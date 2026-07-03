Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /வேலைவாய்ப்பற்றோர் இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை அறிவிப்பு - முழு விவரம்

வேலைவாய்ப்பற்றோர் இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை அறிவிப்பு - முழு விவரம்

Thoothukudi unemployment assistance : தூத்துக்குடி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 03, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:04 PM IST
வேலைவாய்ப்பற்றோர் இளைஞர்களுக்கான உதவித்தொகை அறிவிப்பு - முழு விவரம்
Image Credit: Thoothukudi unemployment assistanceSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ஜூலை 7 புதன் பெயர்ச்சி: கொடிகட்டிப் பறக்கப்போகும் 4 ராசிகள் இவைதான்
Mercury transit1 hr ago
2
Delhi1 hr ago
3
EPFO1 hr ago
4
Aadhaar Update1 hr ago
5
Tiruvarur farmers loan2 hrs ago