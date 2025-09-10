English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

முதலில் பாஜகவிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்டெடுங்கள்.. பின்னர் தமிழகத்தை மீட்கலாம் - உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin Slams Edappadi Palaniswami: பாஜகவின் அறுவை சிகிச்சையால் அதிமுக ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்படும் நிலை ஏற்படும் என்றும் முதலில் பாஜகவிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்டெடுங்கள், பின்னர் தமிழகத்தை மீட்கலாம் என துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசி இருக்கிறார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Sep 10, 2025, 04:19 PM IST

Trending Photos

படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
camera icon7
Transformed body
படங்களில் வரும் கதாபாத்திரத்திற்காக உடல் அமைப்பை கட்டுக்கட்டாக மாற்றிய ஹீரோக்கள்!
இ-சேவை மையங்களில் வந்த புதிய வசதி! இனி கடன் வாங்குவதும் ஈஸி
camera icon9
eSevai
இ-சேவை மையங்களில் வந்த புதிய வசதி! இனி கடன் வாங்குவதும் ஈஸி
பிரபல கிரிக்கெட் வீரரை காதலிக்கும் பூஜா ஹெக்டே? அவரே சொன்ன உண்மை!
camera icon7
Pooja Hegde
பிரபல கிரிக்கெட் வீரரை காதலிக்கும் பூஜா ஹெக்டே? அவரே சொன்ன உண்மை!
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் செப்டம்பர் 10 புதன்கிழமை : இந்த ராசிகளுக்கு பண அதிர்ஷ்டம் உண்டு
முதலில் பாஜகவிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்டெடுங்கள்.. பின்னர் தமிழகத்தை மீட்கலாம் - உதயநிதி ஸ்டாலின்!

செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மறைமலைநகரில் நடைபெற்ற திமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், திமுக இளைஞரணித் தலைவரும் தமிழ்நாட்டின் துணை முதலமைச்சருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் பங்கேற்று பேசினார்.  அவர், தமிழக அரசியலில் திமுகவின் பங்களிப்பு, அதிமுக மற்றும் அதன் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி மீதான விமர்சனங்கள், மற்றும் திமுக கூட்டணியின் பலம் குறித்து விரிவாகப் பேசினார். 

Add Zee News as a Preferred Source

உதயநிதி ஸ்டாலின் பேசுகையில், நமது திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் போல அடக்குமுறைகளையும், நெருக்கடிகளையும் எதிர்கொண்ட இயக்கம் இன்று இந்தியாவில் வேறு எதுவும் இல்லை. மொழி உரிமை, மாநில உரிமைகள் போன்ற பல்வேறு போராட்டங்களில் திமுக ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், எண்ணற்ற தியாகங்கள் மற்றும் உயிர் தியாகிகள் இந்த இயக்கத்தில் உள்ளனர்.

எடப்பாடியை விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

"திமுகவை ஒழித்துவிட்டால் தமிழகத்தை வீழ்த்திவிடலாம் என்று ஒரு கூட்டம் நினைக்கிறது. ஆனால், கருப்பு மற்றும் சிவப்பு வேட்டி கட்டிய நீங்கள் இருக்கும் வரை அது நடக்காது" என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியை கடுமையாக விமர்சித்த உதயநிதி, "எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி, பாஸ் எடுத்துக்கொண்டு கிளம்பிவிட்டார்" என்று கேலி செய்தார். 

பழனிசாமி கூட்டங்களில் 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தை விமர்சித்ததையும், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்களை தாக்கிய சம்பவங்களையும் சுட்டிக்காட்டி, "எங்கள் தலைவர் (மு.க. ஸ்டாலின்) இவ்வாறு நடந்தால், ஆம்புலன்ஸ் அனுப்பி வைத்த பின்னரே பேச்சைத் தொடங்குவார். எடப்பாடி போல ஒரு தலைவர் இருக்கலாமா?" என்று கேள்வி எழுப்பினார். மேலும், அதிமுகவை பாஜகவுடன் ஒப்பிட்டு, "விரைவில் பாஜகவின் அறுவை சிகிச்சையால் அதிமுக ஐசியுவில் அனுமதிக்கப்படும்" என்று கூறினார்.

"கடைசியில் உங்களை காப்பாற்றுவதற்கும் எங்கள் தலைவர்தான் வருவார்" என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார். அதிமுகவில் இருக்கும் உட்பூசல்களையும் உதயநிதி விமர்சித்தார். "திமுகவில் ஒரு பிரச்சனை என்றால் நிர்வாகிகள் அறிவாலயத்திற்கு வருவார்கள், ஆனால் அதிமுகவில் பிரச்சனை என்றால் செங்கோட்டையன் போன்றவர்கள் 'ஹரித்துவார்' செல்வதாக கூறி பாஜக தலைவர்களை சந்தித்துவிட்டு வருகிறார்கள்" என்றும் அவர் கூறினார்.

அதிமுக தொண்டர்களுக்கான வேண்டுகோள்

அதிமுக தொண்டர்கள் தற்போது ஒரே குடையின் கீழ், பாஜகவின் அணியாக மாறிவிட்டதாக எண்ணிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று கூறிய உதயநிதி, "தமிழகத்தை காப்போம், தமிழகத்தை மீட்போம்" என்று பிரச்சாரம் செய்யும் பழனிசாமியைப் பார்த்து, "முதலில் பாஜகவிடமிருந்து அதிமுகவை மீட்டெடுங்கள்" என்று பகிரங்கமாக வேண்டுகோள் விடுத்தார்.

திமுக கூட்டணி - கொள்கை கூட்டணி

திமுகவின் கூட்டணியை பற்றி பேசிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "இது வெறும் தேர்தல் கூட்டணி அல்ல, கொள்கை கூட்டணி" என்று தெளிவுபடுத்தினார்.  "2017 முதல் இந்த கூட்டணியை யாராலும் தொட முடியாது, அசைத்து பார்க்க முடியாது. இன்னும் நிறைய இயக்கங்கள் நம் கூட்டணியில் இணைய மக்கள் காத்திருக்கிறார்கள்" என்றும் அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

மேலும், எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதல் ரவுண்டில் பாதி கட்சி காணாமல் போய்விட்டது. இரண்டாவது ரவுண்டில், பஸ்ஸில் அவர் மட்டும் தனியாக வருவார் என நினைக்கிறேன். டிரைவர் கூட வருவாரா என்ன தெரியவில்லை என்ன உதயநிதி ஸ்டாலின் கேலி செய்தார். 

மேலும் படிக்க: மக்களே உஷார்.. நாளை இந்த 4 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் - வானிலை மையம் அலர்ட்!

மேலும் படிக்க: நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
Udhayanidhi StalinEdappadi PalaniswamiAIADMKBJPDMK

Trending News