English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தவெக விஜய்யுடன் பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா...? அமித்ஷா டக்குனு சொன்ன பதில்!

தவெக விஜய்யுடன் பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா...? அமித்ஷா டக்குனு சொன்ன பதில்!

Amit Shah About TVK: தவெக உடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா என்ற கேள்விக்கு மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா அளித்த பதிலை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:12 AM IST
  • நிதிஷ் குமார் தலைமையில் பீகார் தேர்தலை சந்திக்கிறோம் - அமித்ஷா
  • பீகாரில் என்டிஏ அலை வீசுகிறது - அமித்ஷா
  • பீகாரில் முதலமைச்சருக்கு காலியிடம் ஏதுமில்லை - அமித்ஷா

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
camera icon9
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை குட் நியூஸ்! இப்படியும் விண்ணப்பிக்கலாம்
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
camera icon7
வெயிட்டிங் லிஸ்டில் உங்க டிக்கெட் இருக்கா? இதை மட்டும் பண்ணுங்க.. ஈஸியா கன்பார்ம் ஆகும்!
சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
camera icon8
IPL 2026
சிஎஸ்கே டிரேட் பேச்சுவார்த்தை உண்மையா...? வாஷிங்டன் சுந்தரே கொடுத்த விளக்கம்!
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
camera icon10
Jupiter transit
2026 புத்தாண்டு ராசிபலன்: குரு அருளால் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், பண வரவு, அற்புதமான நேரம்
தவெக விஜய்யுடன் பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா...? அமித்ஷா டக்குனு சொன்ன பதில்!

Amit Shah About TVK: மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, News 18 ஊடகத்திற்கு பேட்டியளித்துள்ளார். இந்த பேட்டியில் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல், நக்சல் ஒழிப்பு, பாஜக புதிய தலைவர் தேர்வு உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து பேசியிருந்தார்.

Add Zee News as a Preferred Source

Amit Shah: பீகாரில் என்டிஏ அலை 

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் குறித்து பேசிய அமித்ஷா, தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி பீகாரை பொருத்தவரை மூன்றில் இரண்டு பங்கு தொகுதிகளை கைப்பற்றி ஆட்சியமைக்கும் என நம்பிக்கை தெரிவித்தார். பீகாரில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி அலை வீசுவதாகவும், கடந்த முறையை விட இந்த தேர்தலில் என்டிஏ அதிக இடங்களில் வெல்லும் என்றார். 

கடந்த 11 ஆண்டுகளாக நிதிஷ் குமார் மற்றும் பாஜக இணைந்து நடத்தும் இரட்டை எஞ்சின் ஆட்சியால் பீகார் பல முன்னேற்றங்களை கண்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். குறிப்பாக, அரசு நிர்வாகம், உட்கட்டமைப்பு, நலத்திட்டங்கள் விநியோகித்தல் ஆகியவை தற்போதைய நிர்வாகத்தின் கீழ் சிறப்பான முன்னேற்றத்தை கண்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

Amit Shah: நிதிஷ் குமார் தலைமையில் தேர்தலை சந்திக்கிறோம்

மத்திய அரசின் நலத்திட்ட முன்னெடுப்பின்படி கடந்த 11 ஆண்டுகளில் சுமார் 6.6 கோடி பேருக்கு ஜன் தன் வங்கி கணக்கு திறக்கப்பட்டுள்ளதுஎன்றும் சுமார் 8 கோடியே 52 லட்சம் பேர் 5 கிலோவுக்கான இலவச உணவு தானியங்களை பெற்றுள்ளனர் என்றும் கூறினார். 

மேலும், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியின் முதல்வர் வேட்பாளர் யார் என்றும் அவரிடம் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு அவர், நிதிஷ் குமார் தலைமையில்தான் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி இந்த தேர்தலை சந்திக்கிறது என தெளிவுப்படுத்தினார். மேலும் அவர், "பீகாரில் முதலமைச்சருக்கு காலியிடம் ஏதுமில்லை. இங்கு எந்த குழப்பமும் இல்லை. நிதிஷ் குமார் தலைமையின் கீழ்தான் இங்கு நாங்கள் தேர்தலில் போட்டியிடுகிறோம் என கூறியிருக்கிறேன்" என்றார். அதேநேரத்தில் அவர் எதிர்க்கட்சிகளையும் கடுமையாக சாடினார். எதிர்க்கட்சிகள் மன்னராட்சியை நடத்த திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறினார்.

Amit Shah: RJD, காங்கிரஸ் மீது தாக்குதல்

இதுகுறித்து அவர், "லாலு பிரசாத்திற்கு அவரது மகன் முதலமைச்சர் ஆக வேண்டும், சோனியா காந்திக்கு அவரது மகன் பிரதமர் ஆக வேண்டும். நான் இரண்டு பேருக்குமே ஒன்றை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன், பீகாரிலும் சரி, டெல்லியிலும் சரி அதற்கு இடமே இல்லை. டெல்லியில் மோடி இருக்கிறார், பீகாரில் நிதிஷ் குமார் இருக்கிறார்" என்றார். பீகாரில் எதிர்க்கட்சிகளின் மகா கூட்டணி முதல்வர் வேட்பாளராக தேஜஸ்வி யாதவ் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.  

Amit Shah: விஜய் உடன் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையா...?

அமித்ஷாவிடம் விஜய்யின் தவெக கட்சியுடனான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை குறித்தும் கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. தமிழ்நாட்டில் அதிமுக உடன் கூட்டணி வைத்துள்ளீர்கள், அதேநேரத்தில், விஜய்யுடனும் பாஜக பேச்சுவார்த்தை நடத்துவதாக தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கிறதே என்ற கேள்விக்கு, "தமிழ்நாட்டில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியை விரிவுபடுத்த விரும்புகிறோம். எடுக்கப்படும் முடிவுகள் அனைத்தும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக் கட்சிகள் ஒன்றாக கூடி ஆலோசித்து, அந்த முடிவை எடுக்கும்" என்றார்.

தொடர்ந்து அமித்ஷாவிடம், அப்படியென்றால் விஜய்யுடனான பேச்சுவார்த்தையை நீங்கள் மறுக்கவில்லையா என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அமித்ஷா, அவருடன் (விஜய்) பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுகிறது என்பதையும் நான் இங்கு கூறவில்லை. இதை தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் அனைவரும் இணைந்து இதில் முடிவெடுப்போம் என்றார். காங்கிரஸ் தரப்பிலும் தவெகவிடம் பேச்சுவார்த்தை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகிறதே என்ற கேள்விக்கு அவர், "அனைவரும் பேச்சுவார்த்தை நடத்த முயற்சிப்பதில்லை என்ன தவறு உள்ளது" என பதிலளித்தார்.

மேலும் படிக்க | அதிமுக உடன் கூட்டணியா...? தவெக நிர்மல் குமார் சொன்ன பதில் என்ன?

மேலும் படிக்க | TVK 2.0: விஜய் எடுத்த அதிரடி முடிவு? முக்கியமான நிர்வாகி மிஸ்ஸிங்! என்ன காரணம்?

மேலும் படிக்க | விஜய்க்கு பாஜக கொடுத்த 'முக்கிய அட்வைஸ்' குறி வச்சா இர விழுமா? - வெளியான தகவல்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

...Read More

Amit Shahtvk vijayBJPTVKNDA

Trending News