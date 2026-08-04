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உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சு: பெண்களின் கண்ணியத்தை சீண்டாதீர்கள்- கவுண்டம்பாளையம் MLA கனிமொழி சந்தோஷ் கண்டனம்

Udhayanidhi Stalin Controversy:  பொது வாழ்க்கையில் உயர்ந்த பொறுப்பில் இருப்பவர்கள், அரசியல் கருத்து வேறுபாடுகளை நாகரிகமாகவும் பொறுப்புணர்வுடனும் வெளிப்படுத்த வேண்டும்: கவுண்டம்பாளையம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி சந்தோஷ்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Aug 04, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:22 PM IST
உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சு: பெண்களின் கண்ணியத்தை சீண்டாதீர்கள்- கவுண்டம்பாளையம் MLA கனிமொழி சந்தோஷ் கண்டனம்
Image Credit: MLA Kanimozhi on Udhayanidhi Issue (Photo: Social Media)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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உதயநிதி சர்ச்சை பேச்சு: பெண்களின் கண்ணியத்தை சீண்டாதீர்கள்- MLA கனிமொழி
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