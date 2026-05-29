  • /பஞ்ச் டயலாக் பேசியவர் இப்ப டீப் ஸ்லீப் மோடில் -தவெக அரசை வறுத்தெடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

பஞ்ச் டயலாக் பேசியவர் இப்ப டீப் ஸ்லீப் மோடில் -தவெக அரசை வறுத்தெடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

Udhayanidhi Stalin Slams TVK Govt: கடலூரில் 25 வயது பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் அன்றாடம் நடப்பதாகக் கூறியுள்ளார். தேர்தல் காலத்தில் பஞ்ச் டயலாக் பேசிய முதலமைச்சர் தற்போது 'டீப் ஸ்லீப் மோடுக்கு' சென்றுவிட்டார் என்றும், சட்டம் ஒழுங்கைக் கற்றுக்கொள்ளும் வரை தமிழ்நாடு தாங்காது என்றும் காரசாரமாக விமர்சித்துள்ளார்.

Written ByShiva Murugesan
Published: May 29, 2026, 05:20 PM IST|Updated: May 29, 2026, 05:20 PM IST
Image Credit: Udhayanidhi Slams #SofaModel Government Over Rising Crime Rates in TN | Image: File / AI Generated

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

