ரூ. 5000 கோடி நிதியை தமிழ்நாடு இழக்கிறது... தர்மேந்திர பிரதான் பேச்சால் பரபரப்பு - என்ன காரணம்?

Dharmendra Pradhan MK Stalin: சமக்ரா சிக்ஷா திட்டத்தின் கீழ் நிதி வழங்க முதலமைச்சர் வலியுறுத்திய நிலையில், மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதில் கடிதம் எழுதி உள்ளார்.

Tamil Nadu Today News Updates: ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதம் கூட்டாச்சிக்கு எதிரானது

தர்மேந்திர பிரதான் எழுதிய அந்த கடிதத்தில்,"பிரதமர் மோடிக்கு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதம் கூட்டாட்சிக்கு எதிரானதாக உள்ளது. தேசிய கல்விக் குழுவுடன் இணைந்தது தான் சமக்ரா சிக்ஷா திட்டம் ஆகும். கல்வியை அரசியல் ஆக்க வேண்டாம்.

Highly inappropriate for a State to view NEP 2020 with a myopic vision and use threats to sustain political narratives.

Hon’ble PM @narendramodi ji’s govt. is fully committed to promote and popularise the eternal Tamil culture and language globally. I humbly appeal to not… pic.twitter.com/aw06cVCyAP

