/லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சென்னை மாவட்ட ஆளுநராக உமா அனில்குமார் நியமனம்

கொச்சி: புகழ்பெற்ற தொழிலதிபரும், சமூக சேவையாளருமான ஐசிஎல் குழுமத்தின் (ICL Group) தலைமை செயல் அதிகாரி (CEO), துணைத் தலைவரும் (Vice Chairperson), முழுநேர இயக்குநருமான (Whole-Time Director) உமா அனில்குமார், லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் சென்னை மாவட்டத்தின் (Lions Clubs International, Chennai District) மாவட்ட ஆளுநராக (District Governor) அதிகாரப்பூர்வமாக பொறுப்பேற்கிறார். உலகின் மிகப்பெரிய மனிதநேய சேவை அமைப்புகளில் ஒன்றான லயன்ஸ் இயக்கத்தின் இந்த உயரிய பொறுப்பு, அதன் மிகவும் மதிப்புமிக்க தலைமைப் பதவிகளில் ஒன்றாகும்.
மாவட்ட ஆளுநராக, உமா அனில்குமார் நூற்றுக்கணக்கான லயன்ஸ் கிளப்புகளையும் ஆயிரக்கணக்கான உறுப்பினர்களையும் வழிநடத்தி, சமூகங்களுக்கு சேவை செய்வதற்கும் நீடித்த சமூக மாற்றத்தை உருவாக்குவதற்கும் லயன்ஸ் இயக்கத்தின் மனிதநேயப் பணிகளை முன்னெடுப்பார். இந்த நியமனம், வணிகத் தலைமைத்துவம் மற்றும் சமூக சேவையில் அவர் தொடர்ந்து ஆற்றி வரும் அர்ப்பணிப்பை பிரதிபலிக்கிறது. வலுவான கல்விப் பின்னணி, உயர்ந்த மதிப்புகள், தெளிவான பார்வை மற்றும் நோக்கத்துடன் வளர்ந்த உமா அனில்குமார், நிறுவன வளர்ச்சியுடன் இணைந்து பிறருக்கும் முன்னேறும் வாய்ப்புகளை உருவாக்குவதே உண்மையான வெற்றி என்ற நம்பிக்கையுடன் செயல்படும் திறமையான தொழில்துறை தலைவராக திகழ்கிறார்.
ஐசிஎல் குழுமத்தின் தலைமை செயல் அதிகாரி, துணைத் தலைவர் மற்றும் முழுநேர இயக்குநராக, நிதிச் சேவைகள், சுற்றுலா, ஃபேஷன், மருத்துவ சேவைகள், முதலீடுகள் மற்றும் ரியல் எஸ்டேட் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் நிறுவனத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு அவர் முக்கிய பங்காற்றியுள்ளார். அவரது தொலைநோக்கு வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்தியாவை மட்டுமல்லாது மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலும் ஐசிஎல் குழுமம் நம்பகமான மற்றும் மதிப்புமிக்க நிறுவனமாக தன்னுடைய தடத்தை பதித்துள்ளது.
வணிக உலகிற்கு அப்பாற்பட்டும், உமா அனில்குமார் மனிதநேய சேவைகளில் தொடர்ந்து தன்னை அர்ப்பணித்து வருகிறார். மருத்துவ முகாம்கள், கல்வி உதவிகள், பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பங்களுக்கு நிதியுதவி மற்றும் பல்வேறு நலத்திட்டங்கள் மூலம் எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளார். தேவையுள்ளவர்களுக்கு உதவுவது என்பது கருணையின் வெளிப்பாடு மட்டுமல்ல, ஒவ்வொருவரின் பொறுப்பும் ஆகும் என்ற உறுதியான நம்பிக்கையை அவர் கொண்டுள்ளார். பெண்களின் பொருளாதார முன்னேற்றத்தை நோக்கமாகக் கொண்டு தொழில்முனைவு, வேலை வாய்ப்பு மற்றும் நிதி சுயநிறைவை உருவாக்கும் தளமாக துலைன் ஃபேஷன் (Tuline Fashion) உருவாக்கப்பட்டதும், உமா அனில்குமார் முன்னெடுத்த முக்கியமான முயற்சிகளில் ஒன்றாகும்.
தொழில்துறை தலைமைத்துவம் மற்றும் சமூக சேவையில் அவர் ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்புகளுக்காக, பல்வேறு அமைப்புகளிடமிருந்து பல மதிப்புமிக்க விருதுகளையும் பாராட்டுகளையும் பெற்றுள்ளார்.
தொலைநோக்கு திட்ட மாவட்ட ஆளுநராக பொறுப்பேற்கும் உமா அனில்குமார், சமூகங்களில் நீடித்த மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பல்வேறு மனிதநேயத் திட்டங்களைக் கொண்ட விரிவான செயல் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்த உள்ளார்.
பொறுப்பேற்பதற்கு முன்னதாக பேசிய உமா அனில்குமார், லயன்ஸ் இயக்கத்தின் மனிதநேய சேவைகளை மேலும் விரிவுபடுத்தி, கூட்டு சேவையின் மூலம் சமூகத்தில் அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை உருவாக்க உறுதிபூண்டார்.
“தலைமை என்பது முன்னணியில் நிற்பது அல்ல. அதிகமான மக்களை வழிநடத்தவும், சேவை செய்யவும், மாற்றத்தை உருவாக்கவும் ஊக்குவிப்பதே உண்மையான தலைமை. நாம் சேவை செய்யும் ஒவ்வொரு சமூகத்திற்கும் அதிக நம்பிக்கை, கருணை மற்றும் வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும் ஒரு ஆண்டை ஒன்றிணைந்து உருவாக்குவதே எங்கள் நோக்கம்.”
லயன்ஸ் கிளப்ஸ் இன்டர்நேஷனல் மாவட்டம் 3241-F, சென்னை, மாவட்ட ஆளுநர் உமா அனில்குமார் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெறும் மாவட்ட அமைச்சரவை பதவியேற்பு விழா, 2026 ஆகஸ்ட் 2 ஆம் தேதி மாலை 6.00 மணிக்கு, சென்னை, வடபழனியில் உள்ள ஹோட்டல் கிரீன் பார்க் வளாகத்தில் நடைபெறுகிறது.
லயன் எம். உதயகுமார்– மாவட்ட அமைச்சரவை செயலாளர்
லயன் டி. சிவக்குமார்– மாவட்ட அமைச்சரவை பொருளாளர்
எம்.ஜே.எஃப். லயன் ஓய். ராஜேஸ்வர ராவ் – கவுன்சில் ஒருங்கிணைப்பாளர்
மாவட்ட ஆளுநர் உமா அனில்குமார் அவர்களுடன் இணைந்து, மாவட்ட அமைச்சரவை மற்றும் பல்வேறு குழுக்களின் உறுப்பினர்கள், லயன்ஸ் ஆண்டின் முழு காலத்திலும் மாவட்டம் 3241-F முழுவதும் மனிதநேய சேவைத் திட்டங்கள், தலைமைத்துவ மேம்பாட்டு முயற்சிகள் மற்றும் சமூக முன்னேற்றத் திட்டங்களை முன்னெடுத்து, லயன்ஸ் இயக்கத்தின் உலகளாவிய தாரக மந்திரமான "We Serve" (நாம் சேவை செய்கிறோம்) என்ற உயரிய கொள்கையை மேலும் வலுப்படுத்த உள்ளனர்.
தொலைநோக்கு தலைமைத்துவம், தொழில்துறை சிறப்பு மற்றும் மனிதநேய சேவையில் ஆழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றின் தனித்துவமான இணைப்புடன், உமா அனில்குமார் தனது சேவைப் பயணத்தின் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குகிறார். சமூகங்களில் அர்த்தமுள்ள மாற்றத்தை ஏற்படுத்தவும், எண்ணற்ற மக்களின் வாழ்வில் நிலையான தாக்கத்தை உருவாக்கவும் அர்ப்பணிப்புடன் செயல்படும் சிறப்புமிக்க தலைமை அணியை அவர் வழிநடத்தவுள்ளார்.