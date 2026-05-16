/வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை : ஈரோடு, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம்

Unemployment Assistance Scheme: வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற நாகப்பட்டினம், ஈரோடு மாவட்டத்தினர் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர்கள் முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளனர்.
Unemployment Assistance Scheme: தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் சார்பில், படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தும் நோக்கில் மாதந்தோறும் உதவித்தொகை வழங்கும் திட்டம் மிகச்சிறப்பாகச் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் அடிப்படையில், 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டிற்கான வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை திட்டத்தின்கீழ் தகுதியுடைய இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களும், ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்களும் தனித்தனியே தங்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளனர். இத்திட்டத்தின் முழுமையான தகுதிகள், நிபந்தனைகள் மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறைகள் கீழே விரிவாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மாவட்ட வாரியான தகுதி வரம்புகள் மற்றும் காலக்கெடு
நாகப்பட்டினம் மாவட்டம்:
நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தின் மூலம் 01.04.2026 முதல் 30.06.2026 வரையிலான நடப்பு காலாண்டிற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 31.03.2026 அன்றைய தேதியில், நாகப்பட்டினம் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது கல்வித் தகுதியைப் பதிவு செய்து, தொடர்ந்து 5 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்துள்ள பொதுப் பிரிவினர் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியுடையவர் ஆவர். மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களைப் பொறுத்தமட்டில், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து 1 ஆண்டு காலம் முடிவுற்றிருந்தாலே இத்திட்டத்தின் கீழ் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
ஈரோடு மாவட்டம்:
ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த படித்த வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள் தங்களின் விண்ணப்பங்களை மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் சமர்ப்பிக்கலாம். வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தங்களது பதிவைத் தொடர்ந்து புதுப்பித்து, 31.03.2026 தேதியின்படி 5 ஆண்டுகள் கடந்த பொதுப் பிரிவினரும், 1 ஆண்டு கடந்த மாற்றுத்திறனாளிகளும் தகுதியானவர்கள் ஆவர். விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது பள்ளி அல்லது கல்லூரிக் கல்வியை முழுமையாகத் தமிழ்நாட்டிலேயே முடித்திருக்க வேண்டும். அல்லது அவர்களின் பெற்றோர்/பாதுகாவலர் குறைந்தபட்சம் 15 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் குடியிருந்ததற்கான சான்றினைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கல்வித் தகுதியும் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை விவரமும்:
இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பதாரர்களின் கல்வித் தகுதிக்கு ஏற்ப மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் உதவித்தொகை விவரங்கள் பின்வருமாறு பிரிக்கப்பட்டுள்ளது:
|கல்வித் தகுதி
|பொதுப் பிரிவினருக்கான மாத உதவித்தொகை
|மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாத உதவித்தொகை
|பள்ளியிறுதி வகுப்பு தோல்வி (SSLC Fail - முறையாகப் பள்ளியில் படித்துத் தோல்வியுற்றவர்கள்)
|₹ 200/-
|₹ 600/-
|பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி (SSLC Pass)
|₹ 300/-
|₹ 600/-
|மேல்நிலைக்கல்வி / பட்டயப்படிப்பு (12th Pass / Diploma)
|₹ 400/-
|₹ 750/-
|பட்டப்படிப்பு (Graduates)
|₹ 600/-
|₹ 1,000/-
யாரெல்லாம் தகுதியற்றவர்கள்?
பொறியியல், மருத்துவம், விவசாயம், மற்றும் கால்நடை அறிவியல் போன்ற தொழில்முறை மற்றும் தொழில்நுட்பப் பட்டம் பெற்றவர்கள் இவ்வுதவித்தொகையைப் பெறத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர்.
வயது வரம்பு மற்றும் குடும்ப ஆண்டு வருமானம்
உதவித்தொகை திட்டத்தின் பயனைப் பெற விண்ணப்பதாரர்கள் வயது வரம்பு 31.03.2026 அன்றைய நிலவரப்படி, தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் பழங்குடியின (SC / ST) விண்ணப்பதாரர்கள் 45 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். இதர வகுப்பைச் சேர்ந்த பொதுப் பிரிவினர் 40 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு வயது உச்சவரம்பு ஏதும் கிடையாது.
குடும்ப ஆண்டு வருமானம்: பொதுப் பிரிவு விண்ணப்பதாரர்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.72,000/- க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். மாற்றுத்திறனாளி விண்ணப்பதாரர்களுக்கு எவ்வித வருமான உச்சவரம்பும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கக் கூடாது?
விண்ணப்பதாரர்கள் தற்சமயம் தினசரி பள்ளி அல்லது கல்லூரிக்குச் சென்று நேரடியாகப் பயிலும் மாணவராக இருக்கக் கூடாது. இருப்பினும், அஞ்சல் வழி அல்லது தொலைதூரக் கல்வி மூலம் படிப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர் அரசுத்துறையிலோ அல்லது தனியார் துறையிலோ எந்தவிதமான ஊதியம் பெறும் பணியிலும் இருக்கக் கூடாது. முற்றிலும் வேலையில்லாதவராக இருத்தல் வேண்டும். சுய வேலைவாய்ப்பிலும் ஈடுபட்டிருக்கக் கூடாது.
இதர நிதியுதவிகள்: விண்ணப்பதாரர்கள் அரசிடமிருந்தோ அல்லது தனியாரிடமிருந்தோ வேறு எந்தவொரு நிதியுதவியையும், உதவித்தொகையையும் பெறுபவராக இருக்கக் கூடாது. குறிப்பாக, தமிழக அரசின் 'கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை' மற்றும் இதர ஓய்வூதியத் திட்டங்களில் பயன் பெறுபவர்கள் இத்திட்டத்திற்குத் தகுதியற்றவர்கள் ஆவர்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தேவையான ஆவணங்கள்
தகுதியுடைய மனுதாரர்கள் விண்ணப்பப் படிவங்களை இரண்டு வழிகளில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மைய அலுவலகத்தில் வேலை நாட்களில் நேரடியாகச் சென்று இலவசமாகப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான [https://tnvelaivaaippu.gov.in](https://tnvelaivaaippu.gov.in) என்ற முகவரியிலிருந்தும் விண்ணப்பப் படிவங்களை நேரடியாகப் பதிவிறக்கம் (Download) செய்து கொள்ளலாம்.
முதல்முறை விண்ணப்பிப்பவர்கள் இணைக்க வேண்டிய ஆவணங்கள்:
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப் படிவத்துடன் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கியில் தொடங்கப்பட்ட சேமிப்புக் கணக்குப் புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல், அடையாளச் சான்று மற்றும் குடும்ப அட்டை, கல்வித் தகுதிச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அடையாள அட்டை ஆகிய ஆவணங்களை இணைத்து வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் நேரில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
ஏற்கனவே உதவித்தொகை பெறுபவர்களுக்கான அறிவிப்பு:
ஏற்கனவே இவ்வலுவலகங்கள் வாயிலாக உதவித்தொகை பெற்று வரும் பொது மற்றும் மாற்றுத்திறனாளி பயனாளிகள், தங்களது உதவித்தொகை தொடர்ந்து கிடைப்பதற்குரிய சுயஉறுதி ஆவணத்தினை பூர்த்தி செய்து நேரிலோ அல்லது தபால் மூலமாகவோ அந்தந்த மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் தவறாமல் சமர்ப்பிக்குமாறு ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் பிரத்யேகமாகத் தெரிவித்துள்ளார். எனவே, நாகப்பட்டினம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த தகுதியும், நிபந்தனைகளுக்கு உட்பட்ட தேவையுடைய இளைஞர்கள் இந்த நல்வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி உடனே விண்ணப்பித்து பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.