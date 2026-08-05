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டபுள் மீனிங்கில் பேசவில்லை... ஒரே ஒரு வருத்தம் தான்... விடுதலைக்கு பின் உதயநிதி பேச்சு

Udhayanidhi Stalin : இரட்டை அர்த்தத்தில் பேசவில்லை, ஒரே அர்த்தத்தில்தான் பேசினேன் என்றும் மீண்டும் பேசுவேன் என்றும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் செய்தியாளர் சந்திப்பில் பேசியிருந்தார். கடந்த ஆட்சியில் தண்ணீர் முறையாக வந்தது என்றும் மீண்டும் காவிரிக்கு இந்த ஆண்டு தண்ணீர் வரவில்லை என்றும்தான் நான் பேசினேன் என தெரிவித்தார்.

Written BySudharsan G
Published: Aug 05, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:04 AM IST
டபுள் மீனிங்கில் பேசவில்லை... ஒரே ஒரு வருத்தம் தான்... விடுதலைக்கு பின் உதயநிதி பேச்சு
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Press Meet | Image Source : X/@Udhay

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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