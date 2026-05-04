தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உடுமலைப்பேட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 125 தொகுதியாகும். உடுமலைப்பேட்டை சட்டமன்றத் தொகுதியின் விவசாயம் மற்றும் தொழிற்சாலைகளைத் தனது முதன்மைப் பொருளாதார ஆதாரமாகக் கொண்டுள்ளது. இத்தொகுதியில் நெல், கரும்பு, தென்னை மற்றும் காய்கறி சாகுபடி மிகச் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. குறிப்பாகத் தென்னை விவசாயம் இங்கு மிக அதிகம் என்பதால் தேங்காய் எண்ணெய் ஆலைகள் மற்றும் கயிறுத் தயாரிப்புத் தொழில்கள் உலக அளவில் ஏற்றுமதி செய்யும் தரத்தில் இத்தொகுதியில் வளர்ந்துள்ளன.
உடுமலைப்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் உடுமலைப்பேட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
உடுமலைப்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக(DMK): எம். ஜெயகுமார்
அதிமுக (ADMK): உடுமலை ராதா கிருஷ்ணன்
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): ராம்குமார்
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): சங்கர்
உடுமலைப்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 2,30,976
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,10,178
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,20,771
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 27
உடுமலைப்பேட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 87.37% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
உடுமலைப்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி: கே. ராதா கிருஷ்ணன் (அதிமுக) - 96,893 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: கே. தென்னரசு (காங்கிரஸ்) (திமுக கூட்டணி) - 74,998 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: பாபு ரஞ்சேந்திர பிரசாத் (நாதக) - 8,592 வாக்குகள்
நான்காம் இடம்: ஸ்ரீநிதி (மநிம) - 8,163 வாக்குகள்
உடுமலைப்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் உடுமலைப்பேட்டை தொகுதியில் 71.50% வாக்குகள் பதிவாகின.
திருப்பூர் மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
