தவெக மாநாட்டில் புதுப்பாடல் வெளியீடு..! சினிமா பாட்ட விட சூப்பரா இருக்கே..

Unga Vijay Naa Varen TVK Song : தவெக கட்சியின் புதிய பாடல், மதுரை மாநாட்டில் வெளியிடப்பட்டது. இதனை விஜய் பாடியிருக்கிறார்.இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கு பார்ப்போம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 21, 2025, 05:30 PM IST
  • தவெக மதுரை மாநாடு
  • விஜய் குறித்த பாடல் வெளியீடு
  • சினிமா பாட்டை விட சூப்பர்..

தவெக மாநாட்டில் புதுப்பாடல் வெளியீடு..! சினிமா பாட்ட விட சூப்பரா இருக்கே..

Unga Vijay Naa Varen TVK Song : தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் இரண்டாவது மாநில மாநாடு, மதுரை பாரபத்தியில் நடந்திருக்கிறது. பெருமளவில் நடந்த இந்த விழாவில் லட்சக்கணக்கான தவெக தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். இதில், பாடல் ஒன்றும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

உங்கள் விஜய், நான் வரேன்-பாடல்

தவெக மதுரை மாநில மாநாட்டில், “உங்கள் விஜய் நான் வரேன்” என்கிற பாடல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதில், வரிகள் அனைத்தும் விஜய்க்காகவும், மக்களுக்காகவும் எழுதப்பட்டுள்ளது. 

இந்த பாடலில், பெரியாரின் பேரன், தமிழ்நாடே ஆடிப்போகும் போன்ற வரிகள்  இடம் பெற்றுள்ளன. இதை கேட்டவர்கள், இந்த பாடல் சினிமா பாடலை விட சூப்பராக இருப்பதாக கமெண்ட் செய்து வருகின்றனர்.

விஜய் பேச்சு:

வழக்கம் போல, “என் நெஞ்சில் குடியிருக்கும்” என்று ஆரம்பித்த விஜய், சிங்கக்கதையை கூறினார். பின்னர், மீண்டும் கொள்கை எதிரி பாஜக என்றும், அரசியல் எதிரி திமுக என்றும் அறிவித்தார்.

