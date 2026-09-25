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பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் சீண்டல்: வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதல்வர் எங்கே? - உதயநிதி கேள்வி

Vandalur School Girl Harassment: பெண்கள் பாதுகாப்பில் அண்ணனாக இருப்பேன்; அரணாக இருப்பேன் என்று வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதலமைச்சர் எங்கே? என வண்டலூர் பள்ளி மாணவி பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளான சம்பவத்தை குறிப்பிட்டு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 25, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 01:01 PM IST
பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் சீண்டல்: வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதல்வர் எங்கே? - உதயநிதி கேள்வி
Image Credit: Udhayanidhi Stalin (Left), CM Vijay (Right) | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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