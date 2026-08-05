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லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சென்னை மாவட்ட ஆளுநராக உமா அனில்குமார் நியமனம்

ஐசிஎல் குழுமத்தின் CEO மற்றும் துணைத் தலைவருமான உமா அனில்குமார், சென்னை லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மாவட்டம் 3241-F இன் மாவட்ட ஆளுநராகப் (District Governor) பொறுப்பேற்கிறார். இலவச மருத்துவ முகாம்கள், கல்வி உதவிகள், பெண் தொழில்முனைவோர் ஊக்குவிப்பு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு உள்ளிட்ட பல மனிதநேயச் செயல்பாடுகளை அவர் முன்னெடுக்கவுள்ளார். இவருக்கான மாவட்ட அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா 2026 ஆகஸ்ட் 2 அன்று சென்னை வடபழனியில் உள்ள ஹோட்டல் கிரீன் பார்க்கில் நடைபெறுகிறது.

Written ByZEE TAMIL NEWS
Published: Aug 05, 2026, 04:35 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 04:35 PM IST
லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சென்னை மாவட்ட ஆளுநராக உமா அனில்குமார் நியமனம்
Image Credit: Uma Anilkumar Appointed Lions District 3241-F Governor

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