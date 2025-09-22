உங்களுடன் ஸ்டாலின் முகாம்: அமைச்சர் சக்கரபாணி சொன்ன முக்கிய தகவல்!

தமிழக அரசின் புரட்சிக்கரமான திட்டமான கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டத்தின் கீழ், இதுவரை 1 கோடியே 16 லட்சம் பெண்கள் பயனடைந்து வருவதாக, உணவு மற்றும் உணவுப்பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் அர. சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார். மேலும், விடுபட்ட தகுதியுள்ள அனைத்து மகளிரையும் இத்திட்டத்தில் சேர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.
திட்டத்தின் வெற்றி பயணம்
திமுக அரசின் தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்பட்ட கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் திட்டம், 2023ம் ஆண்டு செப்டம்பர் 15ம் தேதி, பேரறிஞர் அண்ணா பிறந்தநாளில் முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலினால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. பெண்களின் உழைப்பை அங்கீகரிக்கும் வகையிலும், அவர்களின் பொருளாதாரத் தற்சார்பை மேம்படுத்தும் நோக்கிலும், தகுதியுள்ள குடும்ப தலைவிகளுக்கு மாதம் தோறும் ரூ.1,000 உரிமை தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தொடக்கத்தில், இத்திட்டத்திற்காக பெறப்பட்ட 1.63 கோடி விண்ணப்பங்களில், சுமார் 1.06 கோடி பயனாளிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர். பின்னர், மேல்முறையீடுகள் மற்றும் சிறப்பு முகாம்கள் மூலம் மேலும் பலர் சேர்க்கப்பட்டு, தற்போது பயனாளிகளின் எண்ணிக்கை 1 கோடியே 16 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த திட்டம், இந்தியாவிலேயே முன்னோடி திட்டமாகப் பார்க்கப்படுவதாகவும், பல மாநிலங்கள் இதை பின்பற்றி வருவதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார்.
'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' - புதிய வாய்ப்பு
திண்டுக்கல்லில் நடைபெற்ற அரசு நிகழ்ச்சியில் பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி, "மகளிர் உரிமை திட்டத்தில் சில தகுதியான பயனாளிகள் விடுபட்டிருக்கலாம். அவர்களைக் கண்டறிந்து, அவர்களுக்கும் உரிமை தொகை கிடைக்கும் வகையில், 'உங்களுடன் ஸ்டாலின்' என்ற சிறப்பு முகாம்கள் மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த முகாம்களில், விடுபட்ட தகுதியான பெண்கள் நேரடியாக விண்ணப்பித்து, திட்டத்தில் இணைய வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது," என்றார். இந்த சிறப்பு முகாம்களில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள், 45 நாட்களுக்குள் பரிசீலிக்கப்பட்டு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது, தகுதியிருந்தும் திட்டத்தில் இணைய முடியாமல் இருந்த பல பெண்களுக்கு ஒரு புதிய நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.
தொடரும் அரசின் முயற்சி
தகுதியுள்ள ஒருவர் கூட விடுபட்டுவிடக் கூடாது என்பதே முதலமைச்சரின் நோக்கம். அதற்கேற்ப, தகுதியான அனைவருக்கும் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன," என்று அமைச்சர் சக்கரபாணி உறுதியளித்தார். இத்திட்டம், பெண்களின் சமூக மற்றும் பொருளாதார நிலையை உயர்த்துவதோடு, அவர்களுக்கு ஒருவித பாதுகாப்பையும், சுயமரியாதையையும் அளிப்பதாக பலரும் கருதுகின்றனர். இந்த திட்டத்தை விரிவுபடுத்தி, மேலும் பலரை சென்றடைய அரசு எடுத்து வரும் தொடர் முயற்சிகள், பொதுமக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
