Budget 2026: மத்திய பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு வரப்போகும் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்?

ஆண்டுதோறும் பிப்ரவரி மாதம் மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் செய்வது வழக்கம். அந்த வகையில், இந்த ஆண்டும் 2026-27 மத்திய பட்ஜெட் இன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட இருக்கிறது. இதனை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். இந்த பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவுப்புகள் வெளியாக இருப்பதால் நாட்டு மக்கள் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் உள்ளனர்.
அதிக முறை பட்ஜெட் தாக்கம் செய்த நிர்மலா சீதாராமன்
இன்று காலை 11 மணி அளவில் மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராம் 2026-27ஆம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்ய இருக்கிறார். சுமார் 2 மணி நேரம் பட்ஜெட்டை அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வாசிப்பார் என தெரிகிறது. இது அவர் தொடர்ச்சியாக தாக்கல் செய்யும் 9வது பட்ஜெட் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இதன் மூலம் அதிக முறை பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்த நபர்களில் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இரண்டாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறார். முதல் இடத்தில் மொராஜி தேசாய் முதல் இடத்தில் உள்ளார். அவர் 10 பட்ஜெட்டை தாக்கல் செய்துள்ளார்.
இந்த மத்திய பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவுப்புகள் பல்வேறு மாநிலங்களில் வெளியாக உள்ளன. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டிற்கு எந்த மாதிரியான அறிவுப்புகள் வெளியாகும் என்ற எதிர்பார்ப்பு நமது தமிழக மக்கள் மத்தியில் உள்ளன. இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டிற்கு வெளியாக இருக்கும் முக்கிய அறிவிப்புகள் குறித்து தெரிந்துக்கொள்வோம்.
கடந்த 2021 தேர்தலின்போது மத்திய பட்ஜெட் எப்படி இருந்தது?
கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு உள்ளிட்ட சில மாநிலங்களில் தேர்தல் நடைபெற்றது. அப்போது, அந்த ஆண்டு வெளியான பட்ஜெட் தேர்தலை மையப்படுத்தி இருந்தன. அந்த ஆண்டு தமிழ்நாட்டிற்கு சுமார் 1 லட்சம் கோடி மதிப்பிலான திட்டங்களுக்கு நிதி ஒதுக்கப்பட்டது. குறிப்பாக சாலை மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டன. இதில் மதுரை-கொல்லம் (NH-744) மற்றும் சித்தூர்-தச்சூர் வழித்தடங்களும் அடங்கும்.
இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாட்டிற்கு என்ன முக்கியதுவம்?
இதனால் நடப்பாண்டும் தேர்தல் வருவதால் அதனை மனதில் வைத்து மத்திய பட்ஜெட் தயாராகி இருக்கும் என்றும் தேர்தல் நடக்கும் தமிழ்நாடு, கேரளா, புதுச்சேரி, அசாம் மற்றும் மேற்கு வங்கும் ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு புதிய திட்டங்கள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழ்நாட்டிற்கு தொழில், துறைமுக இணைப்புகள், நகர்புற உட்கட்டமைப்புகள் போன்றவற்றுக்கு நிதி ஒதுக்கப்படும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.
