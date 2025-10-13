English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கட்கரி பட்டமளிப்பு விழாவில் உரை!

மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கட்கரி பட்டமளிப்பு விழாவில் உரை!

தனியார் கல்லூரியில் பட்டமளிப்பு விழாவில் இந்தியாவின் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சர் கட்கரி பங்கேற்றார்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Oct 13, 2025, 08:54 PM IST
  • தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 21வது பட்டமளிப்பு விழா
  • நிதின் கட்கரி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

மத்திய சாலை போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் கட்கரி பட்டமளிப்பு விழாவில் உரை!

செங்கல்பட்டு மாவட்டம் பொத்தேரி அருகே தனியார் கல்லூரி இயங்கி வருகிறது இங்கு தமிழக மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவ மாணவியர்கள் தங்கி பல்வேறு பாடப்பிரிவில் கல்வி பயின்று வருகின்றனர்.

அந்த வகையில் தனியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 21வது பட்டமளிப்பு விழா கல்லூரி வளாகத்தில் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றதுஇந்த பட்டமளிப்பு விழாவில் பல்வேறு பாடப் பிரிவை சேர்ந்த 15105 மாணவ மாணவியர்களுக்கு பட்டம் வழங்கப்பட்டது. 

இந்த நிகழ்வில் இந்தியாவின் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டு மாணவ மாணவியர்களுக்கு பட்டங்களை வழங்கினார்.

இந்த நிகழ்வில் எஸ்ஆர்எம் கல்வி நிறுவனங்களின் நிறுவனர் மற்றும் தலைவர் பாரிவேந்தர் அவர்கள் விழாவில் முன்னிலை வகித்து பல்கலைக்கழகத்தின் சாதனைகள், கல்வி தரம் மற்றும் உலகளாவிய வளர்ச்சியை பற்றி மாணவர்களின் கல்வி சிறப்பை பற்றி தெரிவித்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து இந்த நிகழ்வில் எஸ்ஆர்எம் பல்கலைக்கழகத்தில் வேந்தர், பேராசிரியர்கள், பெற்றோர்கள் மற்றும் மாணவ மாணவியர்கள் என ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர்.

இந்த நிகழ்வில் மத்திய அமைச்சர் நிதின் கட்கரி அவர்கள் பேசுகையில், "பட்டம் பெரும் அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து ஏபிஜே டாக்டர் அப்துல் கலாம் போல மாணவர்கள் சாதனை புரிய வேண்டும் எனவும் பட்டம் பெறுவது முக்கியமல்ல ; அனைவரும் தொழில் முனைவராக செயல்பட்டு இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு பாடுபட்ட வேண்டும் எனவும் தெரிவித்தார்".

