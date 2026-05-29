/பஞ்ச் டயலாக் பேசியவர் இப்ப டீப் ஸ்லீப் மோடில் -தவெக அரசை வறுத்தெடுத்த உதயநிதி ஸ்டாலின்

Udhayanidhi Stalin Slams TVK Govt: கடலூரில் 25 வயது பெண் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் அன்றாடம் நடப்பதாகக் கூறியுள்ளார். தேர்தல் காலத்தில் பஞ்ச் டயலாக் பேசிய முதலமைச்சர் தற்போது 'டீப் ஸ்லீப் மோடுக்கு' சென்றுவிட்டார் என்றும், சட்டம் ஒழுங்கைக் கற்றுக்கொள்ளும் வரை தமிழ்நாடு தாங்காது என்றும் காரசாரமாக விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை: தமிழகத்தில் அண்மைக்காலமாக அரங்கேறி வரும் தொடர் குற்றச்சம்பவங்கள் மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு நிலை குறித்து, எதிர்க்கட்சித் தலைவரும் திமுக முதன்மைச் செயலாளருமான உதயநிதி ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ சமூக வலைதளப் பக்கத்தில் தவெக (தமிழக வெற்றி கழகம்) அரசை மிகக் கடுமையான வார்த்தைகளால் விமர்சித்துள்ளார். கடலூரில் நிகழ்ந்த இளம் பெண் கொலை வழக்கு, 'சிங்கப்பெண் படை' திட்டக் குளறுபடிகள் ஆகியவற்றை முன்வைத்து முதலமைச்சரை நோக்கி அவர் அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளார்.
கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க இளம் பெண் ஒருவர் மிகக் கொடூரமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தையும் உலுக்கியுள்ளது. இந்தத் துயரச் சம்பவத்தை சுட்டிக்காட்டி தனது கண்டனத்தைப் பதிவு செய்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், "கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. இப்படி தொடர்ச்சியாக நடக்கும் குற்றச்சம்பவங்களை பார்க்கும்போது, தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு என்ற ஒன்று இருக்கிறதா இல்லையா என்ற சந்தேகம் மக்களுக்கு இயல்பாகவே எழுகிறது" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்தக் கொலைச் சம்பவம் மாநிலத்தின் பாதுகாப்புச் சூழல் குறித்த விவாதங்களை மீண்டும் பொதுவெளியில் தீவிரமாக்கியுள்ளது.
தேர்தல் பிரச்சாரக் களங்களில் தவெக தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளையும், தற்போதைய ஆட்சி நிர்வாகத்தையும் ஒப்பிட்டு மிகக் கடுமையான அரசியல் விமர்சனங்களை உதயநிதி முன்வைத்துள்ளார்.
"தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் போது பக்கம் பக்கமாக பேப்பர்களை வைத்துக் கொண்டு, சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி வாய்கிழிய 'பஞ்ச் டயலாக்' பேசியவர், இன்று முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்தவுடன் முற்றிலும் அமைதியாகிவிட்டார்" என்று சாடியுள்ளார்.
ஆட்சிக்கு வருவதற்கு முன்பு அதிரடி காட்டியவர்கள், தற்பொழுது மாநிலமே பதற்றத்தில் இருக்கும் போது 'டீப் ஸ்லீப் மோடுக்கு' (ஆழ்ந்த உறக்க நிலை) சென்றுவிட்டதாக விமர்சித்துள்ளார்.
இந்த 'Sofa Model' அரசு அமைந்தது முதல், தமிழகத்தில் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமை போன்ற கொடூரக் குற்றங்கள் நடக்காத நாளே இல்லை என்கிற அவலநிலை உருவாகியுள்ளதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
கடலூரில் 25 வயது மதிக்கத்தக்க பெண் ஒருவர் கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டுள்ளது மிகுந்த அதிர்ச்சியை எற்படுத்துகிறது.— Udhay (@Udhaystalin) May 29, 2026
இப்படி தொடர்ச்சியா நடக்குற குற்றச்சம்பவங்களை பார்க்கும் போது, தமிழ்நாட்டுல சட்டம் ஒழுங்குன்ற ஒன்னு இருக்கா இல்லையான்னு மக்களுக்கு சந்தேகம் வருது.
இந்த #SofaModelஅரசு…
பெண்களின் பாதுகாப்பிற்காக தவெக அரசால் பெரிதும் விளம்பரப்படுத்தப்பட்ட 'சிங்கப்பெண் படை' (SingappenN Padai) திட்டத்தின் தொடக்க விழா கடைசி நேரத்தில் ரத்து செய்யப்பட்டதை உதயநிதி கடுமையாகச் சாடியுள்ளார்.
எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தற்போதைய தவெக அரசு மற்றும் முதலமைச்சர் மீது முன்வைத்துள்ள முக்கிய விமர்சனங்களைச் சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.
வரிசை எண்
முக்கியக் குற்றச்சாட்டு / நிகழ்வு
உதயநிதி ஸ்டாலினின் கடுமையான விமர்சனம்
|1.
|கடலூர் இளம் பெண் கொலை
|25 வயதுப் பெண் கொடூரமாகக் கொலை செய்யப்பட்டது அதிர்ச்சியளிக்கிறது. சட்டம் ஒழுங்கு இருக்கிறதா என்ற சந்தேகம் எழுகிறது.
|2.
|தேர்தல் கால வாக்குறுதிகள்
|தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் பக்கம் பக்கமாக பேப்பர் வைத்து சட்டம் ஒழுங்கு பற்றி 'வாய்கிழிய பஞ்ச் டயலாக்' பேசினார்கள்.
|3.
|தற்போதைய முதலமைச்சரின் செயல்பாடு
|முதலமைச்சர் நாற்காலியில் அமர்ந்தவுடன் அனைத்து அதிரடிகளையும் கைவிட்டு 'Deep Sleep Mode'-க்கு சென்றுவிட்டார்.
|4.
|அன்றாடக் குற்றங்களின் எண்ணிக்கை
|இந்த #SofaModel அரசு அமைந்தது முதல் கொலை, கொள்ளை, பாலியல் வன்கொடுமைகள் நடக்காத நாளே இல்லை.
|5.
|'சிங்கப்பெண் படை' குளறுபடி
|கடைசி நேரத்தில் திட்டத்தின் தொடக்க விழாவை ரத்து செய்துவிட்டு, வெறும் பெயரையும் யூனிஃபார்மையும் மாற்றுவதுதான் மாற்றமா?
6.
சட்டம் ஒழுங்கு நிர்வாகம்
முதலமைச்சர் சட்டம் ஒழுங்கைக் கற்றுக்கொண்டு வரும் வரை தமிழ்நாடு தாங்காது (Tamil Nadu Thangathu CM Sir)
தனது பதிவின் நிறைவாக முதலமைச்சருக்கு நேரடி எச்சரிக்கை விடுத்துள்ள உதயநிதி ஸ்டாலின், சட்டம் ஒழுங்கை நிலைநாட்டுவதற்கு அரசுக்கு இன்னும் எவ்வளவு கால அவகாசம் தேவை என்று வினவியுள்ளார். "நீங்கள் பொறுமையாக டைம் எடுத்து, சட்டம் ஒழுங்கை எப்படிக் காப்பாற்றுவது என்று கற்றுக் கொண்டு வரும் வரை, தமிழ்நாட்டு மக்கள் காத்துக்கொண்டிருக்க முடியாது. தமிழ்நாடு அதனைத் தாங்காது முதலமைச்சரே!" என்று மிகக் காரசாரமாகத் தனது பதிவை முடித்துள்ளார்.
உதயநிதி ஸ்டாலினின் இந்த அதிரடி மற்றும் காட்டமான பதிவு தற்போது தமிழக அரசியல் வட்டாரத்தில் பெரும் புயலைக் கிளப்பியுள்ளது. சமூக வலைதளங்களில் #SofaModel மற்றும் #SingappenNPadai ஆகிய ஹேஷ்டேகுகள் வைரலாகி வருகின்றன. எதிர்க்கட்சியினரின் இந்த அடுக்கடுக்கான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு ஆளுங்கட்சியான தவெக தரப்பிலிருந்து என்ன மாதிரியான பதிலடி வரப்போகிறது என்பதை ஒட்டுமொத்த தமிழகமும் உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக்கிறது.
பொதுமக்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் சட்டம்-ஒழுங்கு விவகாரத்தில் அரசு கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்பதே நடுநிலையாளர்களின் தற்போதைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.