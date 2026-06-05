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உதயநிதி காரசாரமான பேச்சு... காட்டமாக பதிலடி கொடுத்த தவெக - முழு விவரம்

Udhayanidhi Stalin : சென்னை திருவல்லிக்கேணியில் எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், முதலமைச்சர் விஜயை கடுமையாக விமர்சித்து பேசிய நிலையில் அதற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகம் பதிலடி கொடுத்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 05, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 07:57 AM IST
உதயநிதி காரசாரமான பேச்சு... காட்டமாக பதிலடி கொடுத்த தவெக - முழு விவரம்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin Slams CM Vijay

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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