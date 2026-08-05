/டபுள் மீனிங்கில் பேசவில்லை... ஒரே ஒரு வருத்தம் தான்... விடுதலைக்கு பின் உதயநிதி பேச்சு

Udhayanidhi Stalin Press Meet: எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், திமுக இளைஞரணி செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் விஜய் மற்றும் நடிகை ஒருவரை அவதூறாகவும், ஆபாசமாகவும், இரட்டை அர்த்தம் தரும் சொற்களை பயன்படுத்தி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதாக கூறி 9 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு, காலை 10 மணியளவில் கைது செய்யப்பட்டார்.
இதைத் தொடர்ந்து, சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள அவரது இல்லத்தில் உதயநிதி ஸ்டாலின் கைதாகி, தஞ்சாவூர் போலீசாரால் போலீஸ் வாகனத்தில் தஞ்சைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். உடனே எதிர்க்கட்சித் தலைவரை கைது குறித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தை திமுக நாடியது.
வழக்கின் விசாரணையில், அவரை கைது செய்து ரிமாண்ட் செய்யும் எண்ணம் இல்லை என்றும் விசாரிக்கவே தஞ்சை அழைத்துச் செல்லப்படுகிறார் என்றும் அரசு தரப்பு வாதிட்டது. அந்த வகையில், அவரை விசாரணை முடிந்ததும் உடனே விடுவிக்க வேண்டும் என நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து, மாலை 7 மணியளவில் தஞ்சை செங்கிப்பட்டி காவல் நிலையத்திற்கு விசாரணைக்காக உதயநிதி ஸ்டாலின் அழைத்து வரப்பட்டார்.
சுமார் ஒருமணிநேரத்திற்கு மேலான விசாரணைக்கு பிறகு இரவு 8.15 மணிக்கு அவர் விடுவிக்கப்பட்டார். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் தொடங்க இருப்பதால் அவர் உடனே சென்னை திரும்ப வேண்டியிருந்தது. தஞ்சையில் இருந்து திருச்சி விமான நிலையம் விரைந்தார். அப்போது செல்லும் வழியில் கூட்டம் கூட்டமாக திமுகவினரும், பொதுமக்களும் அவர் வரவேற்றனர்.
தொடர்ந்து, திருச்சி விமான நிலையத்தில் அவர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தபோது, "கரூரில் 41 பேர் பலி கொடுத்த பின் இதே திருச்சி விமான நிலையத்தில் இருந்து புறமுதுகு காட்டி ஓடியவர் இன்றைய முதலமைச்சர். சென்னை விமான நிலையத்திலும் யாரையும் சந்திக்காமல் முடங்கிக் கிடந்தவர். நான் முதலமைச்சர் போல ஓடுகாலி அல்ல
திமுக சார்பாக விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக தஞ்சையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கூட்டணி கட்சியினர், பொதுமக்கள், திமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.
இந்த ஆட்சி அமைந்த பிறகு விவசாயிகளுக்கு என்ன மாதிரி துரோகம் செய்துள்ளனர். விவசாயிகளை எப்படி தேர்தல் வாக்குறுதி சொல்லி ஏமாற்றி உள்ளனர். மேகதாவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு தீவிரமாக முயற்சி செய்து வருகிறது. அங்கு இருக்கக்கூடிய முதலமைச்சர் அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தைக் கூட்டி மேகதாது அணை கட்ட போகிறோம் என கூறிக் கொண்டிருக்கிறார்.
தமிழகத்திற்கு திறக்க வேண்டிய நீர் திறக்கவில்லை. திமுக ஆட்சியின் போது மேட்டூர் அணையில் இருந்து தொடர்ச்சியாக தண்ணீர் திறந்து விடப்பட்டது. ஐந்து வருடங்களுக்கு பிறகு இந்த வருடம் தற்போது வரை தண்ணீர் திறக்கவில்லை. தண்ணீரைக் கேட்டு பெறுவதற்கான வக்கு இந்த தவெக அரசுக்கு இல்லை. கர்நாடகாவை எதிர்த்து பேச தைரியம் இல்லை.
தமிழ்நாட்டில் பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் இந்த தவெக அரசின் பாலிசி Diversion மட்டும் தான்!— DMK (@arivalayam) August 4, 2026
- மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. @udhaystalin அவர்கள்#தொடைநடுங்கி_அரசு pic.twitter.com/2VkJUuvxss
இதற்கெல்லாம் முதல்வர் பதில் சொல்ல வேண்டும். சட்டசபையில் பேசும்போதும் நான் கூறினேன் அனைத்து கட்சி கூட்டத்தை கூட்டங்கள், இது மாநிலத்தின் பிரச்சனை. ஆனால் அதற்கு செவி சாய்க்கவில்லை. இதை எல்லாம் வலியுறுத்தி கடந்த மூன்று மாத காலத்தில் அமைச்சர்கள் என்னென்ன செய்தார்கள் என ஆதாரத்துடன் பேசினேன்.
அதற்கு எல்லாம் தெம்பு இல்லாத, பதில் சொல்ல வக்கில்லாத அரசு, முதலமைச்சர் நமக்கு அமைந்துள்ளார். அதெல்லாம் விட்டுவிட்டு நான் பேசாத ஒரு விஷயத்தை எடிட் செய்து சில விஷயங்களை அதில் சேர்த்து உள்ளனர். நான் யாரையும் தவறாக பேசவில்லை. முழுக்க முழுக்க விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பேசினேன்.
இந்த கட்சி தற்குறி கூட்டம், முழுக்க முழுக்க திசை திருப்புவது, ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை மாநிலத்தில் எழும் போது வேறு பிரச்சனையை வெளிக்கொண்டு வருவது, போட்டோ எடுப்பது, ரீலீஸ் போடுவது என முதலமைச்சர் செய்கிறார்.
பள்ளிக்கூடங்களில் அமைச்சர்கள் ரீல்ஸ் போடுகின்றனர். இந்த அரசு இந்த முதல்வர் டைவர்ஷன் அரசியலை செய்கின்றனர். நாளை (இன்று) சட்டமன்றம் கூடுகிறது. இதுகுறித்து பேசுவார்கள் என தெரிந்து கொண்டு நான் பேசாத விஷயத்தை பேசிவிட்டேன் என தேசிய ஊடகங்கள் வரை பேச வைத்து பெரிய விஷயம் ஆக்கியுள்ளனர்.
இன்று காலை காவல்துறை வந்து என்னை கைது செய்தனர். நான் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தேன். நான் கருணாநிதி பேரன், நான் யாருக்கும் பயப்பட மாட்டேன் என கூறினேன். ஆனால் நீதிமன்றத்தில் சென்று விசாரணைக்காக அழைத்து செல்கிறேன் என கூறியுள்ளனர்.
ஒரு தேசவிரோதியை கூட்டி செல்வது போல சென்னையில் இருந்து என்னை அழைத்து வந்தனர். என்னையும் முறையாக பார்த்துக் கொள்ளவில்லை. தஞ்சாவூர் அழைத்துச் செல்ல வேண்டும், ஆனால் செங்கிபட்டியில் வைத்து விசாரணை என்ற பெயரில் பல கேள்விகளைக் கேட்டு இன்று என்னை அனுப்பி வைத்துள்ளனர். இதனை சட்டப்படி எதிர்கொள்வேன்.
எந்தவித தவறான எண்ணத்திலும் யாரையும் புண்படுத்தும் விதத்திலும் தாழ்த்தி பேச வேண்டும், குறிப்பிட்ட பெண்களை தாழ்த்தி பேச வேண்டும் என்ற எனக்கு எண்ணம் இல்லை. என்னுடைய பெற்றோர், என்னுடைய குடும்பம், என் தாய் தந்தை என்னை அப்படி வளர்க்கவில்லை.
என் மீதுள்ள பாசத்தால், அன்பால், என் கைதை கண்டித்து தமிழ்நாடு முழுவதும் போராடிய கழக மூத்த முன்னோடிகளுக்கும், தி.மு.கழக உடன்பிறப்புகளுக்கும் நான் தலை வணங்குகிறேன்!— DMK (@arivalayam) August 4, 2026
- மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சித் தலைவர் திரு. @udhaystalin அவர்கள்#தொடைநடுங்கி_அரசு pic.twitter.com/dWRYmpCMmZ
எனக்கு திருமணமாகி எனக்கு ஒரு மனைவி இருக்கிறார். அவருடன்தான் நான் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன். எனக்கு பெண் குழந்தை இருக்கிறார். தங்கை இருக்கிறார். எனக்கென்று ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. தமிழகத்தில் இருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் எனது தாய், தந்தையாக பார்த்து நான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன்.
இந்த பொய் வழக்கு போட்டு என்னை அச்சுறுத்தலாம் என நினைத்தார்கள். என்னுடைய கைதை கண்டித்து தொண்டர்கள், உடன்பிறப்புகள் பல்வேறு இடங்களில் ஆர்ப்பாட்டம் செய்தனர். கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்கள் என் மீது வைத்துள்ள அன்புக்கும் பாதத்திற்கும் தலை வணங்குகிறேன். அவர்கள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கிறேன். என்னுடன் அமைச்சர்கள், பொதுச் செயலாளர் அனைவரும் உடன் இருந்தனர். அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
நான் பேசியதை முழுதாக கேட்காமல் பார்க்காமல் ஆராயாமல் தவறாக பேசி விட்டேன் என சில தலைவர்கள் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர். அது எனக்கு வருத்தமாக உள்ளது. நான் தவறாக பேசவில்லை விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக பேசினதற்காக இந்த தரம் கெட்ட அரசு என்னை கைது செய்துள்ளது.
நான் மீண்டும் சொல்கிறேன். இந்த கைதுக்கு நான் கூச்சப்பட மாட்டேன். நான் மீண்டும் 100 முறை பேசுவேன். இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசி உள்ளேன் என்று கூறுகிறார்கள். நான் இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசவில்லை. ஒரே அர்த்தத்தில் தான் பேசினேன்.
மீண்டும் பேசுவேன், கடந்த ஆட்சியில் தண்ணீர் முறையாக வந்தது. மீண்டும் காவிரிக்கு இந்த ஆண்டு தண்ணீர் வரவில்லை. ஆனால் வரவேண்டும் என்றுதான் நான் பேசினேன். இதை ஒரு ஆட்சியாக நான் பார்க்கவில்லை ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரமாக பார்க்கிறேன். என்னை பயமுறுத்துவதற்கும் திசை மாற்றுவதற்கும் இந்த கைது நடந்துள்ளது.
அதிமுகவுக்கு சோபா அனுப்பி பர்சேஸ் செய்ய பார்க்கிறது. இந்த முதல்வருக்கு தமிழ்நாடு வரலாறு, திமுக வரலாறு தெரியவில்லை. மக்கள் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். மக்கள் நிச்சயம் பதில் தருவார்கள் நாங்கள் நாளை (இன்று) சட்டமன்றம் செல்கிறோம். எங்கள் தலைவர் எங்களுக்கு உரிய அறிவுரையை கூறுவார்" என பேசினார்.
பின்னர் சென்னை திரும்பிய பின்னர் நள்ளிரவில் திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினை, உதயநிதி ஸ்டாலின் சந்தித்தார். இதுகுறித்து அவர் X தளத்தில், "விவசாயிகளின் துயர் துடைக்க வக்கற்ற சோபா மாடல் அரசு, பிரச்சினைகளை திசைதிருப்புவதற்காக என்னை கைது செய்திருக்கிறது. தஞ்சை ஆர்ப்பாட்டத்தில் தேவையற்ற வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்தியதாக ஆளுங்கட்சியின் Abusive warriors-ஐ வைத்து என் மீது அவதூறு பரப்பினார்கள்.
பொய் வழக்குகளைப்பதிவுச் செய்து சென்னையில் இருந்து தஞ்சைக்கு அலைக்கழிப்பதாக நினைத்து, யாரையோ திருப்திப்படுத்த முயன்றிருக்கிறார்கள். என்னைக் கைது செய்ததும் மீடியாவைப் பார்த்து, இந்தக் கைதை காமடியாகப் பார்க்கிறேன் என்று கூறிவிட்டுத்தான் வந்தேன். போலீஸைப் பார்த்து பயந்து ஓடிப்போய் விடவில்லை.
விவசாயிகளின் துயர் துடைக்க வக்கற்ற #SofaModel அரசு, பிரச்சினைகளை திசைதிருப்புவதற்காக என்னை கைது செய்திருக்கிறது.— Udhay (@Udhaystalin) August 4, 2026
தஞ்சை ஆர்ப்பாட்டத்தில் தேவையற்ற வார்த்தைகளை நான் பயன்படுத்தியதாக ஆளுங்கட்சியின் Abusive warriors-ஐ வைத்து என் மீது அவதூறு பரப்பினார்கள்.
பொய் வழக்குகளைப்பதிவுச்… pic.twitter.com/5KroOiDwp2
ஆனால் இன்றைய முதலமைச்சர் கரூரில் 41 பேர் இறந்தபோதும் அவர்கள் குடும்பத்தாரையும் பார்க்காமல், மீடியாவையும் பார்க்காமல் கைது செய்து விடுவார்களோ என்று அச்சத்தில் தலைதெறிக்க ஓடியதை நாடறியும். கரூரில் அத்தனை உயிர்கள் பலியான போதும் - அடுத்த ஒரு மாதத்தில் பட விளம்பரத்துக்காக மலேசியா போய் குத்தாட்டம் போட்டவர்தான் இவர்" என ஜனநாயன் பட விழாவை குறப்பிட்டுள்ளார்.
மேலும் அவர், "முதலமைச்சர் வேண்டுமானால் கைதுக்கு பயப்படலாம். நான் அதற்கெல்லாம் அஞ்சமாட்டேன். நான் கலைஞரின் பேரன். முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் அவர்களின் மகன். விவசாயிகளுக்காகப் போராடி கைதாவது என்றால், ஒருமுறை அல்ல 100 முறை கூட கைதாவேன்.
விவசாயிகளின் நலனுக்காக 300 கிலோ மீட்டர் அல்ல 3000 கிலோமீட்டருக்கு மேல் அழைத்துச் சென்றாலும், நான் செல்லத்தயார். உங்கள் அடக்குமுறை எங்கள் மக்கள் பணிகளை ஒரு நாளும் தடுக்காது.
என்னுடைய கைதை கண்டித்த தோழமை இயக்கங்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு அரசியல் கட்சித் தலைவர்களுக்கும், தமிழ்நாடு முழுவதும் எனக்கு ஆதரவாக ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்திய கட்சியின் உடன்பிறப்புகளுக்கும் என் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்" என பதிவிட்டுள்ளார்.