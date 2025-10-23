‘EPS சொன்னது பொய் குற்றச்சாட்டுகள்...’ புட்டு புட்டு வைத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin Press Meet: தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகள் சேமிப்பு கிடங்கில் இருந்து லாரிகள் மூலம் தஞ்சாவூர் ரயில் நிலையத்திற்கு கொண்டுவரப்பட்டு அங்கிருந்து திருவள்ளூர் மற்றும் தென்காசி மாவட்டத்திற்கு அரவைக்காக தலா 2,000 டன் என 4 ஆயிரம் டன் நெல், ரயில்கள் மூலம் அனுப்பும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
Udhayanidhi Stalin: ‘இபிஎஸ்-இன் பல தவறான குற்றச்சாட்டுகள்’
இந்த பணிகளை துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார். பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அவர், "தஞ்சாவூரில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு 4000 மெட்ரிக் டன் மூட்டைகள், இதேபோல் கும்பகோணம், பட்டுக்கோட்டையில் இருந்து 2,000 மெட்ரிக் டன் நெல் மூட்டைகள் கொண்டு செல்லும் பணி நடைபெற்று வருகிறது. எப்போதும் திமுக அரசு விவசாயிகளுக்கும், வேளாண் பெருகுடி மக்களுக்கும் துணையாக இருக்கும். இதை பொறுக்க முடியாமல் நேற்று இங்கு வந்த எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி பல தவறான குற்றச்சாட்டுகளை கூறியுள்ளார்.
குறுவை சாகுபடி காலத்தில் அக்டோபர் 1ஆம் தேதி நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்படும். ஆனால் திமுக ஆட்சியில் கடந்தாண்டு முதல் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி அதாவது ஒரு மாதம் முன்கூட்டியே திறக்கப்பட்டுள்ளன. 50 நாட்களில் மட்டும் 1,825 நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
Udhayanidhi Stalin: 10 நாள்களுக்குள் பணிகள் நிறைவடையும்
வரலாற்றில் இல்லாத அளவிற்கு குறுவை சாகுபடியில் 50 நாட்களில் 10 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் 81% நெல் மூட்டைகள் குடோனுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள ஒரு லட்சத்து 93 ஆயிரம் நெல் மூட்டைகள் குடோனுக்கு அனுப்பும் பணி தொடர்ந்து விரைவாக நடைபெற்று வருகிறது. இன்னும் ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாட்களுக்குள் இந்த பணிகளும் நிறைவடையும்.
Udhayanidhi Stalin: ஒருநாளைக்கு 800 மூட்டைகளா?
தஞ்சாவூர், நாகை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இன்னும் 2 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் வைக்கும் அளவிற்கு இடவசதி உள்ளது. ஆகவே புதிதாக கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல் மூட்டைகள் வைக்க போதுமான இடவசதி இல்லை என எதிர்கட்சித் தலைவர் கூறிய கருத்து தவறானது.
50 நாட்களில் 300 நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு சில நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் 3,000 மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது. ஒரு சில நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் 2000 மூட்டைகள் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது ஆனால் ஒரு நாளைக்கு 800 மூட்டைகள் தான் கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக தவறான குற்றச்சாட்டை தெரிவித்துள்ளார்.
ஏதாவது ஒரு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் 800 மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்து இருந்தால், தமிழ்நாடு முழுவதும் 800 நெல் மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்ததாக அர்த்தம் கிடையாது.
நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் எண்ணிக்கை அதிகமாக உள்ளதாலும் அதிகமான விற்பனை முனையம் இருப்பதாலும், நெல் விற்பனை பரவலாக்கம் செய்து இருப்பதால் தான் எந்த இடத்திலும் நெல் கொள்முதல் செய்யவில்லை என விவசாயிகள் புகார் தெரிவிக்கவில்லை.
Udhayanidhi Stalin: புகார் கொடுத்த பெண் நிலை என்ன?
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மட்டும்தான் இந்த பொய் புகாரை தொடர்ந்து கூறி வருகிறார், நெல் மூட்டைகள் மழையில் நனைந்து முளைத்து விட்டதாக ஒரு நாடகத்தையும் தெரிவித்துள்ளார்.
நெல்மணிகள் பாதிக்கப்பட்டதாக ஒரு பெண் எடப்பாடி பழனிச்சாமியிடம் தெரிவித்ததாக அவர் தெரிவித்தார். அதனை தொடர்ந்து மாவட்ட ஆட்சியரை தொடர்பு கொண்டு, நான் கேட்டபோது அந்த பெண்மணி ஐந்து ஏக்கரில் குத்தகைக்கு சாகுபடி செய்துள்ளார். அவர் விளைநிலங்களில் இன்று மதியம் வரை எந்த அறுவடையும் நடைபெறவில்லை. அறுவடையே நடைபெறாத வயலில் இருந்து எப்படி நெல் மூட்டைகளை கொள்முதல் நிலையத்திற்கு கொண்டு வந்தார் என்பது அவருக்கே வெளிச்சம். எனவே எதிர்க்கட்சி கூறிய புகார்கள் முற்றிலும் உண்மைக்கு புறம்பானது.
Udhayanidhi Stalin: பாஜகவை காப்பாற்றும் EPS
செறிவூடப்பட்டப்பட்ட அரிசிக்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதி வழங்கி விட்டதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்து வருகிறார். ஆனால் ஒன்றிய அரசு ஜூலை மாதம் தான் ஒரு வழிகாட்டு குழுவை வழங்கி உள்ளது. வழிகாட்டு குழு வேறு - ஒப்புதல் வேறு என்பதை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அந்த வழிகாட்டுதலின்படி செறிவூட்டப்பட்ட அரிசி கொள்முதல் செய்ய தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிப கழகம் மூலம் டெண்டர் விடப்பட்டுள்ளது. அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஐந்து ஒப்பந்தக்காரர்கள் செறிவூடப்பட்ட அரிசி மாதிரிகள் தர பரிசோதனை விவரங்கள் ஒன்றிய அரசுக்கு தமிழக அரசு அனுப்பி உள்ளது. ஆனால் இன்று வரை அதற்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதி வழங்கவில்லை.
இதையெல்லாம் மறைக்க வேண்டும் என்று பாஜக அரசு எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் இந்த புகார்களை தெரிவித்து வருகிறார். டெல்டா மாவட்டங்களில் ஆண்டுக்கு 3.5 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவில் நடைபெற்ற குறுவை சாகுபடி, திமுக அரசு பொறுப்பேற்ற பிறகு 6.13 லட்சம் ஹெக்டேர் பரப்பளவாக உயர்ந்துள்ளது. கடந்த ஆண்டு 1.21 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டது. இந்த ஆண்டு 2.5 லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Udhayanidhi Stalin: வாக்குகளுக்காக...
திமுக அரசு பல்வேறு திட்டங்களை வழங்கியதால் தமிழகத்தில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் ஆறு சதவீதம் பங்களிப்பை வேளாண் துறை வழங்கி வருகிறது. இந்த வளர்ச்சியை பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல்தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பொய் குற்றச்சாட்டை கூறி வருகிறார். அதை மக்களோ, விவசாயிகளோ நம்புவதற்கு எந்த நேரத்திலும் தயாராக இல்லை. பொய்யை வைத்து விவசாயிகளின் வாக்குகளை அறுவடை செய்யலாம் என்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திட்டமிடுகிறார். அவர்கள் எண்ணம் தஞ்சை மண்ணில் ஒருபோதும் நடக்காது" என்றார்.
Udhayanidhi Stalin: உதயநிதி போட்ட பதிவு
மேலும் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பக்கத்தில் தஞ்சாவூரில் மேற்கொண்ட ஆய்வு குறித்து இரவு 8.02 மணிக்கு பதிவு ஒன்றை போட்டிருந்தார். அந்த X பதிவில், "முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வழிகாட்டுதலின்படி, தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல் மூட்டைகள் ரயில் மூலமாக கொண்டு செல்லப்படும் இடத்தில் இன்று மாலை ஆய்வு மேற்கொண்டோம்.
இந்தாண்டு செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் டெல்டா பகுதியில் 1825 நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் திறக்கப்பட்டன. இங்கு விவசாயிகளிடமிருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும் நெல் மூட்டைகள் குடோன்களுக்கு அனுப்பப்பட்டு வருகின்றன. குறிப்பாக, கொள்முதல் காலம் தொடங்கப்பட்ட இந்த 50 நாட்களில் மட்டும் சுமார் 10 லட்சம் மெட்ரிக் டன் அளவுக்கு நெல் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு அதில் 8 லட்சம் மெட்ரிக் டன் குடோன்களுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளன.
வேளாண் துறையிலும் நம்பர் 1 எனும் இடத்தை நோக்கி தமிழ்நாடு முன்னேறுவது பொறுக்காமல், சிலர் பரப்பும் வதந்திகளை ஒதுக்குவோம். நம் உழவர் பெருமக்களுக்கு என்றும் நம் அரசு துணை நிற்கும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
