மத்திய பட்ஜெட் 2026: தமிழகத்தின் 50% வரிப் பகிர்வு கோரிக்கை நிராகரிக்கப்பட்டது ஏன்?

Budget 2026 Tamil Nadu Expectations: 16வது நிதிக்குழு பரிந்துரைகள் ஏற்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மாநிலங்களுக்கான வரி பகிர்வில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்துள்ளார். தமிழ்நாட்டிற்கான வரி பகிர்வு விகிதத்தை 50% ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக அரசு கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் , அது நிராகரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது. நாடாளுமன்றத்தில் மத்திய பட்ஜெட்டை நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தாக்கல் செய்து வருகிறார். இந்தநிலையில், மாநிலங்களுக்கான வரி பகிர்வு குறித்து விவரங்களை பார்ப்போம்.
மத்திய வரி வருவாயில் மாநிலங்களுக்கானப் பங்கை அதிகரிப்பது தொடர்பாக, 16-வது நிதி ஆணையத்திடம் (16th Finance Commission) தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையிலான அரசு மிக முக்கியமான கோரிக்கைகளை முன்வைத்துள்ளது.
வரி பகிர்வு குறித்து தமிழக அரசு கோரிக்கை என்ன?
தற்போது மத்திய அரசின் வரி வருவாயில் மாநிலங்களுக்கு 41% மட்டுமே ஒதுக்கப்படுகிறது. இதை 50% ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என தமிழக அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது. அதாவது நிதிப் பகிர்வை நிர்ணயிக்கும் போது 2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகைக்குப் பதிலாக, 1971-ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகையை அடிப்படையாகக் கொள்ள வேண்டும். சிறப்பாக மக்கள் தொகையைக் கட்டுப்படுத்திய மாநிலங்கள் இதனால் தண்டிக்கப்படக் கூடாது என்பது தமிழகத்தின் வாதமாக இருக்கிறது.
நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் (GDP) தமிழகம் போன்ற மாநிலங்களின் பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அதற்கு 15% முக்கியத்துவம் (Weightage) வழங்க வேண்டும். மேலும் மத்திய அரசு வசூலிக்கும் செஸ் மற்றும் கூடுதல் கட்டணங்களை மாநிலங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில்லை. இதனை மாற்றியமைக்க வேண்டும் அல்லது இதன் அளவை 10% க்குக் குறைவாகக் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதேபோல மாநில பேரிடர் மேலாண்மை நிதியினை 50% ஆக உயர்த்தி, மத்திய-மாநில நிதிப் பங்கீட்டை 90:10 என்ற விகிதத்தில் வழங்க வேண்டும் என தமிழக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான அரசு கோரிக்கைகளை முன்வைத்தது.
வரி பகிர்வு அதிகரிக்க தமிழக அரசு முன்வைத்த காரணங்கள் என்ன?
9-வது நிதி ஆணையத்தில் தமிழகத்தின் பங்கு 7.8% ஆக இருந்தது, 15-வது நிதி ஆணையத்தில் அது 4.07% ஆகக் குறைந்துள்ளது. கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தில் முன்னேற்றம் கண்டதற்காக நிதி குறைக்கப்படுவது வளர்ந்த மாநிலங்களைப் பாதிப்பதாக அரசு கருதுகிறது. அதேநேரம் தமிழகத்தில் நகரமயமாக்கல் அதிகம் என்பதால், அதற்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை உருவாக்க கூடுதல் நிதி தேவைப்படுகிறது. மாநிலங்கள் தங்கள் தேவைகளுக்கேற்ப திட்டங்களைச் செயல்படுத்த நிதி சுதந்திரம் அவசியம் என தமிழக அரசு கூறியுள்ளது.
தமிழக அரசின் கோரிக்கை நிராகரித்த மத்திய அரசு
தமிழ்நாட்டிற்கான வரி பகிர்வு விகிதத்தை 50% ஆக அதிகரிக்க வேண்டும் என தொடர்ந்து முதல்வர் தமிழ்நாடு அரசு கோரிக்கைகள் வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இன்றைய மத்திய பட்ஜெட் தாக்கலின் போது, 16வது நிதிக்குழு பரிந்துரைகள் ஏற்கப்பட்டதால், வரி பகிர்வு விகிதம் அதிகரிப்பு கிடையாது என நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிந்துள்ளார்.
