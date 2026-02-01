Budget 2026: தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் நடக்கும் மாற்றும்.. மத்திய பட்ஜெட்டில் வெளியான செம அறிவிப்பு!

நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்ரவரி 01) நாடாளுமன்றத்தில் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார். சரியாக 11 மணிக்கு அவர் தனது உரையை தொடங்கி நடத்தி வருகிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகளை அறிவித்து வருகிறார். ஒவ்வொரு அறிவிப்புக்கும் நரேந்திர மோடி உட்பட மத்திய அரசை சேர்ந்தவர்கள் பலரும் அவரை ஊக்குவித்து வருகின்றனர்.
மத்திய பட்ஜெட் 2026
முன்னதாக தமிழகம், கேரளா, புதுச்சேரி, மேற்கு வங்கம் மற்றும் அசாம் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் இந்த ஆண்டு தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால், இம்மாநிலங்கள் சார்ந்த திட்டங்கள் மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம் பெறும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், தமிழகத்திற்கு முக்கிய அறிவிப்பை அறிவித்து இருக்கிறார் நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்.
தமிழ்நாட்டில் 15 இடங்களில் கலாச்சார மையங்கள்
தமிழ்நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூர் உட்பட 15 இடங்களில் கலாச்சார மையம் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார். அதாவது, இந்தியாவில் தொல்லியல் துறையால் பராமரிக்கப்படும் தலங்களான தமிழ்நாட்டின் ஆதிச்சநல்லூர் உட்பட 60 இடங்களில் கலாசார மையம் அமைத்து பொது மக்களின் பார்வைக்காக அனுமதிக்கப்படும் என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார். இதுமட்டுமல்லாமல் இன்னும் சில திட்டங்களை தமிழ்நாட்டிற்க்கென மத்திய பட்ஜெட்டில் இடம் அளித்திருக்கிறார்.
தமிழ்நாட்டிற்கு என்னென்ன அறிவிப்புகள்
- நாட்டின் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பெண்களுக்கு விடுதிகள் அமைக்கப்படும்.
- சென்னை - பெங்களூரு, ஹைதராபாத் - சென்னை, ஹைதராபாத் - பெங்களூரு, டெல்லி - வாரணாசி, வாரணாசி - சிலிகுரி, மும்பை - புனே, புனே - ஹைதராபாத் உள்ளிட்ட 7 வழித்தடங்களில் அதிவேக ரயில் திடம் அமைக்கப்படும் என தெரிவித்துள்ளார்.
- தமிழகம், கேரளா, ஒடிசா மாநிலங்களில் அரிய வகை கனிமங்களை ஆய்வு செய்யும் மையம் அமைக்கப்படும்.
- பொதிகை மலையில் மலையேற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
- பழவேற்காடு ஏரியில் பறவை கண்காணிப்பு மையம் அமைக்கப்படும் என தமிழ்நாட்டு சார்ந்து பல்வேறு திட்டங்களை மத்திய பட்ஜெட் மூலமாக நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்திருக்கிறார். இதை தவிர்த்து இன்னும் சில முக்கிய திட்டஙகள் தமிழ்நாட்டிற்கு அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
