும், அவருக்கு நேர் எதிரே பிரதான எதிர்க்கட்சித் தலைவராக உதயநிதி ஸ்டாலினும் அமரவிருக்கும் காட்சிகள், தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய தலைமுறை போராட்டத்தின் தொடக்கமாக பார்க்கப்படுகிறது.
|சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி தலைவர்
|உதயநிதி ஸ்டாலின்
|திமுக வென்ற தொகுதிகள்
|59
|துணை தலைவர்
|கேஎன் நேரு
|கொறடா
|வேலு
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையின் புதிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர் யார்?
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு, திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்னாள் துணை முதலமைச்சரான உதயநிதி ஸ்டாலின் பிரதான எதிர்க்கட்சி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.
2. உதயநிதி ஸ்டாலின் எந்தத் தொகுதியில் வெற்றி பெற்றார்?
உதயநிதி ஸ்டாலின் சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராகப் போட்டியிட்டு, தவெக வேட்பாளர் டி. செல்வத்தை வீழ்த்தித் தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார்.
3. மு.க. ஸ்டாலின் ஏன் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை?
முன்னாள் முதலமைச்சரும் திமுக தலைவருமான மு.க. ஸ்டாலின், தனது சொந்தத் தொகுதியான கொளத்தூரில் தவெக வேட்பாளரிடம் தோல்வியடைந்தார். அவர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் பதவியை இழந்ததால், அவரால் எதிர்க்கட்சித் தலைவராகப் பொறுப்பேற்க முடியவில்லை.