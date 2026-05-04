தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உளுந்தூர்பேட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 77 தொகுதியாகும். உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியின் முதன்மைத் தொழிலாக வேளாண்மை விளங்குகிறது, இங்குள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் நெல், கரும்பு, மணிலா (நிலக்கடலை) மற்றும் உளுந்து சாகுபடி மிக அதிக அளவில் நடைபெறுவதால், இது ஒரு செழிப்பான விவசாய மண்டலமாகத் திகழ்கிறது. குறிப்பாக, இங்கு விளைவிக்கப்படும் கரும்புகளைக் கொண்டு இயங்கும் சர்க்கரை ஆலைகள் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்றன. இத்தொகுதி சென்னை - திருச்சி (NH - 45) ஒரு முக்கியப் போக்குவரத்து சந்திப்பாக இருப்பதால் உணவகங்கள் மற்றும் சிறு வணிகம் சார்ந்த தொழில்களும் இங்கு செழிப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.
உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்
2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்.
உளுந்தூர்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
திமுக (DMK): ஜி.ஆர்.வசந்த வேலு
அதிமுக (ADMK): ஆர்.குமாரகுரு
நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): லோகேஸ்வரி
தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம். சுதாகர்
உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி வாக்காளர் எண்ணிக்கை
மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,00,699
ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,50, 411
பெண் வாக்காளர்கள்: 1,50,244
மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 44
உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி வாக்கு சதவீதம்
2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.25% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).
உளுந்தூர்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021
வெற்றி:ஏ.ஜே. மணிக்கண்ணன் (திமுக) - 1,15,451 வாக்குகள்
இரண்டாம் இடம்: ஆர். குமாரகுரு (அதிமுக) - 1,10,195 வாக்குகள்
மூன்றாம் இடம்: எல். புஷ்பா மேரி (நாதக) - 9,000 வாக்குகள்
உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்
2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியில் 82.69% வாக்குகள் பதிவாகின.
கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்
