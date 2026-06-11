/தூத்துக்குடி சம்பவம்: விஜய்யின் ரசிகைக்கு அநீதி... சரமாரியாக விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin Latest News: தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் இளம்பெண் தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகளால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பு ஏற்படுத்திய நிலையில், கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமையில் ஈடுபட்ட தமிழக வெற்றி கழக நிர்வாகிகள் மற்றொரு பெண்ணையும் கூட்டுப் பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ள சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. இந்த சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி, கண்டனங்களை எழுப்பி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், இதற்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் விமர்சனம் செய்துள்ளார்.
இதுகுறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், ”உண்மையிலேயே பெண்கள் பாதுகாப்பில் முதலமைச்சருக்கு அக்கறை இருக்கிறதா?" என்று தமிழ்நாட்டுப் பெண்களை எல்லாம் கொதிப்படைய வைத்துள்ளது. ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜயின் ரசிகை ஒருவருக்கு நடந்துள்ள அநீதி. இந்தப் பெண்ணை ஸ்ரீவைகுண்டம் த.வெ.க எம்.எல்.ஏ. சரவணனுக்கு நெருக்கமான அக்கட்சி நிர்வாகிகள் இருவர், வேலை வாங்கித்தருவதாகக் கூறி காரில் அழைத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர்.
அமைச்சர் புஸ்ஸி ஆனந்திடம் பேசி உனக்கு வேலை வாங்கித் தருகிறேன் என்று எம்.எல்.ஏ சரவணன் சமரசம் பேச முயன்றதாக பாதிக்கப்பட்டப் பெண் கூறியுள்ளார். இதேபோல், இன்னொரு பெண்ணும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அந்தப் பெண் கூறுகிறார். இன்னொரு அமைச்சருக்கும் இந்தப் பிரச்சினை தெரியும் என்கிறார். எல்லாம் மேலிடத்துக்கு தெரியும் என்று குற்றவாளிகள் கூறியதாகவும் சொல்லி உள்ளார்.
ஆளுங்கட்சியில் "யார் அந்த மேலிடம்" என்று மக்கள் கேட்கின்றனர். தனிமனித ஒழுக்கம்' பற்றி பாடமெடுத்துள்ள முதலமைச்சரின் ஒட்டுமொத்த SofaModel அரசும், இந்த விவகாரத்தை மூடிமறைக்க முயன்றுள்ளது. குற்றத்தை செய்தவர்களை பாதுகாக்க முயன்றதோடு மட்டும் இல்லாமல், பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை கட்சியில் இருந்தும் நீக்கி இருக்கிறார்கள்.
பாலியல் வன்கொடுமை செய்திகளை கேட்கும் போதெல்லாம் நெஞ்சம் கலங்குகிறது - பதறுகிறது என்று 2 நாட்கள் முன்பு முதலமைச்சர் பேசினார். ஆனால், தன் கட்சியைச் சேர்ந்த த.வெ.க. ஆட்களே பாலியல் வன்கொடுமை செய்தால், பாதிக்கப்பட்ட பெண் மீது நடவடிக்கை எடுக்கிறார். Reels எடுத்து Post செய்ய தான் 'சிங்கப்பெண்' பிரிவை முதலமைச்சர் உருவாக்கினாரா?
இந்த கேள்விகளுக்கு முதலமைச்சர் என்ன பதில் வைத்திருக்கிறார்? ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் பாதிக்கப்பட்டப் பெண்ணிற்கு முழுமையான நீதி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குற்றவாளிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்பட்ட எம்.எல்.ஏ சரவணன் உடனடியாக பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும். அவருக்கு ஆதரவாக இருந்த ஆளுங்கட்சி மேலிட புள்ளிகள் யாரென்று விசாரித்து அவர்கள் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்” என கூறி உள்ளார்.
தூத்துக்குடியில் கடந்த மே மாதம் மூன்றாம் தேதி இளம் பெண்ணை வேலை வாங்கித் தருவதாக கூறி தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகியான சிறுவைகுண்டம் ஆறுமுகம் மங்கலம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த பாலா என்ற பாலமுருகன் மற்றும் ராம்நாடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஜெயபால் ஆகிய இருவரும் பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் மற்றும் மற்றொரு பெண்ணை காரில் அழைத்து சென்றுள்ளனர்
அப்போது காரில் செல்லும்போது குளிர்பானத்தில் மயக்க மருந்து கொடுத்து பாதிக்கப்பட்ட இளம் பெண்ணை ஏர்வாடி அருகே உள்ள ஒரு தனியார் விடுதியில் வைத்து பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளனர். இதைத்தொடர்ந்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு பாதிக்கப்பட்ட இளம்பெண் தமிழக வெற்றிக்கழக நிர்வாகிகள் பாலமுருகன் மற்றும் ஜெயபால் ஆகியோர் தன்னை கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக ஸ்ரீவைகுண்டம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்ததை தொடர்ந்து காவல்துறையினர் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் பாலமுருகன் மற்றும் ஜெயபால் ஆகிய இருவரை கைது செய்தனர்.
இந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெறும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகரியைச் சேர்ந்த இளம் பெண் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட வழக்கில் தன்னுடன் சேர்த்து மற்றொரு பெண்ணையும் பாலமுருகன் மற்றும் ஜெயபால் ஆகியோர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்துள்ளதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் அதிர்ச்சி தகவலை தெரிவித்தார். இந்த சம்பவத்தில் தனக்கு தொடர்ந்து ஸ்ரீவைகுண்டம் தமிழக வெற்றிக்கழக சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரவணன் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் தொடர்ந்து கொலை மிரட்டல் மற்றும் அவதூறு பரப்பி வருவதாக பாதிக்கப்பட்ட பெண் குற்றச்சாட்டி இருந்தார்.