English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

Ulundurpet Election Result 2026:  கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் உள்ள உளுந்தூர்பேட்டை (Ulundurpet) சட்டமன்றத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட கட்சி வாரியான வெற்றி மற்றும் தோல்வியை தழுவிய வேட்பாளர் பட்டியலை குறித்து அறிந்துக்கொள்ளுங்கள்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : May 4, 2026, 07:26 AM IST
  • உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் 2026
  • உளுந்தூர்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026
  • உளுந்தூர்பேட்டை வாக்காளர்கள் எண்ணிக்கை

Trending Photos

குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
camera icon8
Jupiter Nakshatra Transit
குரு நட்சத்திர பெயர்ச்சில்: திடீர் பண மழை, 5 ராசிகளுக்கு ஆரம்பமாகிறது பொற்காலம்
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
camera icon7
TN Assembly Election
வாக்கு எண்ணிக்கை: டாஸ்மாக் கடைகளுக்கு நாளை விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Ketu Peyarchi
கேது பெயர்ச்சி: இந்த 4 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. தொட்டதெல்லாம் செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
camera icon9
vijay
விஜய் டெபாசிட் பெறுவாரா? பெரம்பூர், திருச்சி கிழக்கில் தேவைப்படும் வாக்குகள் எவ்வளவு?
தமிழ்நாடு தேர்தல் 2026: உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்: கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள உளுந்தூர்பேட்டை, தமிழக சட்டமன்றத்தின் 77 தொகுதியாகும். உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியின் முதன்மைத் தொழிலாக வேளாண்மை விளங்குகிறது, இங்குள்ள மக்கள் பெரும்பாலும் நெல், கரும்பு, மணிலா (நிலக்கடலை) மற்றும் உளுந்து சாகுபடி மிக அதிக அளவில் நடைபெறுவதால், இது ஒரு செழிப்பான விவசாய மண்டலமாகத் திகழ்கிறது. குறிப்பாக, இங்கு விளைவிக்கப்படும் கரும்புகளைக் கொண்டு இயங்கும் சர்க்கரை ஆலைகள் ஆயிரக்கணக்கானோருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்குகின்றன. இத்தொகுதி சென்னை - திருச்சி (NH - 45) ஒரு முக்கியப் போக்குவரத்து சந்திப்பாக இருப்பதால் உணவகங்கள் மற்றும் சிறு வணிகம் சார்ந்த தொழில்களும் இங்கு செழிப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Add Zee News as a Preferred Source

உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி சட்டசபை தேர்தல் 2026 விவரங்கள்

2026-ஆம் ஆண்டு தேர்தல் ஏப்ரல் 23 அன்று நடைபெற்று முடிந்துள்ள நிலையில், 2026 மே 4 ஆம் தேதி வரும் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதிக்கான தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும். 

உளுந்தூர்பேட்டை வேட்பாளர்கள் பட்டியல் 2026

திமுக (DMK):  ஜி.ஆர்.வசந்த வேலு 

அதிமுக (ADMK):  ஆர்.குமாரகுரு

நாம் தமிழர் கட்சி (NTK): லோகேஸ்வரி

தமிழக வெற்றி கழகம் (TVK): எம். சுதாகர்

உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி  வாக்காளர் எண்ணிக்கை

மொத்த வாக்காளர்கள்: 3,00,699

ஆண் வாக்காளர்கள்: 1,50, 411

பெண் வாக்காளர்கள்: 1,50,244

மூன்றாம் பாலினத்தவர்: 44

உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி  வாக்கு சதவீதம்

2026 தேர்தலில் இத்தொகுதியில் பதிவான வாக்கு சதவீதம் சுமார் 89.25% ஆகும் (இது முந்தைய தேர்தலை விட அதிகம்).

உளுந்தூர்பேட்டை சட்டசபை தேர்தல் முடிவு 2021

வெற்றி:ஏ.ஜே. மணிக்கண்ணன் (திமுக) - 1,15,451 வாக்குகள்

இரண்டாம் இடம்: ஆர். குமாரகுரு  (அதிமுக) - 1,10,195 வாக்குகள்

மூன்றாம் இடம்: எல். புஷ்பா மேரி (நாதக) - 9,000 வாக்குகள்

உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதி  சட்டசபை தேர்தல் 2021 வாக்கு சதவீதம்

2021-ஆம் ஆண்டு சட்டசபை தேர்தலில் உளுந்தூர்பேட்டை தொகுதியில் 82.69% வாக்குகள் பதிவாகின.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சட்டமன்றத் தொகுதிகள் பட்டியல்

ரிஷிவந்தியம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 

சங்கராபுரம் சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

கள்ளக்குறிச்சி சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Ulundurpet ResultKallakurichi DistrictDMKAIADMKTN Assembly Election

Trending News