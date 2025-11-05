English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : எத்தனை பேருக்கு புதிதாக வழங்கப்படும்? குட் நியூஸ்

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : எத்தனை பேருக்கு புதிதாக வழங்கப்படும்? குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : எத்தனை பேருக்கு புதிதாக மகளிர் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படும் என்ற அப்டேட்டை துணை முதலைமச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் வேலூரில் தெரிவித்துள்ளார்.  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 5, 2025, 04:41 PM IST
  • கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை அப்டேட்
  • துணை முதலமைச்சரின் குட் நியூஸ்
  • எத்தனை பேருக்கு புதிதாக கிடைக்கும்?

Trending Photos

கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
camera icon8
IPL 2026
கிளாசென் கழட்டிவிடப்பட்டால்... ஏலத்தில் CSK உள்ளிட்ட இந்த 3 அணிகள் முட்டிமோதும்!
வெட்கத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா.. நிச்சயதார்த்த மோதிரம் இதுதான்.. வீடியோ வைரல்
camera icon6
Rashmika Mandanna
வெட்கத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா.. நிச்சயதார்த்த மோதிரம் இதுதான்.. வீடியோ வைரல்
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
camera icon8
Sani Peyarchi
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: சனி பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு ராஜவாழ்க்கை, அதிஷ்டம்
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
camera icon6
Sani Peyarchi
சனிப்பெயர்ச்சியால் இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு ஜாக்பாட்! பணமழையில் நனைய போவது யார்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : எத்தனை பேருக்கு புதிதாக வழங்கப்படும்? குட் நியூஸ்

Kalaignar Magalir Urimai Thogai : வேலூரில் அரசு நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்பதையும், எப்போது முதல் வழங்கப்படும் என்பதையும் கூறினார். வேலூர் மாவட்டத்தில் நடந்த அந்த அரசு விழாவில் கிட்டத்தட்ட 50 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு 415 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கினார். அப்போது பேசிய அவர், வேலூர் கோட்டையில் மட்டும் தான் கோயிலும் இருக்கிறது, சர்ச்சும் இருக்கிறது, பள்ளிவாசலும் இருக்கிறது. இது எதைக்காட்டுகிறது என்றால், வேலூர் கோட்டை என்பது மதச்சார்பின்மை கோட்டையாக இங்கே சிறப்போடு விளங்கி கொண்டிருக்கிறது. வேலூர் கோட்டை மட்டுமல்ல, வேலூர் பகுதி மக்களும் கூட மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்கிற சிறப்பான மக்களாக நீங்கள் திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேச்சு

தொடர்ந்து பேசிய துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "நம்முடைய அரசு, 2021 ஆம் ஆண்டு ஆட்சிப்பொறுப்பேற்ற பிறகு அந்த நாள் முதல் இன்றைக்கு வரை, எந்த திட்டத்தை செயல்படுத்தினாலும், அதில் மகளிருக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கக்கூடிய மகளிர் அதிக அளவு பயன்பெறக்கூடிய திட்டங்களை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தியிருக்கின்றார். ஆட்சிக்கு வந்த உடன் முதல் நாள் அவர் போட்ட முதல் கையெழுத்தே, மகளிருக்கான கையெழுத்துதான், அதுதான் மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டம். இன்றைக்கு அந்த மகளிர் விடியல் பயணம் திட்டத்தின் மூலமாக இந்த நான்கரை வருடங்களில் மட்டும் 820 கோடி பயணங்களை மகளிர் மேற்கொண்டு இருக்கின்றீர்கள்.

புதுமைப் பெண், தமிழ் புதல்வன் திட்டம்

பள்ளிகளுக்கு செல்லுகின்ற குழந்தைகளுக்கு மட்டுமல்ல, பள்ளிக்கூடம் முடித்து அந்த குழந்தைகள் உயர்கல்வி படிக்க வேண்டும், காலேஜ் படிக்க வேண்டும் என்று, அரசு பள்ளிகளில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகள் உயர்கல்வியில் காலேஜ் சேர்ந்தால், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் மூலம் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் 1,000 ரூபாய் கல்வி ஊக்கக்தொகையை நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். பள்ளி படிப்பு முடித்து உயர்கல்வி சேருகின்ற மாணவர்களுடைய சதவீதம். இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே பல மாநிலங்களில் பார்த்தீர்கள் என்றால், 25 சதவீதம், 30 சதவீதத்திற்கு மேல் எந்த மாநிலத்திலும் கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கு தமிழ்நாடு தான் கிட்டத்தட்ட 50 சதவீத Gross Enrolment Ratioவுடன் இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே நம்முடைய தமிழ்நாடு முதல் இடத்தில் இருக்கிறது என்றால், அதற்கு காரணம் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் கல்விக்கு முக்கியத்துவம்.

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை

இந்த தமிழ் புதல்வன், புதுமைப் பெண் திட்டத்தின் மூலமாக மாதம் 1,000 ரூபாய் இதுவரை 8 லட்சம் மாணவ, மாணவிகள் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். அதுமட்டுமல்ல, இன்றைக்கு இந்தியாவையே திரும்பி பார்க்கக்கூடிய ஒரு திட்டம். இன்றைக்கு நம்முடைய மாநிலத்தை பார்த்து, பல மாநிலங்களில், பல அரசுகள் செயல்படுத்த முயற்சிக்கின்ற ஒரு திட்டம். சென்ற தேர்தல் அறிக்கையில் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் வாக்குறுதியாக கொடுத்த திட்டம். மகளிருக்கு 1,000 ரூபாய் உரிமைத் தொகை வழங்கப்படும் என்று சொன்ன திட்டம்.

புதிதாக எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும்?
 
இதை நம்முடைய முதலமைச்சர் இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு செப்டம்பர் 15 ஆம் தேதி அமல்படுத்தினார்கள். ஒவ்வொரு மாதமும் 1 கோடியே 20 லட்சம் மகளிருக்கு மாதம் 1,000 கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தின் மூலம் பயன்பெற்று வருகிறார்கள். நம்முடைய வேலூர் மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒவ்வொரு மாதமும் கிட்டத்தட்ட 2 இலட்சம் மகளிர் உரிமைத்தொகை பெற்று பயன்பெற்று வருகிறார்கள். இதில் இன்னொரு கூடுதல் மகிழ்ச்சியான செய்தி, வருகின்ற டிசம்பர் மாதம் முதல் இன்னும் கூடுதலான மகளிருக்கு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை கொடுக்கப்படும்" என்று கூறினார்.

மேலும் படிக்க | இலவச வீட்டுமனை பட்டா : 24 ஆண்டுகள் காத்திருப்பு, கனவை நனவாக்கிய விருதுநகர் கலெக்டர்

மேலும் படிக்க | 21 லட்சம் ரேஷன் கார்டு, டிசம்பரில் மகளிர் உரிமைத்தொகை - அமைச்சர் சக்கரபாணி

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Kalaignar Magalir Urimai Thogaimagalir urimai thogai schemeUdhayanidhi StalinTamil Nadu women welfare schemeTamilnadu Government

Trending News