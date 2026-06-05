/உதயநிதி காரசாரமான பேச்சு... காட்டமாக பதிலடி கொடுத்த தவெக - முழு விவரம்

Udhayanidhi Stalin : தமிழகத்தில் அண்மையில் நடந்து முடிந்த சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, அரசியல் களம் புதிய திருப்பங்களைச் சந்தித்து வருகிறது. இந்நிலையில், சென்னை சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்ற தற்போதைய தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள், தனக்கு வாக்களித்து வெற்றி தேடித்தந்த கழக நிர்வாகிகளுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நன்றி அறிவிக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார். அவர் காரசாரமாக பேசிய நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் காட்டமான பதிலடி கொடுத்துள்ளது.
கூட்டத்தின் தொடக்கத்தில் தொண்டர்களிடையே உரையாற்றிய உதயநிதி ஸ்டாலின், "சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய நான்கு வட மாவட்டங்களில் உள்ள அனைத்துத் தொகுதிகளிலும் திமுக கூட்டணிக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டு, வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த போதிலும், சேப்பாக்கம் - திருவல்லிக்கேணி தொகுதி மக்கள் திமுகவின் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை மீண்டும் நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளனர். நான் வெறும் மூன்று நாட்கள் மட்டுமே இங்கு பிரச்சாரம் செய்தேன். ஆனால், இந்த வெற்றிக்கு முழு முதற்காரணம் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகள் மக்களுடன் மக்களாக நின்று உழைத்த நமது கழக நிர்வாகிகள்தான்" என்று நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிட்டார்.
மேலும், "தேர்தல் முடிவுகளால் திமுகவினர் யாரும் சோர்வடையத் தேவையில்லை. முகத்தை இறுக்கமாக வைத்திருக்க வேண்டாம். இந்தத் தோல்வி தற்காலிகமானது; நாம் நிச்சயம் மிக வலிமையோடு மீண்டு வருவோம்" எனத் தொண்டர்களுக்கு நம்பிக்கையூட்டினார்.
தேர்தல் தோல்வி குறித்து மிக வெளிப்படையாகப் பேசிய எதிர்க்கட்சித் தலைவர், "இந்தத் தேர்தல் முடிவுகள் நாம் மட்டும் அல்ல, தமிழக மக்களே எதிர்பார்க்காத ஒன்று. இன்னும் சொல்லப்போனால் தற்போதைய முதலமைச்சரே எதிர்பார்க்காத ஒன்றுதான். நாம் களத்தில் உண்மையான எதிரி யார் என்பதைச் சரியாகக் கணிக்கத் தவறிவிட்டோம். இல்லாத ஒரு எதிரியோடு சண்டை போட்டு, நம் கவனத்தைச் சிதறடித்துவிட்டோம்.
மக்கள் மீது நாம் 'அதிதீவிர நம்பிக்கை' வைத்துவிட்டோம். ஊர் ஊராகச் சென்று பொதுமக்களிடம் ஓட்டுக் கேட்ட நாம், நமது சொந்தக் குடும்பத்தினரிடமும், நம் வீட்டு இளைஞர்களிடமும் முத்தமிழறிஞர் கலைஞரின் திட்டங்களையும், நமது திராவிட மாடல் அரசின் சாதனைகளையும் கொண்டு சேர்க்க மறந்துவிட்டோம். இனிவரும் காலங்களில் நம் வீட்டுப் பிள்ளைகளை முதலில் அரசியல் படுத்த வேண்டும்" என்று சுயவிமரிசனப் பார்வையை முன்வைத்தார்.
"புதிய அரசு பொறுப்பேற்று 25 நாட்கள் ஆகிவிட்டது. இதுவரை உருப்படியாக ஒரு திட்டமாவது கொண்டு வரப்பட்டுள்ளதா? ஏற்கனவே பணியில் இருக்கும் பெண் காவலர்களை வைத்துக்கொண்டு, போலீஸ் வாகனங்களுக்குப் புதிய ஸ்டிக்கர் மட்டும் ஒட்டி, அதற்கு 'சிங்கப்பெண் திட்டம்' எனப் பெயர் சூட்டப் பார்க்கிறார்கள். ஒரு நயா பைசா கூடுதல் செலவில்லாத திட்டத்தைக் கூட இவர்களால் இன்னும் முறையாகத் தொடங்க முடியவில்லை" என்றார்.
திராவிட மாடல் Vs சோபா மாடல்:
"கடந்த 2021-ல் நமது கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சராகப் பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே, கடுமையான நிதி நெருக்கடி மற்றும் கொரோனா பேரிடர் காலத்திலும், ஐந்து முக்கியக் கோப்புகளில் கையெழுத்திட்டார். மகளிருக்கு இலவச விடியல் பயணத் திட்டம், ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு ரூ.4,000 கொரோனா நிவாரணம், ஆவின் பால் விலை குறைப்பு, பெட்ரோல் விலை குறைப்பு போன்ற திட்டங்களை முதல் நாளே கொண்டு வந்தார். ஆனால், இந்த புதிய முதலமைச்சர் எங்கு சென்றாலும் சோபா பின்னாடியே செல்கிறது; இது மக்கள் நலனுக்கான ஆட்சி அல்ல, வெறும் 'சோபா மாடல் ஆட்சி'" என்று கிண்டலடித்தார்.
"தேர்தல் முடிவுகள் வந்த அன்று இரவு, திமுக எம்.எல்.ஏ-க்கள் தங்களின் தலைவரைப் பார்க்க சென்னைக்கு வர ரயிலிலும், பஸ்ஸிலும் டிக்கெட் புக் செய்துகொண்டிருந்தனர். ஆனால், ஆளுங்கட்சியினரோ மற்றும் அதிமுகவினரோ தங்களின் எம்.எல்.ஏ-க்கள் கட்சி மாறிவிடுவார்களோ என்ற பயத்தில், யாருக்கும் தெரியாமல் திருட்டுத்தனமாக ரிசார்ட்டுகளில் ரூம் புக் செய்துகொண்டிருந்தனர். இதுதான் திமுகவிற்கும் மற்ற கட்சிகளுக்கும் உள்ள வித்தியாசம்" என்றார்.
"தேர்தல் முடிவுகள் முழுமையாக வெளியாவதற்கு முன்பே, நமது தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்களின் முகத்தைக் காட்டி, திமுக தொண்டர்களின் உழைப்பால் வாக்குகளைப் பெற்று வென்ற காங்கிரஸ் இயக்கம், தலைவருக்கு ஒரு நன்றிகூடச் சொல்லாமல் துரோகம் செய்துவிட்டு ஓடிவிட்டது. இந்த நன்றிகெட்ட கூட்டத்தை திமுககாரன் எக்காலத்திலும் மறக்க மாட்டான். வெறும் 5 எம்.எல்.ஏ-க்களை வைத்துக்கொண்டு, நம்மிடமிருந்து பிரிந்து சென்ற சில கட்சிகளின் ஆதரவோடும், நமது தலைவரின் பெருந்தன்மையான தயவாலும்தான் இந்த ஆட்சி இன்று அரியணையில் அமர்ந்திருக்கிறது" என்று போட்டுடைத்தார்.
"ஆளுங்கட்சி தரப்பில் வெற்றி பெற்றுள்ள 108 பேரில், கிட்டத்தட்ட 106 தொகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்குத் தங்களின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் யார் என்றே தெரியவில்லை. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் இரவு முழுவதும் மின்தடை ஏற்பட்டதால் மக்கள் போராடினர். அப்போது செய்தியாளர்கள் 'உங்கள் எம்.எல்.ஏ-விடம் போய் முறையிட வேண்டியதுதானே?' எனக் கேட்டதற்கு, 'எங்கள் எம்.எல்.ஏ யார் என்றே எங்களுக்குத் தெரியாது, தெரிந்தால் தானே அவர் வீட்டுக்குப் போக முடியும்' என மக்கள் ஆவேசப்பட்டுள்ளனர்".
"தற்போது அமைச்சர்களாகப் பொறுப்பேற்றிருப்பவர்கள் யார் தெரியுமா? கஞ்சா விற்றவர்கள், போதைப்பொருள் கடத்தியவர்கள், மனைவியைக் கொடுமைப்படுத்தியவர்கள், பிளாக்கில் சினிமா டிக்கெட் மற்றும் திருட்டு விசிடி விற்றவர்கள், போலி மருத்துவம் பார்த்தவர்கள் மற்றும் வாச்சாத்தி கொடுமைக்குக் காரணமானவர்கள்தான் இன்று சட்டமன்றத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.
இதில் கொடுமை என்னவென்றால், எந்த அமைச்சருக்கு எந்தத் துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது என்றே அவர்களுக்குத் தெரியவில்லை. ஒரு அமைச்சர் செய்தியாளர்களைப் பார்த்து, 'நான் சுற்றுச்சூழல் அமைச்சரா அல்லது சுற்றுலாத்துறை அமைச்சரா?' எனக் கேட்கிறார். 'ஒரு கோமாளி அரண்மனைக்குள் நுழைவதால் அவன் அரசன் ஆகிவிட முடியாது, அந்த அரண்மனைதான் சர்க்கஸ் கூடாரமாக மாறும்' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப இந்த ஆட்சி சர்க்கஸாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது" என்று விமர்சித்தார்.
"புதிய அரசு அமைந்த 25 நாட்களிலேயே தமிழக அரசு விழாவில் தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துப் பாடல் 3-வது இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது, இதைக் கேட்க துப்பில்லை. திருவள்ளுவருக்கு மீண்டும் காவி பெயிண்ட் அடிக்கிறார்கள்; இந்த அரசு ஓரமாய் நின்று வேடிக்கை பார்க்கிறது. கர்நாடக துணை முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார், 'திமுக ஆட்சி போய்விட்டது, இனி மேகதாது அணையைக் கட்டுவோம்' என வெளிப்படையாகக் கூறுகிறார். அதற்கும் இந்த அரசிடம் எதிர்ப்புக் குரல் இல்லை".
"தமிழகத்தில் நாளுக்கு நாள் கொலை, கொள்ளை மற்றும் பாலியல் வன்கொடுமைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. குழந்தையிலிருந்து பாட்டி வரை பாலியல் கொடுமைகளால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். இதைப் பற்றிச் சட்டமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பினால், 'ஆறு மாதம் சும்மா இருப்பேன் என்று சொன்னீர்களே, அதற்குள் பேசுகிறீர்களே' என்று முதலமைச்சர் அழுது புலம்புகிறார். சட்டம் ஒழுங்கு சீர்குலையும் போது எதிர்க்கட்சியாகிய நாங்கள் வாயை மூடிக்கொண்டு வேடிக்கை பார்க்க முடியாது" என்று எச்சரித்தார்.
பொய் வாக்குறுதிகளைத் தட்டி கேட்போம்
தேர்தல் சமயத்தில் புதிய அரசு கொடுத்த வாக்குறுதிகள் அனைத்தையும் திமுக தொடர்ந்து நினைவூட்டும் என்று கூறிய உதயநிதி, "விவசாயிகளுக்கு 5 ஏக்கர் வரை பயிர்க்கடன் தள்ளுபடி என்றார்கள், இன்று விவசாயிகளுக்குப் பட்டை நாமம் சாத்தப்பட்டு அவர்கள் தெருவில் போராடுகிறார்கள். 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் என்றார்கள், இப்போது 500 யூனிட்டிற்கு மேல் பயன்படுத்தினால் சலுகை கிடையாது என்கிறார்கள். மகளிர் உரிமைத் தொகை ரூ.2,500, ஆண்டுக்கு 6 இலவச சிலிண்டர்கள், பட்டுப்புடவை, தங்கச் சங்கிலி என அள்ளி வீசப்பட்ட பொய் வாக்குறுதிகளை மக்கள் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். அவற்றை நிறைவேற்றும் வரை திமுக ஓயாது" என்றார்.
திமுகவின் அடுத்தகட்ட நகர்வுகள் குறித்துப் பேசிய உதயநிதி, "இந்தத் தேர்தல் தோல்வி குறித்து ஆராய மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள் ஒரு உயர்நிலைக் குழுவை அமைத்துள்ளார். அவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் கள ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்த பின், கழகத்தின் நலன் கருதி தலைவர் நல்ல முடிவுகளை எடுப்பார். இன்று ரீல்ஸ் பார்த்து ஓட்டுப் போட்ட மக்கள், தங்களின் தவறை உணர்ந்து செய்தித்தாள்களையும், அசெம்பிளி நேரலைகளையும் பார்க்கத் தொடங்கிவிட்டனர். இந்த விழிப்புணர்வுதான் தற்போதைய அரசின் வீழ்ச்சிக்கான தொடக்கம். 'முத்துவேல் கருணாநிதி ஸ்டாலின் எனும் நான்...' என்று நமது தலைவர் மீண்டும் தமிழக முதலமைச்சராகப் பதவியேற்கும் நாள் மிகத் தூரத்தில் இல்லை" என்று கூறித் தனது உரையை முடித்தார்.
தவெக கொடுத்துள்ள பதிலடி
இதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பிலும் காரசாரமான பதிலடி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக அக்கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ பக்கத்தில் கொடுத்துள்ள பதிலடியில், " நடந்து முடிந்த தேர்தலில் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் தலை தப்பினோம் என்று பயந்து அலறி கரை ஒதுங்கி இருக்கும் கட்டுமரம் வெற்றுமரமான உளறல்நிதியின் உருட்டுக்களையும் தோல்வி ஃபோபியாவின் புகைச்சலையும் நன்றி தெரிவிக்கும் பொதுக்கூட்டத்தில் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்.
இனிமேல்தான் வீட்டில் ஓட்டு கேட்கப் போகிறார்களாம்?. அப்படியெனில் இவ்வளவு காலமாக நீங்கள் ஓட்டுக் கேட்டது காட்டிலா கதறல்நிதி?. இப்போது தெரிகிறதா?. ரியாலிட்டி புரியாமல் ரீல் விடுபவர்கள் இவர்கள்தான் என்பது. ஸ்டிக்கர் ஒட்டுகிறோமாம் நாம். இருக்கிற காவல்துறையில் தனிப்பிரிவு ஏற்படுத்தி அதற்குத்தானே பெயரிடுகிறோம். உங்களைப்போல ஜெயலலிதா அம்மையாரின் திட்டங்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டும் கீழ்த்தரமான அரசியலைச் செய்யவில்லைதானே?. செய்யவும் மாட்டார் எங்கள் தலைவர்.
சாமானியக் குடும்பத்தில் பிறந்த நம் கழகத்தினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதைப் பார்த்துக் கோபாலபுரத்து குமுறல்நிதி பொறாமையில் பொங்கி வெடிக்கிறார். போதமையில் முறுக்குப் பிழிகிறார். வாட்ஸப் செய்திகளை எல்லாம் மனப்பாடம் செய்து வாந்தி எடுப்பதே தி.மு.க.வினர் வேலை என்பதை இந்த உதறல்நிதி உறுதிப்படுத்துகிறார்.
அடுத்தவர் சொத்தை அபகரிப்பதுபோல கூட்டணிக் கட்சிகளின் ஓட்டுக்களையும் தங்கள் ஓட்டுக்களுடன் சேர்த்துச் சொல்லி பிம்பிளிக்கி பிலாப்பியாகப் பிதற்றுகிறார் இந்தக் கோபாலபுரத்துக் குமட்டல்நிதி. அல்லு சில்லாக மாறியது இவர்தான் என்று அறியாமலே யாரையோ சொன்னதாகச் சொல்கிறார் இந்த சொதப்பல்நிதி.
கொளத்தூரை மட்டுமா கோட்டை விட்டனர்?. செயிண்ட் ஜார்ஜ் கோட்டையையே கோட்டை விட்ட இந்த சேட்டைநிதி, தலைவரின் ‘கோட்'டைப் பற்றிப் பேசவில்லை என்கிறார். பிறகேன் இப்போது மட்டும் இந்தப் பிதற்றல்?. சேப்பாக்கம் சிதறல்நிதியின் அப்பாவை சி.எம் சார் என்றபோது பொத்துக்கொண்டு வந்த கோபம் இப்போது நீங்கள் சொல்கிறபோது இனிக்கிறதா?.
சொந்தமாக யோசிக்க வக்கில்லாமல் நம் வெற்றித் தலைவர் பேச்சை, அவரது பாணியை அப்படியே ஈயடிச்சான் காப்பியடித்து Copy - Paste கழகமாக மாறி வருகிறது தீயசக்தி தி.மு.க. இதையே இந்த சேப்பாக்கம் sadwalkநிதியும் செய்து சேதாரமாகிறார். நாகரிகம் என்றால் என்னவென்றே தெரியாமல் காமெடி என்ற பெயரில் கதறி உளறும் ஒவ்வாமைநிதிக்கு மக்கள் மேலும் மேலும் தொடர்ந்து தோல்விப் பாடம் புகட்டப்போவது உறுதி." என அக்கட்சி கூறியுள்ளது.