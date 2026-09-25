/பள்ளி மாணவிக்கு பாலியல் சீண்டல்: வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதல்வர் எங்கே? - உதயநிதி கேள்வி

Vandalur School Girl Harassment: செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூர் அடுத்து அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி ஒன்று இயங்கி வருகிறது. பள்ளியில் 10ஆம் வகுப்பு பயிலும் மாணவி ஒருவர், மர்ம நபர்களால் பாலியல் சீண்டலுக்கு ஆளாகி உள்ளார்.
பாதிக்கப்பட்ட மாணவி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், பள்ளி வளாகத்திற்குள்ளேயே சென்று மாணவிக்கு பாலியல் சீண்டலில் ஈடுபட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ச்சியாக அரங்கேறி வருகிறது. தற்போது பள்ளி வளாகத்திற்கு உள்ளேயே பாலியல் சீண்டல் சம்பவம் நடைபெற்றது பெற்றோர்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சி ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
வண்டலூர் கேளம்பாக்கம் சாலையை பெற்றோர்கள் பொதுமக்கள் என ஏராளமான திரண்டு பள்ளியினை முற்றுகையிட்டு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாலியல் குற்றங்களுக்கான கடுமையான நடவடிக்கையும் தண்டனைகளும் வழங்க வேண்டும் என்று அப்பகுதியில் உள்ள பெற்றோர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தனர்.
இந்நிலையில், வண்டலூரில் 10ஆம் வகுப்பு மாணவிக்கு பள்ளியிலேயே பாலியல் தொல்லை அளித்த விவகாரத்தில், சிங்கப்பெண் படை எங்கே? பெண்கள் பாதுகாப்பில் அண்ணனாக இருப்பேன்; அரணாக இருப்பேன் என்று வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதலமைச்சர் எங்கே? என சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பி உள்ளார்.
இதுகுறித்து உதயநிதி ஸ்டாலின் அவரது X பதிவில், "சென்னை வண்டலூர் அருகே அரசுப்பள்ளி மாணவியை மர்ம நபர்கள் சிலர் பட்டப்பகலில் பள்ளி வளாகத்தில் இருந்தே கடத்திச் சென்று கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
சிங்கப்பெண் படை எங்கே? பெண்கள் பாதுகாப்பில் அண்ணனா இருப்பேன் - அரணா இருப்பேன் என்று வாய்கிழிய வசனம் பேசிய முதலமைச்சர் எங்கே?— Udhay (@Udhaystalin) September 25, 2026
சென்னை வண்டலூர் அருகே அரசுப்பள்ளி மாணவியை மர்ம நபர்கள் சிலர் பட்டப்பகலில் பள்ளி வளாகத்தில் இருந்தே கடத்திச் சென்று கூட்டுப்பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளாக்கிய…
பெண்கள் பாதுகாப்பில் சமரசமில்லை (No compromise) என்று சொல்லிக்கொள்ளும் முதலமைச்சரின் ஆட்சியில், அரசுப்பள்ளி வளாகத்திலேயே பெண் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை என்பது வெட்கக்கேடு என உதயநிதி ஸ்டாலின் கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக முதலமைச்சர் விஜய் வருகிறார் என்று சொல்லி, இந்த சம்பவத்தை காவல்துறையும், அதிகாரிகளும் மூடி மறைக்க முயற்சி செய்வதும்; இந்த சம்பவத்தை பாம்புக்கடி என்று மடைமாற்றுவதும், தமிழ்நாடு எவ்வளவு மோசமானவர்கள் கைகளில் சிக்கி இருக்கிறது என்பதை வெளிச்சம் போட்டுக் காட்டுகிறது என உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
குற்றவாளிகளைப் பிடிக்க வக்கின்றி பாதிக்கப்பட்ட பெற்றோரின் செல்போன்களை கைப்பற்றி இந்த சம்பவம் குறித்து பொதுவெளியில் பேசக்கூடாது என்று போலீஸ் தரப்பில் மிரட்டல் விடுப்பதாகவும் சொல்லப்படுவதாக உதயநிதி ஸ்டாலின் சுட்டிக்காட்டி உள்ளார்.
ஆட்சியாளர்களின் அராஜகப் போக்கு, குற்றவாளிகளுக்கு கூடுதல் தைரியத்தை அளிப்பதோடு, பாதிக்கப்பட்டவர்களை மேலும் சித்திரவதை செய்வது போல் இருக்கிறது என்றும் அவர் கவலை தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த சம்பவத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மாணவிக்கு உரிய சிகிச்சை அளிப்பதோடு அவருக்கு உரிய நீதி கிடைக்க வேண்டும் என்றும் குற்றவாளிகள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் மேல் கடும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அரசுக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.
அரசுப்பள்ளி உட்பட அனைத்துப்பள்ளி வளாகங்களிலும் பிள்ளைகளின் பாதுகாப்பை அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும் இடைத்தேர்தல் வருகிறது என்று இந்த கொடுமையை மூடி மறைக்க முயற்சித்தால், மக்கள் இந்த ஆட்சியாளர்கள் முகத்தில் கரியை பூசுவது உறுதி என்றும் உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆளுங்கட்சியை சாடி உள்ளார்.