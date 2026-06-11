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தூத்துக்குடி சம்பவம்: விஜய்யின் ரசிகைக்கு அநீதி... சரமாரியாக விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!

Udhayanidhi Stalin Latest News: ஸ்ரீவைகுண்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜயின் ரசிகை ஒருவருக்கு நடந்துள்ளது அநீதி என எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், உண்மையில் பெண்கள் பாதுகாப்பில் முதலமைச்சருக்கு அக்கறை இருக்கிறதா எனவும் உதயநிதி ஸ்டாலின் கேள்வி எழுப்பபியுள்ளார்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jun 11, 2026, 01:28 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 01:37 PM IST
தூத்துக்குடி சம்பவம்: விஜய்யின் ரசிகைக்கு அநீதி... சரமாரியாக விமர்சித்த உதயநிதி ஸ்டாலின்!
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Latest News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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